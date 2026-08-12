Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w gminie Dziwnów zapraszają

Dla każdego, kto spędza urlop na zachodniopomorskim wybrzeżu, dzisiejsze dane pomiarowe są najlepszą zachętą do wyjścia z hotelu. Na całym monitorowanym pasie nadmorskim warunki są niezwykle stabilne, woda jest czysta i bezpieczna, a ratownicy nie mieli podstaw do wywieszania czerwonych flag. To idealny moment na relaks, zwłaszcza przed nadchodzącym, niezwykle intensywnym weekendem pełnym sportowych i patriotycznych wydarzeń w regionie.

Oto szczegółowy przegląd warunków na poszczególnych plażach:

Kąpielisko morskie Dziwnów Słoneczne – temperatura powietrza wynosi 18°C , a woda ma przyjemne 19°C . Delikatny wiatr o prędkości 4 m/s sprawia, że morze jest spokojne i bezpieczne. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody z 10 sierpnia potwierdza jej doskonałą jakość.

– temperatura powietrza wynosi , a woda ma przyjemne . Delikatny wiatr o prędkości sprawia, że morze jest spokojne i bezpieczne. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody z 10 sierpnia potwierdza jej doskonałą jakość. Kąpielisko morskie Łukęcin „Spacerowa” – to jedno z cieplejszych miejsc dzisiejszego dnia. Temperatura wody osiągnęła tu aż 20°C (przy 18°C w cieniu). Przy wietrze 4 m/s kąpiel to czysta przyjemność. Dodatkową atrakcją dla rodzin jest fakt, że już jutro na tutejszej plaży przy ul. Bajkowej odbędą się animacje i pokazy edukacyjne w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje”.

– to jedno z cieplejszych miejsc dzisiejszego dnia. Temperatura wody osiągnęła tu aż (przy 18°C w cieniu). Przy wietrze kąpiel to czysta przyjemność. Dodatkową atrakcją dla rodzin jest fakt, że już jutro na tutejszej plaży przy ul. Bajkowej odbędą się animacje i pokazy edukacyjne w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje”. Kąpielisko morskie Dziwnów – zlokalizowane w sercu kurortu, oferuje dziś 18°C w powietrzu i 19°C w Bałtyku. Wiatr dmie z prędkością 4 m/s . To właśnie na plaży w rejonie ulicy Reymonta już w piątek wystartują widowiskowe aktywności XXIV Festiwalu Gwiazd Sportu, więc warto skorzystać ze spokoju przed nadchodzącym najazdem kibiców.

– zlokalizowane w sercu kurortu, oferuje dziś w powietrzu i w Bałtyku. Wiatr dmie z prędkością . To właśnie na plaży w rejonie ulicy Reymonta już w piątek wystartują widowiskowe aktywności XXIV Festiwalu Gwiazd Sportu, więc warto skorzystać ze spokoju przed nadchodzącym najazdem kibiców. Kąpielisko morskie Dziwnów Przymorze – parametry są tu w pełni zbieżne z resztą kurortu: woda ma 19°C , powietrze 18°C , a wiatr osiąga łagodne 4 m/s . Brak fal i czysta woda gwarantują udany odpoczynek.

– parametry są tu w pełni zbieżne z resztą kurortu: woda ma , powietrze , a wiatr osiąga łagodne . Brak fal i czysta woda gwarantują udany odpoczynek. Kąpielisko morskie Dziwnów Spadochroniarzy Polskich – bezpieczna ostoja dla szukających relaksu. Termometry wskazują tu 18°C w powietrzu i 19°C w wodzie. Wiatr o prędkości 4 m/s nie powoduje silnego falowania.

– bezpieczna ostoja dla szukających relaksu. Termometry wskazują tu w powietrzu i w wodzie. Wiatr o prędkości nie powoduje silnego falowania. Kąpielisko morskie Dziwnówek – obok Łukęcina, to druga najcieplejsza plaża w gminie. Temperatura wody wynosi aż 20°C przy powietrzu na poziomie 18°C i wietrze 4 m/s. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli, co potwierdziły badania laboratoryjne.

Sinice w Dziwnowie? Sprawdzamy sytuację

Dla osób obawiających się nagłego zakwitu sinic napływają doskonałe informacje. Na żadnym z sześciu monitorowanych kąpielisk w gminie Dziwnów nie odnotowano obecności tych uciążliwych mikroorganizmów. Choć wysokie temperatury w innych częściach kraju sprzyjają zakwitom – co doprowadziło do czasowych zamknięć plaż m.in. w Gdyni czy nad Zalewem Szczecińskim w Stepnicy – to otwarta przestrzeń i ciągły ruch wody w rejonie Dziwnowa doskonale chronią tutejsze plaże. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody z 10 sierpnia jasno potwierdza, że woda jest w 100% przydatna do kąpieli, a kolejny rutynowy test zaplanowano na 19 sierpnia.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza pogoda nad morzem sprzyja aktywnemu wypoczynkowi – umiarkowana temperatura powietrza na poziomie 18°C, lekki, chłodzący wiatr (4 m/s) i woda osiągająca nawet 20°C tworzą optymalny mikroklimat. Choć dzisiaj na wszystkich plażach w gminie Dziwnów panują bezpieczne warunki i kąpieliska są otwarte, warto zawsze pamiętać o żelaznej zasadzie bezpiecznego wypoczynku. Przed wejściem do wody kluczowe jest sprawdzenie koloru flagi na wieży ratowniczej – brak flagi lub biała flaga to zielone światło, natomiast czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz kąpieli. Bezpieczeństwo i zdrowie kąpiących się są najważniejsze, dlatego zawsze należy bezdyskusyjnie stosować się do poleceń i uwag ratowników pracujących na plaży.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie