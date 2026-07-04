Efekt Książula w hotelu Gołębiewski w Pobierowie? Parking tonie w samochodach!

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-07-04 7:55

Parking przy hotelu Gołębiewski w Pobierowie w ostatnich dniach dosłownie pęka w szwach - setki samochodów zajmują niemal każde wolne miejsce, a ruch wokół obiektu wyraźnie wzrósł. Turyści i ciekawscy odwiedzający tłumnie przyjeżdżają zobaczyć jeden z najbardziej komentowanych hoteli nad Bałtykiem.

Tłumy przed hotelem Gołębiewski w Pobierowie

Jeszcze do niedawna wokół hotelu Gołębiewski w Pobierowie panował względny spokój. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Parking przy obiekcie wypełniony jest samochodami niemal po brzegi, a na miejscu można zauważyć wyraźnie większy ruch niż jeszcze kilka tygodni temu. 29 czerwca mieliśmy okazję być na miejscu i ilość aut na parkingu faktycznie była imponująca, a znalezienie wolnego miejsca było nie lada wyzwaniem. Fotografie znajdziecie w galerii zdjęć poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Parking przy hotelu Gołębiewski w Pobierowie zapełniony autami [ZDJĘCIA]

Elewacja hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Na miniaturze obok widać zapełniony autami parking, o czym pisze SE Szczecin.
Galeria zdjęć 6

Hotel Gołębiewski w Pobierowie zyskuje na popularności

Pojawiają się głosy, iż zainteresowanie hotelem wyraźnie wzrosło po publikacji materiału przez popularnego youtubera Książula, o którym pisaliśmy m.in. tutaj: Zakaz wstępu do hoteli Gołębiewski dla Książula. Dostał cynk i pojechał na miejsce

Film opublikowany przez twórcę wzbudził ogromne zainteresowanie w mediach społecznościowych. Internauci masowo komentowali zarówno sam obiekt, jak i ceny, ofertę oraz wygląd hotelu. Dla wielu osób materiał stał się impulsem, by na własne oczy zobaczyć największy hotel nad polskim morzem. Jeśli i wy jesteście ciekawi, jak prezentuje się nadmorski kolos, zachęcamy do przeczytania naszego artykuł z pobytu na miejscu oraz sprawdzenia galerii zdjęć poniżej: Byłam w Hotelu Gołębiewski Pobierowo. To resort premium, jakiego w Polsce jeszcze nie było.

Tak wyglądają pokoje w hotelu Gołębiewski w Pobierowie [ZDJĘCIA]

Pokoje w hotelu Gołębiewski w Pobierowie
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Parking podziemny hotel Gołębiewski Pobierowo

Tak wiele aut przed hotelem Gołębiewski w Pobierowie to też efekt tego, iż nadal nie uruchomiono parkingu podziemnego w obiekcie. Dyrekcja oraz zarząd poinformował nas jednak, że otwarcie parkingu podziemnego przewidują na połowę lipca. Do dyspozycji gości będzie 576 miejsc, a koszt pozstawienia tam auto ma być równy 60 zł za dobę.

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