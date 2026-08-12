Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Grzybowie zapraszają

Dzisiejsze warunki na plaży w Grzybowie są wprost stworzone do spokojnego wypoczynku. Oficjalne kąpielisko jest w pełni bezpieczne i gotowe na przyjęcie urlopowiczów.

Kąpielisko Grzybowo – woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ostatnia ocena czystości pochodzi z 6 sierpnia, a kolejne badanie zaplanowano na 17 sierpnia). Na plaży nie obowiązuje zakaz kąpieli (brak czerwonej flagi), co oznacza, że można bezpiecznie wchodzić do morza. Temperatura powietrza wynosi dziś 18°C, a woda w Bałtyku ma dokładnie tyle samo, czyli 18°C. Bardzo słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 1 m/s gwarantuje wyjątkowo spokojną taflę wody bez wysokich fal.

Sinice w Grzybowie? Sprawdzamy sytuację

To doskonałe wiadomości dla wszystkich wypoczywających – na monitorowanym kąpielisku w Grzybowie nie odnotowano zakwitu sinic. Jakość wody została oficjalnie potwierdzona przez inspekcję sanitarną, co pozwala na bezpieczne korzystanie z uroków Bałtyku bez obaw o zdrowie.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Grzybowie przynosi przyjemne, stabilne warunki z temperaturą powietrza i wody wynoszącą 18°C oraz niemal całkowitym brakiem wiatru. To znakomity dzień na relaks nad morzem, zwłaszcza że wieczorem na plażowiczów czeka kosmiczny spektakl – nad Bałtykiem będzie można obserwować widowiskowe, częściowe zaćmienie Słońca. Dodatkowo przy lokalnej fontannie zaplanowano taneczne Silent Disco. Niezależnie od planów i doskonałej pogody, złotą zasadą plażowicza pozostaje stałe monitorowanie koloru flagi na kąpielisku przed wejściem do wody i bezwzględne stosowanie się do poleceń ratowników, którzy czuwają nad bezpieczeństwem wszystkich urlopowiczów.

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