Podpalacz zatrzymany na gorącym uczynku. Czy miał związek z serią podpaleń?

Próba podpalenia na obrzeżach lasu

We wtorek, 21 lipca, policjanci z Goleniowa zatrzymali mężczyznę podejrzanego o usiłowanie podpalenia stosu drewnianych zrębów. Mundurowi od kilku tygodni prowadzili intensywną pracę operacyjną, analizując zebrane informacje i zawężając krąg podejrzanych. Gdy ustalony mężczyzna pojawił się na miejscu i próbował wzniecić ogień, funkcjonariusze wkroczyli natychmiast.

Zatrzymanie na gorącym uczynku

Policjanci zatrzymali mężczyznę dokładnie w momencie, gdy podejmował próbę podpalenia drewnianych zrębów. Dzięki ich szybkiej reakcji nie doszło do rozprzestrzenienia się ognia, który mógłby zagrozić pobliskiemu lasowi i stworzyć realne niebezpieczeństwo dla mieszkańców.

Podejrzany usłyszał zarzut z art. 288 § 1 Kodeksu karnego.

Środki zapobiegawcze wobec podejrzanego

Po wykonaniu czynności procesowych mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Goleniowie. W czwartek, 23 lipca, prokurator zastosował wobec niego środki zapobiegawcze, w tym dozór policji.

Goleniowscy funkcjonariusze podkreślają, że sprawa pokazuje, jak kluczowe w ich pracy są doświadczenie, konsekwencja i współpraca – to właśnie dzięki nim udało się zatrzymać podejrzanego i zapobiec kolejnemu pożarowi.

Strażak‑ochotnik podejrzany o serię podpaleń

Jak ustalił lokalny portal twojeinfo24.pl, zatrzymany mężczyzna jest strażakiem ochotnikiem. Według nieoficjalnych informacji może mieć związek z serią podpaleń na terenie powiatu goleniowskiego. Chodzi m.in. o pożary lasu na obszarze Nadleśnictwa Kliniska, gdzie w ostatnich miesiącach dochodziło do kilku podejrzanych zdarzeń.

Jeśli te ustalenia się potwierdzą, sprawa może okazać się znacznie poważniejsza niż pojedyncza próba podpalenia.

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