Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Darłowie dziś zamknięte

Sytuacja w Darłowie i sąsiednim Darłówku nie pozostawia złudzeń – bezpieczeństwo wczasowiczów jest absolutnym priorytetem, dlatego ratownicy podjęli decyzję o całkowitym zamknięciu wszystkich kąpielisk. Ma to bezpośredni związek z ostrzeżeniem przed sztormem wydanym przez IMGW dla Wybrzeża Środkowego, zapowiadającym północno-zachodni wiatr osiągający w porywach nawet 8 stopni w skali Beauforta. Choć przy samym brzegu pomiary wskazują na umiarkowany wiatr o prędkości 4 m/s, to rozszalały żywioł na otwartym morzu generuje fale, które uniemożliwiają bezpieczne wejście do wody.

Czerwona flaga z powodu wysokich fal obowiązuje obecnie na następujących kąpieliskach:

Darłówko Wschodnie – kąpielisko nr 1

Kąpielisko Darłówko Wschodnie – kąpielisko nr 2

Darłówko Wschodnie - kąpielisko nr 3

Darłówko Wschodnie - kąpielisko nr 4

Darłówko Zachodnie - kąpielisko numer 2

Darłówko Zachodnie - kąpielisko numer 3

Darłówko Zachodnie - kąpielisko numer 4

Darłówko Zachodnie - kąpielisko numer 5

Na każdym z wymienionych miejsc warunki są identyczne. Choć woda pod względem mikrobiologicznym jest w pełni przydatna do kąpieli (ostatnie badanie sanepidu przeprowadzono 17 lipca), to fizyczne zagrożenie, jakie niosą ze sobą fale, wyklucza rekreację w wodzie. Kolejne oficjalne badanie czystości zaplanowano na 28 lipca, jednak dopóki wiatr i falowanie nie osłabną, wejście do Bałtyku będzie surowo zabronione.

Sinice w Darłowie? Sprawdzamy sytuację

Dla wypoczywających w regionie napływają dobre wieści – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Darłowie i Darłówku nie odnotowano obecności sinic. Niska temperatura wody, oscylująca wokół 16°C, skutecznie powstrzymuje rozwój tych niebezpiecznych mikroorganizmów. Chociaż dziś i tak nie można wejść do wody z powodu wysokich fal, to po przejściu sztormu i uspokojeniu się morza jakość wody powinna pozostać bez zarzutu.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Darłowie zdecydowanie sprzyja hartowaniu organizmu oraz spacerom, a nie plażowaniu. Temperatura powietrza wynosi zaledwie 16°C, a woda w Bałtyku ma dokładnie tyle samo, czyli 16°C. Chociaż wiatr mierzony bezpośrednio na plaży osiąga zaledwie 4 m/s, to prognozy morskie ostrzegają przed gwałtownymi porywami na otwartych wodach. Należy pamiętać o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: czerwona flaga to bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Nawet jeśli przy brzegu fale wydają się niegroźne, prądy wsteczne generowane przez sztormową pogodę potrafią w ułamku sekundy wciągnąć w głąb morza. Służby apelują o bezwzględne słuchanie poleceń ratowników i dbanie o bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich.

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