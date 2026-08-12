Sinice Dziwnów. Czy w Dziwnowie można się kąpać 12.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-12 13:13

Wypoczywający w gminie Dziwnów mają dziś powody do radości, zwłaszcza że miasto intensywnie przygotowuje się do zbliżających się obchodów Święta Wojska Polskiego oraz XXIV Festiwalu Gwiazd Sportu. Raport z 12 sierpnia przynosi doskonałe wiadomości dla wszystkich miłośników morskich kąpieli – warunki na całym lokalnym wybrzeżu są wprost idealne do bezpiecznego plażowania. Brak silnego wiatru i wysoka jakość wody sprawiają, że wszystkie kąpieliska w regionie stoją przed turystami otworem.

raport kąpieliskowy - Bałtyk
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Dziwnów. Czy w Dziwnowie można się kąpać 12.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w gminie Dziwnów zapraszają

Dla każdego, kto spędza urlop na zachodniopomorskim wybrzeżu, dzisiejsze dane pomiarowe są najlepszą zachętą do wyjścia z hotelu. Na całym monitorowanym pasie nadmorskim warunki są niezwykle stabilne, woda jest czysta i bezpieczna, a ratownicy nie mieli podstaw do wywieszania czerwonych flag. To idealny moment na relaks, zwłaszcza przed nadchodzącym, niezwykle intensywnym weekendem pełnym sportowych i patriotycznych wydarzeń w regionie.

Oto szczegółowy przegląd warunków na poszczególnych plażach:

  • Kąpielisko morskie Dziwnów Słoneczne – temperatura powietrza wynosi 18°C, a woda ma przyjemne 19°C. Delikatny wiatr o prędkości 4 m/s sprawia, że morze jest spokojne i bezpieczne. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody z 10 sierpnia potwierdza jej doskonałą jakość.
  • Kąpielisko morskie Łukęcin „Spacerowa” – to jedno z cieplejszych miejsc dzisiejszego dnia. Temperatura wody osiągnęła tu aż 20°C (przy 18°C w cieniu). Przy wietrze 4 m/s kąpiel to czysta przyjemność. Dodatkową atrakcją dla rodzin jest fakt, że już jutro na tutejszej plaży przy ul. Bajkowej odbędą się animacje i pokazy edukacyjne w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje”.
  • Kąpielisko morskie Dziwnów – zlokalizowane w sercu kurortu, oferuje dziś 18°C w powietrzu i 19°C w Bałtyku. Wiatr dmie z prędkością 4 m/s. To właśnie na plaży w rejonie ulicy Reymonta już w piątek wystartują widowiskowe aktywności XXIV Festiwalu Gwiazd Sportu, więc warto skorzystać ze spokoju przed nadchodzącym najazdem kibiców.
  • Kąpielisko morskie Dziwnów Przymorze – parametry są tu w pełni zbieżne z resztą kurortu: woda ma 19°C, powietrze 18°C, a wiatr osiąga łagodne 4 m/s. Brak fal i czysta woda gwarantują udany odpoczynek.
  • Kąpielisko morskie Dziwnów Spadochroniarzy Polskich – bezpieczna ostoja dla szukających relaksu. Termometry wskazują tu 18°C w powietrzu i 19°C w wodzie. Wiatr o prędkości 4 m/s nie powoduje silnego falowania.
  • Kąpielisko morskie Dziwnówek – obok Łukęcina, to druga najcieplejsza plaża w gminie. Temperatura wody wynosi aż 20°C przy powietrzu na poziomie 18°C i wietrze 4 m/s. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli, co potwierdziły badania laboratoryjne.

Sinice w Dziwnowie? Sprawdzamy sytuację

Dla osób obawiających się nagłego zakwitu sinic napływają doskonałe informacje. Na żadnym z sześciu monitorowanych kąpielisk w gminie Dziwnów nie odnotowano obecności tych uciążliwych mikroorganizmów. Choć wysokie temperatury w innych częściach kraju sprzyjają zakwitom – co doprowadziło do czasowych zamknięć plaż m.in. w Gdyni czy nad Zalewem Szczecińskim w Stepnicy – to otwarta przestrzeń i ciągły ruch wody w rejonie Dziwnowa doskonale chronią tutejsze plaże. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody z 10 sierpnia jasno potwierdza, że woda jest w 100% przydatna do kąpieli, a kolejny rutynowy test zaplanowano na 19 sierpnia.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza pogoda nad morzem sprzyja aktywnemu wypoczynkowi – umiarkowana temperatura powietrza na poziomie 18°C, lekki, chłodzący wiatr (4 m/s) i woda osiągająca nawet 20°C tworzą optymalny mikroklimat. Choć dzisiaj na wszystkich plażach w gminie Dziwnów panują bezpieczne warunki i kąpieliska są otwarte, warto zawsze pamiętać o żelaznej zasadzie bezpiecznego wypoczynku. Przed wejściem do wody kluczowe jest sprawdzenie koloru flagi na wieży ratowniczej – brak flagi lub biała flaga to zielone światło, natomiast czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz kąpieli. Bezpieczeństwo i zdrowie kąpiących się są najważniejsze, dlatego zawsze należy bezdyskusyjnie stosować się do poleceń i uwag ratowników pracujących na plaży.

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