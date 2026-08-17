Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Pogorzelicy zapraszają

Mimo napływającego znad Skandynawii frontu, który przyniósł przejściowe zachmurzenie i spadek temperatury powietrza w pasie nadmorskim, warunki przy brzegu w Pogorzelicy są niezwykle stabilne. Na żadnym z kąpielisk nie wywieszeno czerwonej flagi, co oznacza, że wejście do wody jest w pełni dozwolone. Choć temperatura powietrza nie zachęca już do ekstremalnego opalania, to woda w Bałtyku jest niemal tak samo ciepła jak powietrze, co stwarza dobre warunki dla aktywnych wczasowiczów. Poniżej znajduje się szczegółowe zestawienie bezpiecznych plaż:

Kąpielisko Pogorzelica 2 : Temperatura wody wynosi 18°C , a powietrze ogrzało się do 19°C . Wiatr o sile 5 m/s tworzy jedynie drobne fale. Ostatnia ocena czystości wody z 11 sierpnia potwierdza jej doskonałą jakość.

: Temperatura wody wynosi , a powietrze ogrzało się do . Wiatr o sile tworzy jedynie drobne fale. Ostatnia ocena czystości wody z 11 sierpnia potwierdza jej doskonałą jakość. Kąpielisko Pogorzelica Centrum : Plażowicze zastaną tu wodę o temperaturze 18°C oraz powietrze mierzące 19°C . Przy umiarkowanym wietrze o prędkości 5 m/s kąpiel jest bezpieczna, a woda przydatna do rekreacji.

: Plażowicze zastaną tu wodę o temperaturze oraz powietrze mierzące . Przy umiarkowanym wietrze o prędkości kąpiel jest bezpieczna, a woda przydatna do rekreacji. Kąpielisko Pogorzelica plaża wschodnia : Warunki na wschodnim odcinku są identyczne – woda ma 18°C , powietrze 19°C , a prędkość wiatru wynosi 5 m/s . Sanepid potwierdził bezpieczeństwo tego kąpieliska.

: Warunki na wschodnim odcinku są identyczne – woda ma , powietrze , a prędkość wiatru wynosi . Sanepid potwierdził bezpieczeństwo tego kąpieliska. Kąpielisko Pogorzelica plaża zachodnia: Podobnie jak na pozostałych odcinkach, odnotowano tu temperaturę wody na poziomie 18°C, powietrza 19°C oraz wiatr o prędkości 5 m/s. Woda spełnia najwyższe normy sanitarne.

Sinice w Pogorzelicy? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu turystów obawa przed zakwitem sinic potrafi popsuć urlopowe plany. Dla przebywających w Pogorzelicy napływają jednak doskonałe wiadomości. Na żadnym z czterech monitorowanych kąpielisk w miejscowości nie odnotowano obecności tych groźnych mikroorganizmów. Woda jest czysta, przejrzysta i całkowicie wolna od uciążliwych zakwitów, co oficjalnie potwierdzają regularne analizy stanu sanitarno-epidemiologicznego.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, poniedziałek przynosi w Pogorzelicy umiarkowaną, typowo przejściową aurę. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 19°C i niemal identycznej temperaturze wody (18°C), warunki sprzyjają bardziej aktywnemu wypoczynkowi niż wielogodzinnemu leżakowaniu. Umiarkowany wiatr wiejący z prędkością 5 m/s nie stanowi zagrożenia, jednak prognozy na otwartym morzu zapowiadają silniejsze porywy w kolejnych dniach. Dlatego niezmiennie obowiązuje złota zasada każdego odpowiedzialnego turysty: przed wejściem do wody zawsze należy spojrzeć na maszt ratowniczy i sprawdzić kolor wywieszonej flagi. Należy pamiętać, że tylko biała flaga uprawnia do bezpiecznej kąpieli, a polecenia ratowników dbających o bezpieczeństwo plażowiczów są bezwzględne.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie