Sinice Dziwnów. Czy w Dziwnowie można się kąpać 17.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-17 13:51

W poniedziałek, 17 sierpnia, Gmina Dziwnów kusi turystów nie tylko bogatym programem letnich imprez, w tym koncertami plenerowymi i słynnym Festynem Komandosa, ale przede wszystkim doskonałymi wiadomościami z plaż. Wszystkie lokalne kąpieliska są dziś w pełni otwarte, a jakość wody nie budzi najmniejszych zastrzeżeń. Choć nadmorska aura przynosi dziś przejściowe zachmurzenie i ryzyko przelotnych opadów, warunki wiatrowe sprzyjają bezpiecznemu wypoczynkowi.

Biała flaga przy wieży ratowniczej na plaży w Dziwnowie. O braku sinic i czystej wodzie przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Dziwnów. Czy w Dziwnowie można się kąpać 17.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Dziwnowie zapraszają

Miłośnicy morskich kąpieli przebywający na terenie gminy Dziwnów mają dziś ogromne powody do radości. Służby sanitarne oraz organizatorzy potwierdzają, że woda we wszystkich lokalizacjach jest całkowicie czysta i bezpieczna. Brak wywieszonych czerwonych flag oznacza, że można bez przeszkód korzystać z uroków Bałtyku. Co ważne, umiarkowany wiatr o prędkości 5 m/s sprawia, że na plażach nie występują niebezpieczne fale, co idealnie współgra z prognozami IMGW dla Zatoki Pomorskiej.

Oto szczegółowy przegląd warunków na poszczególnych kąpieliskach na dzień 17 sierpnia 2026:

  • Kąpielisko morskie Dziwnów Słoneczne – temperatura powietrza wynosi 18°C, a woda w Bałtyku osiągnęła przyjemne 19°C. Ostatnie badanie wody z 10 sierpnia potwierdziło jej doskonałą jakość, a kolejny test zaplanowano na 19 sierpnia.
  • Kąpielisko morskie Łukęcin "Spacerowa" – to jedno z cieplejszych miejsc dzisiejszego dnia. Temperatura wody wynosi aż 20°C przy temperaturze powietrza na poziomie 18°C. Bezpieczeństwo kąpieli potwierdzają oficjalne analizy.
  • Kąpielisko morskie Dziwnów – klasyczna miejska plaża oferuje dziś wodę o temperaturze 19°C, a powietrze ogrzało się do 18°C. Warunki do rekreacji są optymalne.
  • Kąpielisko morskie Dziwnów Przymorze – w tym rejonie odnotowano temperaturę powietrza 18°C oraz temperaturę wody wynoszącą 19°C.
  • Kąpielisko morskie Dziwnów Spadochroniarzy Polskich – jedyne miejsce, gdzie powietrze (19°C) jest minimalnie cieplejsze od wody (18°C). Idealny punkt dla tych, którzy wolą nieco chłodniejsze, orzeźwiające fale.
  • Kąpielisko morskie Dziwnówek – podobnie jak w Łukęcinie, woda zachęca temperaturą 20°C, podczas gdy temperatura powietrza wynosi 18°C.

Sinice w Dziwnowie? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu wczasowiczów temat sinic to największy koszmar letniego urlopu nad Bałtykiem. Na turystów wypoczywających w gminie Dziwnów czekają jednak doskonałe wiadomości – na żadnym z tutejszych kąpielisk nie odnotowano dziś obecności sinic. Woda jest przejrzysta, a jej parametry mikrobiologiczne pozostają w pełnej normie. Choć doniesienia medialne często ostrzegają przed problemami z zakwitami w innych częściach wybrzeża, na przykład w rejonie Zatoki Gdańskiej, otwarte plaże Dziwnowa i sprzyjające prądy morskie chronią ten rejon przed uciążliwymi glonami. Plażowicze mogą więc bez żadnych obaw korzystać z kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza pogoda w Dziwnowie to typowo polskie, umiarkowane lato. Przy temperaturze powietrza oscylującej wokół 18-19°C i temperaturze wody sięgającej lokalnie nawet 20°C, warunki są idealne do aktywnego spędzania czasu nad morzem, zwłaszcza przy łagodnym wietrze wiejącym z prędkością 5 m/s. Prognozy na najbliższe godziny zapowiadają jednak możliwość przelotnych opadów deszczu, dlatego warto zaplanować dzień elastycznie i np. połączyć pobyt na plaży z wieczornymi koncertami plenerowymi organizowanymi w Łukęcinie.

Warto pamiętać o złotej zasadzie każdego plażowicza: przed wejściem do wody zawsze należy spojrzeć na maszt ratowniczy. Sytuacja na Bałtyku potrafi zmienić się niezwykle dynamicznie pod wpływem wiatru i prądów morskich. Biała flaga to zielone światło dla kąpieli, natomiast czerwona oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody – dla własnego bezpieczeństwa należy zawsze bezgranicznie ufać decyzjom ratowników i przestrzegać ich poleceń.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata
Pytanie 1 z 10
Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to...
Wakacje bez stresu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki