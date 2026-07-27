Sinice Łazy. Czy w Łazach można się kąpać 27.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-27 12:38

Planując wypoczynek nad Bałtykiem 27 lipca, musimy liczyć się z poważnymi utrudnieniami, ponieważ Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym sztormem na polskim wybrzeżu. Z powodu szalejącego żywiołu, porywistego wiatru oraz niebezpiecznych fal sięgających aż dwóch metrów wysokości, wszystkie plaże w Łazach zostały dziś objęte całkowitym zakazem kąpieli.

Czerwona flaga na pustej plaży w Łazach przy wzburzonym morzu. O zakazie kąpieli przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Łazy. Czy w Łazach można się kąpać 27.07? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Łazach dziś zamknięte

Przejście głębokiego układu niżowego nad południowym Bałtykiem gwałtownie pogorszyło warunki bezpieczeństwa na Wybrzeżu Środkowym. Ratownicy podjęli decyzję o wywieszeniu czerwonych flag na wszystkich trzech monitorowanych plażach w gminie Łazy. Powód tej decyzji jest we wszystkich miejscach identyczny i bezpośrednio zagraża zdrowiu oraz życiu plażowiczów.

Główną przyczyną zamknięcia kąpielisk są wyraźne, długie fale pokryte białą pianą o wysokości około 2 metrów oraz bardzo silne prądy wsteczne, które potrafią w ułamku sekundy wciągnąć w głąb morza nawet doświadczonego pływaka. Zakaz wejścia do wody obowiązuje na następujących kąpieliskach:

  • Łazy 223B – kąpielisko zamknięte ze względu na sztorm i prądy wsteczne;
  • Łazy 224 – kąpielisko zamknięte ze względu na sztorm i prądy wsteczne;
  • Łazy 225B – kąpielisko zamknięte ze względu na sztorm i prądy wsteczne.

Mimo że woda pod względem mikrobiologicznym jest w pełni bezpieczna, to ekstremalne warunki fizyczne panujące na morzu kategorycznie wykluczają dziś możliwość rekreacji w wodzie.

Sinice w Łazach? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wieści dla osób, które obawiają się problemów z jakością wody. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Łazach nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnie oficjalne badania laboratoryjne, a także codzienne obserwacje ratowników potwierdzają, że woda jest czysta i przydatna do kąpieli. Czerwone flagi powiewające dziś na plażach są efektem wyłącznie niebezpiecznego falowania i prądów, a nie skażenia biologicznego.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Poniedziałek w Łazach nie sprzyja plażowaniu w pełnym słońcu. Temperatura powietrza wynosi zaledwie 17°C, a uciążliwość chłodu potęguje silny wiatr wiejący z prędkością 9 m/s (w porywach znacznie więcej na otwartym morzu). Temperatura wody w Bałtyku również wynosi 17°C. Pamiętajmy o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: czerwona flaga to bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Słuchajmy poleceń ratowników i nie ryzykujmy życia dla chwili nieuwagi – żywioł, jakim jest rozszalały Bałtyk, nie wybacza błędów.

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