Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Kołobrzegu dziś zamknięte

Planujący poniedziałkowy relaks w morskiej wodzie będą musieli zmienić swoje plany. Ze względu na bardzo trudne warunki hydrometeorologiczne, na każdym z kołobrzeskich kąpielisk wprowadzono zakaz kąpieli. Ratownicy wywiesili czerwone flagi ze względu na fale przekraczające 70 cm wysokości, które stwarzają ogromne zagrożenie dla zdrowia i życia kąpiących się. Bałtyk jest dziś niezwykle wzburzony, co potwierdzają prognozy IMGW przewidujące stan morza na poziomie od 4 do 5.

Oto lista zamkniętych dzisiaj kąpielisk w Kołobrzegu:

Kołobrzeg Wschód Marine Hotel – najtrudniejsze warunki wietrzne, prędkość wiatru osiąga tu aż 20 m/s , przy temperaturze powietrza 16°C i wody 17°C.

– najtrudniejsze warunki wietrzne, prędkość wiatru osiąga tu aż , przy temperaturze powietrza 16°C i wody 17°C. Kołobrzeg Podczele – wiatr 10 m/s, temperatura powietrza 16°C, temperatura wody 17°C.

– wiatr 10 m/s, temperatura powietrza 16°C, temperatura wody 17°C. Kołobrzeg Wschód Bałtyk – wiatr 10 m/s, temperatura powietrza 16°C, temperatura wody 17°C.

– wiatr 10 m/s, temperatura powietrza 16°C, temperatura wody 17°C. Kołobrzeg Wschód Kamienny Szaniec – wiatr 10 m/s, temperatura powietrza 16°C, temperatura wody 17°C.

– wiatr 10 m/s, temperatura powietrza 16°C, temperatura wody 17°C. Kołobrzeg Wschód Molo – wiatr 10 m/s, temperatura powietrza 16°C, temperatura wody 17°C.

– wiatr 10 m/s, temperatura powietrza 16°C, temperatura wody 17°C. Kołobrzeg Wschód Pomnik Zaślubin – wiatr 10 m/s, temperatura powietrza 16°C, temperatura wody 17°C.

– wiatr 10 m/s, temperatura powietrza 16°C, temperatura wody 17°C. Kołobrzeg Wschód Słoneczko – wiatr 10 m/s, temperatura powietrza 16°C, temperatura wody 17°C.

– wiatr 10 m/s, temperatura powietrza 16°C, temperatura wody 17°C. Kołobrzeg Zachód Plaża TRM – wiatr 10 m/s, temperatura powietrza 16°C, temperatura wody 17°C.

– wiatr 10 m/s, temperatura powietrza 16°C, temperatura wody 17°C. Kołobrzeg Zachód Plaża Wojskowa – wiatr 10 m/s, temperatura powietrza 16°C, temperatura wody 17°C.

– wiatr 10 m/s, temperatura powietrza 16°C, temperatura wody 17°C. Kołobrzeg Zachód Radzikowo – wiatr 10 m/s, temperatura powietrza 16°C, temperatura wody 17°C.

Silne fale w połączeniu z porywistym wiatrem zachodnim i północno-zachodnim wywołują niebezpieczne prądy wsteczne, które mogą błyskawicznie wciągnąć w głąb morza nawet doświadczonego pływaka.

Sinice w Kołobrzegu? Sprawdzamy sytuację

Docierają bardzo dobre wiadomości dotyczące czystości wody. Na żadnym z kołobrzeskich kąpielisk nie odnotowano zakwitu sinic. Zgodnie z najnowszymi oficjalnymi ocenami stanu wody z 27 lipca, woda we wszystkich tych miejscach jest w pełni przydatna do kąpieli pod względem sanitarnym. Problem stanowi dziś wyłącznie fizyczne bezpieczeństwo związane z falowaniem, a nie jakość wody. Kolejne badania laboratoryjne zaplanowano na 4 sierpnia 2026 roku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura nie zachęca do plażowania – temperatura powietrza wynosi zaledwie 16°C, a woda w Bałtyku ma 17°C. W połączeniu z wiatrem wiejącym z prędkością 10 m/s (a w okolicach Marine Hotel nawet 20 m/s), odczuwalna temperatura jest znacznie niższa. Należy bezwzględnie pamiętać o złotej zasadzie każdego bezpiecznego turysty: czerwona flaga to absolutny zakaz wchodzenia do wody. Nigdy nie wolno ignorować poleceń ratowników i ostrzeżeń na plaży – nawet brodzenie przy brzegu podczas tak wysokiej fali może zakończyć się tragedią.

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