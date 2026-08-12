Sinice Sarbinowo. Czy w Sarbinowie można się kąpać 12.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-12 11:19

Wypoczynek w Sarbinowie 12 sierpnia wymaga dziś sporej dawki ostrożności i elastyczności, ponieważ nadmorska aura przyniosła wyraźne ochłodzenie. Silniejsze uderzenie wiatru i wysokie fale sprawiły, że na wszystkich lokalnych kąpieliskach ratownicy wywiesili czerwone flagi oznaczające bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Zamiast kąpieli, o wiele bezpieczniejszą opcją będzie dziś spacer promenadą i wdychanie cennego jodu.

raport kąpieliskowy - Bałtyk
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Sarbinowo. Czy w Sarbinowie można się kąpać 12.08? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Sarbinowie dziś zamknięte

Warunki na morzu okazały się dziś zbyt surowe dla miłośników pluskania się w falach. Chłodniejsza masa powietrza polarno-morskiego, która zdominowała wybrzeże, przyniosła spadek temperatury i niespokojny stan Bałtyku. Silne uderzenia fal uniemożliwiają bezpieczną rekreację. Choć wiatr nie wydaje się ekstremalny, to ukształtowanie dna i specyfika tutejszego brzegu generują fale przekraczające krytyczną barierę.

Z powodu niesprzyjających warunków fizycznych, czerwona flaga – oznaczająca całkowity zakaz kąpieli – powiewa dziś na następujących kąpieliskach:

  • Sarbinowo 2 – zamknięte z powodu fali o wysokości powyżej 70 cm z pojawiającymi się pienistymi, białymi grzywami. Parametry: temperatura powietrza 17°C, temperatura wody 17°C, wiatr wiejący z prędkością 4 m/s.
  • Sarbinowo 211 – zamknięte z powodu fali o wysokości powyżej 70 cm z pojawiającymi się pienistymi, białymi grzywami. Parametry: temperatura powietrza 17°C, temperatura wody 17°C, wiatr wiejący z prędkością 4 m/s.
  • Sarbinowo 212 – zamknięte z powodu fali o wysokości powyżej 70 cm z pojawiającymi się pienistymi, białymi grzywami. Parametry: temperatura powietrza 17°C, temperatura wody 17°C, wiatr wiejący z prędkością 4 m/s.
  • Sarbinowo 213B – zamknięte z powodu fali o wysokości powyżej 70 cm z pojawiającymi się pienistymi, białymi grzywami. Parametry: temperatura powietrza 17°C, temperatura wody 17°C, wiatr wiejący z prędkością 4 m/s.

Wejście do wody w takich warunkach grozi porwaniem przez silne prądy wsteczne, co przy temperaturze wody wynoszącej zaledwie 17°C może błyskawicznie doprowadzić do wychłodzenia organizmu lub tragedii.

Sinice w Sarbinowie? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wiadomości dla osób obawiających się uciążliwych zakwitów, które w upalne dni potrafią skutecznie popsuć urlop nad Bałtykiem. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Sarbinowie nie odnotowano obecności sinic. Zgodnie z oficjalną oceną czystości wody, jest ona w pełni przydatna do kąpieli. Choć dzisiejszy zakaz wejścia do wody wynika wyłącznie z wysokiej fali, to stan sanitarny morza pozostaje bez zarzutu, co daje świetne perspektywy na kolejne, cieplejsze dni sezonu.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Sarbinowie upływa pod znakiem rześkiej, typowo bałtyckiej aury – temperatura powietrza wynosi 17°C, a woda w morzu ma dokładnie tyle samo. Wiatr wiejący z prędkością 4 m/s potęguje jednak uczucie chłodu. Choć pogoda nie zachęca do plażowania w pełnym słońcu, jest to idealny czas na spacery i wdychanie jodu. Złota zasada każdego plażowicza brzmi: czerwona flaga to bezwzględny zakaz kąpieli. Ignorowanie tego ostrzeżenia to skrajne naruszenie zasad bezpieczeństwa, które może kosztować życie. Zawsze słuchajmy poleceń ratowników i dbajmy o bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich.

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