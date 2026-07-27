Podpalacz zatrzymany na gorącym uczynku. Czy miał związek z serią podpaleń?

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-07-27 14:16

Podpalacz został zatrzymany na gorącym uczynku. Policjanci z Goleniowa zatrzymali mężczyznę, który próbował podpalić stos drewnianych zrębów na skraju lasu. Według ustaleń lokalnych mediów podejrzany może mieć związek z serią podpaleń w powiecie goleniowskim. Policja dopadła go w chwili, gdy próbował wzniecić ogień na skraju lasu.

Dwaj strażacy gaszący strumieniem wody pogorzelisko na skraju lasu. O zatrzymaniu podpalacza czytaj w SE Szczecin.
Autor: Bialek/ Shutterstock

Próba podpalenia na obrzeżach lasu

We wtorek, 21 lipca, policjanci z Goleniowa zatrzymali mężczyznę podejrzanego o usiłowanie podpalenia stosu drewnianych zrębów. Mundurowi od kilku tygodni prowadzili intensywną pracę operacyjną, analizując zebrane informacje i zawężając krąg podejrzanych. Gdy ustalony mężczyzna pojawił się na miejscu i próbował wzniecić ogień, funkcjonariusze wkroczyli natychmiast.

Zatrzymanie na gorącym uczynku

Policjanci zatrzymali mężczyznę dokładnie w momencie, gdy podejmował próbę podpalenia drewnianych zrębów. Dzięki ich szybkiej reakcji nie doszło do rozprzestrzenienia się ognia, który mógłby zagrozić pobliskiemu lasowi i stworzyć realne niebezpieczeństwo dla mieszkańców.

Podejrzany usłyszał zarzut z art. 288 § 1 Kodeksu karnego.

Środki zapobiegawcze wobec podejrzanego

Po wykonaniu czynności procesowych mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Goleniowie. W czwartek, 23 lipca, prokurator zastosował wobec niego środki zapobiegawcze, w tym dozór policji.

Goleniowscy funkcjonariusze podkreślają, że sprawa pokazuje, jak kluczowe w ich pracy są doświadczenie, konsekwencja i współpraca – to właśnie dzięki nim udało się zatrzymać podejrzanego i zapobiec kolejnemu pożarowi.

Polecany artykuł:

Radiowóz potrącił 16-latka na hulajnodze. Wyniki sekcji zwłok nie pozostawiają …

Strażak‑ochotnik podejrzany o serię podpaleń

Jak ustalił lokalny portal twojeinfo24.pl, zatrzymany mężczyzna jest strażakiem ochotnikiem. Według nieoficjalnych informacji może mieć związek z serią podpaleń na terenie powiatu goleniowskiego. Chodzi m.in. o pożary lasu na obszarze Nadleśnictwa Kliniska, gdzie w ostatnich miesiącach dochodziło do kilku podejrzanych zdarzeń.

Jeśli te ustalenia się potwierdzą, sprawa może okazać się znacznie poważniejsza niż pojedyncza próba podpalenia.

Sprawdź, czy możesz zostać strażakiem! Rozwiąż test!
Pytanie 1 z 5
Co powinien zrobić strażak po usłyszeniu sygnału akustycznego w aparacie powietrznym:
Policjant uratował z pożaru 17 osób, został ciężko ranny
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POŻAR
PODPALACZ
POLICJA GOLENIÓW
PODPALENIE