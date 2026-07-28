QUIZ. Symbole w fizyce. Same najważniejsze, ale czy na pewno dobrze pamiętasz?

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-07-28 4:00

Lekcje fizyki to często plątanina liter i znaczków. Wtedy wydawały się proste, ale czy po latach nadal potrafisz bezbłędnie rozszyfrować te najważniejsze symbole? Sprawdź swoją pamięć i odśwież podstawową wiedzę!

Tablica szkolna
Autor: Pixabay.com W Krakowie brakuje nauczycieli. Kto stanie przy tablicy we wrześniu?
QUIZ. Pamiętasz cokolwiek z fizyki? Pytamy tylko o najważniejsze symbole
Pytanie 1 z 10
Na początek coś łatwego. Wskaż prawidłowy symbol fizyczny masy:

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Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.

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