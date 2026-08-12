Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Międzyzdrojach zapraszają

Dla wszystkich, którzy planują spędzić dzisiejszy dzień nad morzem, mamy doskonałe informacje – warunki w Międzyzdrojach są wręcz wymarzone do rekreacji w wodzie. Po niesamowitym wydarzeniu z minionego weekendu, kiedy to ratownicy WOPR eskortowali i zabezpieczali dryfującego w pobliżu plaży wieloryba, Bałtyk uciszył się i zaprasza do bezpiecznej kąpieli. Przy niezwykle spokojnym morzu i minimalnym wietrze, obie plaże po obu stronach słynnego mola są w pełni dostępne dla wczasowiczów:

Kąpielisko morskie Międzyzdroje Wschód (obszar o długości 920 metrów na wschód od mola) – kąpielisko jest otwarte . Temperatura wody wynosi bardzo przyjemne 20°C , przewyższając temperaturę powietrza, która sięga dziś 18°C . Wiatr jest praktycznie nieodczuwalny i wieje z prędkością zaledwie 1 m/s . Ostatnia ocena czystości wody z 11 sierpnia potwierdza, że jest ona w pełni przydatna do kąpieli .

(obszar o długości 920 metrów na wschód od mola) – . Temperatura wody wynosi bardzo przyjemne , przewyższając temperaturę powietrza, która sięga dziś . Wiatr jest praktycznie nieodczuwalny i wieje z prędkością zaledwie . Ostatnia ocena czystości wody z 11 sierpnia potwierdza, że jest ona w pełni . Kąpielisko morskie Międzyzdroje Zachód (obszar o długości 1086 metrów na zachód od mola) – również otwarte i bezpieczne. Tutaj także panują identyczne, bardzo łagodne warunki: woda ma 20°C, powietrze 18°C, a wiatr osiąga prędkość zaledwie 1 m/s. Sanepid oficjalnie potwierdził wysoką jakość wody, co pozwala bez obaw korzystać z uroku morskich kąpieli.

Sinice w Międzyzdrojach? Sprawdzamy sytuację

Mamy świetne wieści dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów, które w upalne dni potrafią skutecznie pokrzyżować wakacyjne plany. Choć w niektórych rejonach polskiego wybrzeża w sierpniu odnotowano lokalne problemy z czystością wody, na monitorowanych kąpieliskach w Międzyzdrojach nie stwierdzono obecności sinic. Oficjalne badania przeprowadzone przez służby sanitarne potwierdzają, że woda jest czysta, przejrzysta i całkowicie wolna od niebezpiecznych mikroorganizmów. Można zatem bez żadnych obaw zanurzyć się w falach Bałtyku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Międzyzdrojach charakteryzuje się wyjątkowo spokojnym morzem i delikatnym wiatrem o prędkości zaledwie 1 m/s, co minimalizuje ryzyko powstawania niebezpiecznych fal wstecznych. Chociaż temperatura powietrza wynosi umiarkowane 18°C, to woda w Bałtyku nagrzała się do bardzo komfortowych 20°C. Pamiętajmy jednak, że warunki nad morzem potrafią zmieniać się dynamicznie w ciągu zaledwie kilku godzin. Złotą zasadą każdego odpowiedzialnego turysty jest zawsze sprawdzać kolor flagi na stanowisku ratowniczym bezpośrednio przed wejściem do wody oraz bezwzględnie stosować się do poleceń i komunikatów ratowników WOPR.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie