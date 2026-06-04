Wieża kościoła Marcina Lutra – miejsce z wyjątkową historią

Kościół Marcina Lutra został wzniesiony w 1904 roku dzięki fundacji Emilii Heyse, najbogatszej mieszkanki Świnoujścia. Projektantem neogotyckiej budowli był Fritz Gottlieb. Świątynia imponowała 62-metrową wieżą z zegarem i czterema dzwonami. Niestety, podczas II wojny światowej kościół został częściowo zniszczony.

Po wojnie dawny kościół protestancki został skazany na zapomnienie. Polscy osadnicy traktowali świątynię obcego wyznania nieco po macoszemu, gdyż - jak twierdzili - mieszkał tu "niemiecki pan Jezus". Świątynia została rozgrabiona i popadała w coraz większą ruinę. W latach 60. podjęto decyzję o jej rozbiórce, jednak wieża ocalała. Jak informuje lokalny portal iswinoujscie.pl, powodem były względy praktyczne: „Wieża została, ponieważ była umieszczona na mapach nawigacyjnych, a ich zmiana była skomplikowanym przedsięwzięciem”. Przez lata stała jednak pusta.

i Autor: Grzegorz Kluczyński Wieża widokowa w Świnoujściu

Nowy rozdział i nowa funkcja

Dopiero w 2003 roku znalazł się prywatny inwestor, który postanowił przywrócić wieży dawny blask. Przeprowadzono gruntowny remont, a w 2005 roku wieża została otwarta dla zwiedzających. Obecnie wieża jest o około 20 metrów niższa od oryginału, gdyż nie posiada już iglicy, która znajdowała się na jej szczycie.

222 schody i przepiękne widoki

Taras widokowy na wieży dawnego kościoła Lutra w Świnoujściu znajduje się na wysokości 44 metrów. Wchodząc na wieżę, trzeba pokonać 222 schody. Po drodze znajdują stoliki z krzesełkami, na których można odpocząć po wyczerpującej wspinaczce.

Na szczycie wieży czeka nagroda. Na każdym z czterech narożników wieży znajdują się balkoniki, z których można podziwiać wyjątkową panoramę Świnoujścia i Morza Bałtyckiego. Można z niej również dostrzec Międzyzdroje oraz niemiecką część wyspy Uznam.

i Autor: Grzegorz Kluczyński Wieża widokowa w Świnoujściu

Kawiarnia w stylu retro

Na dwóch dolnych kondygnacjach urządzono kawiarnię, której wnętrze nawiązuje klimatem do czasów dwudziestolecia międzywojennego. W miejscu, w którym kiedyś odbywały się nabożeństwa, obecnie można zjeść coś słodkiego, napić się kawy lub czegoś orzeźwiającego.

Turystyczna pozycja obowiązkowa

Wieża kościoła Marcina Lutra w Świnoujściu to niezwykła budowla z bogatą historią. Ta pozostałość po ewangelickiej świątyni przyciąga turystów nie tylko jako zabytek, który przetrwał przez dziesięciolecia, ale przede wszystkim miejsce z duszą. Jej historia, architektura i funkcja sprawiają, że jest to obowiązkowy punkt na mapie Świnoujścia, dla którego warto choć na kilka godzin przerwać opalanie się na jednej z najpiękniejszych plaż w Polsce.

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