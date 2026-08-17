Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Międzyzdrojach zapraszają

Miłośnicy morskich kąpieli mają dziś powody do radości – ratownicy WOPR, którzy codziennie w godzinach od 10:00 do 18:00 czuwają nad bezpieczeństwem wczasowiczów, nie musieli dziś wywieszać czerwonych flag. Zarówno wschodnia, jak i zachodnia część plaży oferują doskonałe, bezpieczne warunki do rekreacji, a jakość wody w obu miejscach została oficjalnie potwierdzona jako przydatna do kąpieli. Warto jednak pamiętać, że pod wieczór warunki mogą się zmienić ze względu na prognozowany przez synoptyków wzrost siły wiatru w porywach nawet do 7 stopni w skali Beauforta.

Oto szczegółowe zestawienie warunków na monitorowanych kąpieliskach w Międzyzdrojach:

Kąpielisko morskie Międzyzdroje Wschód (obszar wodny o długości linii brzegowej 920 m na wschód od molo) – kąpielisko jest otwarte . Temperatura powietrza wynosi 19°C , a woda w Bałtyku ma również 19°C . Prędkość wiatru to łagodne 4 m/s . Ostatnia oficjalna ocena wody z dnia 11 sierpnia 2026 roku potwierdziła jej przydatność do kąpieli, a kolejne rutynowe badanie zaplanowano na 19 sierpnia 2026 roku.

(obszar wodny o długości linii brzegowej 920 m na wschód od molo) – . Temperatura powietrza wynosi , a woda w Bałtyku ma również . Prędkość wiatru to łagodne . Ostatnia oficjalna ocena wody z dnia 11 sierpnia 2026 roku potwierdziła jej przydatność do kąpieli, a kolejne rutynowe badanie zaplanowano na 19 sierpnia 2026 roku. Kąpielisko morskie Międzyzdroje Zachód (obszar wodny o długości linii brzegowej 1086 m na zachód od molo) – kąpielisko jest otwarte. Podobnie jak po wschodniej stronie, temperatura powietrza wynosi 19°C, temperatura wody to 19°C, a wiatr wieje z prędkością 4 m/s. Jakość wody pozostaje bez zarzutu – ostatnia ocena sanepidu z 11 sierpnia 2026 roku dopuszcza kąpiele, a następna kontrola odbędzie się 19 sierpnia 2026 roku.

Dla osób planujących spędzenie czasu poza wodą, dzisiejszy dzień w Międzyzdrojach obfituje w wydarzenia sportowe – od porannego Biegu Śniadaniowego po popołudniowe lekkoatletyczne emocje z udziałem gwiazd skoku o tyczce i pchnięcia kulą na promenadzie.

Sinice w Międzyzdrojach? Sprawdzamy sytuację

To doskonała wiadomość dla wszystkich obawiających się nagłego zamknięcia plaż – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Międzyzdrojach nie odnotowano zakwitu sinic. Zarówno na kąpielisku wschodnim, jak i zachodnim woda jest czysta, przejrzysta i w pełni bezpieczna dla zdrowia, co potwierdzają regularne analizy sanitarno-epidemiologiczne. Choć wysokie temperatury w innych częściach Europy sprzyjają zjawiskom uciążliwym dla turystów, chłodniejsze prądy w tej części Bałtyku skutecznie chronią lokalne plaże przed tym problemem. Można bez przeszkód korzystać z uroków morza, pamiętając jednak o śledzeniu komunikatów ratowników, którzy na bieżąco monitorują stan wody.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień upływa pod znakiem równej temperatury powietrza i wody, wynoszącej 19°C, co przy umiarkowanym wietrze o prędkości 4 m/s stwarza dobre warunki do spacerów i aktywnego wypoczynku. Sytuacja może stać się bardziej dynamiczna późnym popołudniem i wieczorem, kiedy to spodziewane są przelotne opady deszczu, a wiatr na morzu zacznie wyraźnie przybierać na sile,. Niezależnie od panującej aury, złotą zasadą każdego bezpiecznego plażowicza pozostaje bezwzględne stosowanie się do koloru flagi na kąpielisku. Pamiętajmy, że tylko biała flaga zezwala na wejście do wody, natomiast czerwona oznacza kategoryczny zakaz kąpieli – kluczem do bezpiecznego urlopu jest dbałość o siebie i swoich bliskich oraz bezwzględne słuchanie poleceń dyżurujących ratowników.

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