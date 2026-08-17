Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Sarbinowie dziś zamknięte

Bałtyk po raz kolejny pokazuje swoje surowe oblicze. Ze względu na oddziaływanie zatoki niżowej z ośrodkiem nad Finlandią, nad Wybrzeżem Środkowym wieje silny, zachodni i północno-zachodni wiatr. Spowodowało to gwałtowny wzrost wysokości fal na morzu. W efekcie, ze względów bezpieczeństwa, ratownicy podjęli decyzję o zamknięciu wszystkich czterech kąpielisk w Sarbinowie. Wejście do wzburzonej wody grozi dziś ogromnym niebezpieczeństwem.

Oto szczegółowa lista zamkniętych plaż w Sarbinowie wraz z panującymi na nich warunkami:

Sarbinowo 2 – kąpielisko zamknięte (czerwona flaga) z powodu fal przekraczających 70 cm. Temperatura powietrza wynosi 20°C, woda ma 17°C, a wiatr wieje z prędkością 7 m/s.

– kąpielisko zamknięte (czerwona flaga) z powodu fal przekraczających 70 cm. Temperatura powietrza wynosi 20°C, woda ma 17°C, a wiatr wieje z prędkością 7 m/s. Sarbinowo 211 – kąpielisko zamknięte (czerwona flaga) z powodu fal przekraczających 70 cm. Temperatura powietrza wynosi 20°C, woda ma 17°C, a wiatr wieje z prędkością 7 m/s.

– kąpielisko zamknięte (czerwona flaga) z powodu fal przekraczających 70 cm. Temperatura powietrza wynosi 20°C, woda ma 17°C, a wiatr wieje z prędkością 7 m/s. Sarbinowo 212 – kąpielisko zamknięte (czerwona flaga) z powodu fal przekraczających 70 cm. Temperatura powietrza wynosi 20°C, woda ma 17°C, a wiatr wieje z prędkością 7 m/s.

– kąpielisko zamknięte (czerwona flaga) z powodu fal przekraczających 70 cm. Temperatura powietrza wynosi 20°C, woda ma 17°C, a wiatr wieje z prędkością 7 m/s. Sarbinowo 213B – kąpielisko zamknięte (czerwona flaga) z powodu fal przekraczających 70 cm. Temperatura powietrza wynosi 20°C, woda ma 17°C, a wiatr wieje z prędkością 7 m/s.

Choć wiatr o prędkości 7 m/s w strefie brzegowej nie stwarza bezpośredniego zagrożenia na lądzie, na otwartym morzu jego porywy są znacznie silniejsze. Generuje to niebezpieczne prądy wsteczne oraz fale, które przy samej plaży przekraczają wysokość 70 cm, co uniemożliwia jakąkolwiek bezpieczną formę rekreacji w wodzie.

Sinice w Sarbinowie? Sprawdzamy sytuację

Plażowicze mogą odetchnąć z ulgą w kwestii czystości biologicznej – na monitorowanych kąpieliskach w Sarbinowie nie odnotowano obecności sinic. Ostatnia oficjalna ocena stanu wody potwierdza, że jest ona w pełni przydatna do kąpieli. Jedyne, co dziś krzyżuje szyki urlopowiczom, to niespokojny stan morza i względy bezpieczeństwa fizycznego, a nie zanieczyszczenie wody. Gdy tylko wiatr i fale opadną, morze będzie w pełni gotowe na bezpieczny powrót pływaków.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Sarbinowie upływa pod znakiem umiarkowanego chłodu – temperatura powietrza oscyluje wokół 20°C, a woda ma rześkie 17°C. W połączeniu z wiatrem wiejącym z prędkością 7 m/s, odczuwalna temperatura na plaży może być znacznie niższa. Pamiętajmy o złotej zasadzie bezpiecznego wypoczynku: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Nawet jeśli czujemy się pewnie w wodzie, silne prądy powstające przy wysokiej fali potrafią zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonych pływaków. Zawsze bezwzględnie słuchajmy poleceń ratowników i dbajmy o bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich.

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