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Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Pogorzelicy zapraszają
Mimo napływającego znad Skandynawii frontu, który przyniósł przejściowe zachmurzenie i spadek temperatury powietrza w pasie nadmorskim, warunki przy brzegu w Pogorzelicy są niezwykle stabilne. Na żadnym z kąpielisk nie wywieszeno czerwonej flagi, co oznacza, że wejście do wody jest w pełni dozwolone. Choć temperatura powietrza nie zachęca już do ekstremalnego opalania, to woda w Bałtyku jest niemal tak samo ciepła jak powietrze, co stwarza dobre warunki dla aktywnych wczasowiczów. Poniżej znajduje się szczegółowe zestawienie bezpiecznych plaż:
- Kąpielisko Pogorzelica 2: Temperatura wody wynosi 18°C, a powietrze ogrzało się do 19°C. Wiatr o sile 5 m/s tworzy jedynie drobne fale. Ostatnia ocena czystości wody z 11 sierpnia potwierdza jej doskonałą jakość.
- Kąpielisko Pogorzelica Centrum: Plażowicze zastaną tu wodę o temperaturze 18°C oraz powietrze mierzące 19°C. Przy umiarkowanym wietrze o prędkości 5 m/s kąpiel jest bezpieczna, a woda przydatna do rekreacji.
- Kąpielisko Pogorzelica plaża wschodnia: Warunki na wschodnim odcinku są identyczne – woda ma 18°C, powietrze 19°C, a prędkość wiatru wynosi 5 m/s. Sanepid potwierdził bezpieczeństwo tego kąpieliska.
- Kąpielisko Pogorzelica plaża zachodnia: Podobnie jak na pozostałych odcinkach, odnotowano tu temperaturę wody na poziomie 18°C, powietrza 19°C oraz wiatr o prędkości 5 m/s. Woda spełnia najwyższe normy sanitarne.
Sinice w Pogorzelicy? Sprawdzamy sytuację
Dla wielu turystów obawa przed zakwitem sinic potrafi popsuć urlopowe plany. Dla przebywających w Pogorzelicy napływają jednak doskonałe wiadomości. Na żadnym z czterech monitorowanych kąpielisk w miejscowości nie odnotowano obecności tych groźnych mikroorganizmów. Woda jest czysta, przejrzysta i całkowicie wolna od uciążliwych zakwitów, co oficjalnie potwierdzają regularne analizy stanu sanitarno-epidemiologicznego.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Podsumowując, poniedziałek przynosi w Pogorzelicy umiarkowaną, typowo przejściową aurę. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 19°C i niemal identycznej temperaturze wody (18°C), warunki sprzyjają bardziej aktywnemu wypoczynkowi niż wielogodzinnemu leżakowaniu. Umiarkowany wiatr wiejący z prędkością 5 m/s nie stanowi zagrożenia, jednak prognozy na otwartym morzu zapowiadają silniejsze porywy w kolejnych dniach. Dlatego niezmiennie obowiązuje złota zasada każdego odpowiedzialnego turysty: przed wejściem do wody zawsze należy spojrzeć na maszt ratowniczy i sprawdzić kolor wywieszonej flagi. Należy pamiętać, że tylko biała flaga uprawnia do bezpiecznej kąpieli, a polecenia ratowników dbających o bezpieczeństwo plażowiczów są bezwzględne.