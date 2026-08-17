Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Dziwnowie zapraszają

Miłośnicy morskich kąpieli przebywający na terenie gminy Dziwnów mają dziś ogromne powody do radości. Służby sanitarne oraz organizatorzy potwierdzają, że woda we wszystkich lokalizacjach jest całkowicie czysta i bezpieczna. Brak wywieszonych czerwonych flag oznacza, że można bez przeszkód korzystać z uroków Bałtyku. Co ważne, umiarkowany wiatr o prędkości 5 m/s sprawia, że na plażach nie występują niebezpieczne fale, co idealnie współgra z prognozami IMGW dla Zatoki Pomorskiej.

Oto szczegółowy przegląd warunków na poszczególnych kąpieliskach na dzień 17 sierpnia 2026:

Kąpielisko morskie Dziwnów Słoneczne – temperatura powietrza wynosi 18°C , a woda w Bałtyku osiągnęła przyjemne 19°C . Ostatnie badanie wody z 10 sierpnia potwierdziło jej doskonałą jakość, a kolejny test zaplanowano na 19 sierpnia.

– temperatura powietrza wynosi , a woda w Bałtyku osiągnęła przyjemne . Ostatnie badanie wody z 10 sierpnia potwierdziło jej doskonałą jakość, a kolejny test zaplanowano na 19 sierpnia. Kąpielisko morskie Łukęcin "Spacerowa" – to jedno z cieplejszych miejsc dzisiejszego dnia. Temperatura wody wynosi aż 20°C przy temperaturze powietrza na poziomie 18°C . Bezpieczeństwo kąpieli potwierdzają oficjalne analizy.

– to jedno z cieplejszych miejsc dzisiejszego dnia. Temperatura wody wynosi aż przy temperaturze powietrza na poziomie . Bezpieczeństwo kąpieli potwierdzają oficjalne analizy. Kąpielisko morskie Dziwnów – klasyczna miejska plaża oferuje dziś wodę o temperaturze 19°C , a powietrze ogrzało się do 18°C . Warunki do rekreacji są optymalne.

– klasyczna miejska plaża oferuje dziś wodę o temperaturze , a powietrze ogrzało się do . Warunki do rekreacji są optymalne. Kąpielisko morskie Dziwnów Przymorze – w tym rejonie odnotowano temperaturę powietrza 18°C oraz temperaturę wody wynoszącą 19°C .

– w tym rejonie odnotowano temperaturę powietrza oraz temperaturę wody wynoszącą . Kąpielisko morskie Dziwnów Spadochroniarzy Polskich – jedyne miejsce, gdzie powietrze ( 19°C ) jest minimalnie cieplejsze od wody ( 18°C ). Idealny punkt dla tych, którzy wolą nieco chłodniejsze, orzeźwiające fale.

– jedyne miejsce, gdzie powietrze ( ) jest minimalnie cieplejsze od wody ( ). Idealny punkt dla tych, którzy wolą nieco chłodniejsze, orzeźwiające fale. Kąpielisko morskie Dziwnówek – podobnie jak w Łukęcinie, woda zachęca temperaturą 20°C, podczas gdy temperatura powietrza wynosi 18°C.

Sinice w Dziwnowie? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu wczasowiczów temat sinic to największy koszmar letniego urlopu nad Bałtykiem. Na turystów wypoczywających w gminie Dziwnów czekają jednak doskonałe wiadomości – na żadnym z tutejszych kąpielisk nie odnotowano dziś obecności sinic. Woda jest przejrzysta, a jej parametry mikrobiologiczne pozostają w pełnej normie. Choć doniesienia medialne często ostrzegają przed problemami z zakwitami w innych częściach wybrzeża, na przykład w rejonie Zatoki Gdańskiej, otwarte plaże Dziwnowa i sprzyjające prądy morskie chronią ten rejon przed uciążliwymi glonami. Plażowicze mogą więc bez żadnych obaw korzystać z kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza pogoda w Dziwnowie to typowo polskie, umiarkowane lato. Przy temperaturze powietrza oscylującej wokół 18-19°C i temperaturze wody sięgającej lokalnie nawet 20°C, warunki są idealne do aktywnego spędzania czasu nad morzem, zwłaszcza przy łagodnym wietrze wiejącym z prędkością 5 m/s. Prognozy na najbliższe godziny zapowiadają jednak możliwość przelotnych opadów deszczu, dlatego warto zaplanować dzień elastycznie i np. połączyć pobyt na plaży z wieczornymi koncertami plenerowymi organizowanymi w Łukęcinie.

Warto pamiętać o złotej zasadzie każdego plażowicza: przed wejściem do wody zawsze należy spojrzeć na maszt ratowniczy. Sytuacja na Bałtyku potrafi zmienić się niezwykle dynamicznie pod wpływem wiatru i prądów morskich. Biała flaga to zielone światło dla kąpieli, natomiast czerwona oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody – dla własnego bezpieczeństwa należy zawsze bezgranicznie ufać decyzjom ratowników i przestrzegać ich poleceń.

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