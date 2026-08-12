Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Dźwirzynie zapraszają

Dla wszystkich, którzy planują spędzić dzisiejszy dzień nad wodą, napływają doskonałe wiadomości. Jedyne oficjalne, strzeżone kąpielisko w mieście jest w pełni otwarte i bezpieczne dla urlopowiczów. Choć wiatr niemal zupełnie ustał, a woda jest spokojna, warto pamiętać o odpowiednim przygotowaniu się na rześkie temperatury.

Oto szczegółowe warunki na plaży w Dźwirzynie zarejestrowane 12 sierpnia:

Kąpielisko Dźwirzyno – OTWARTE. Nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy, a na maszcie nie powiewa czerwona flaga. Woda została oficjalnie oceniona jako przydatna do kąpieli (ostatnia ocena czystości z 6 sierpnia, kolejne badanie zaplanowano na 17 sierpnia). Temperatura powietrza wynosi 18°C, a temperatura wody w Bałtyku osiągnęła również 18°C. Wiatr jest ledwo wyczuwalny i wieje z prędkością zaledwie 1 m/s, co gwarantuje brak fal.

Dźwirzyńska plaża, która w tym sezonie ponownie została wyróżniona prestiżowym certyfikatem Błękitnej Flagi, oferuje obecnie idealne warunki dla rodzin z dziećmi oraz osób szukających ucieczki od hałasu i silnego wiatru.

Sinice w Dźwirzynie? Sprawdzamy sytuację

Pojawiła się świetna wiadomość dla wszystkich obawiających się nagłego zamknięcia plaż – na monitorowanym kąpielisku w Dźwirzynie nie odnotowano obecności sinic. Oficjalne analizy laboratoryjne oraz codzienne obserwacje ratowników potwierdzają, że woda jest całkowicie czysta, przejrzysta i bezpieczna dla kąpiących się. Co ważne, otwarty charakter tutejszego wybrzeża sprawia, że uciążliwe zakwity sinic pojawiają się tu niezwykle rzadko w porównaniu do osłoniętych wód Zatoki Gdańskiej. Można więc bez obaw korzystać z uroków bałtyckiej kąpieli!

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień przynosi iście orzeźwiający zestaw temperatur – zarówno powietrze, jak i woda mają stabilne 18°C. Przy niemal bezwietrznej aurze (wiatr o prędkości zaledwie 1 m/s) odczuwalna temperatura może być jednak bardzo przyjemna, zwłaszcza w pełnym słońcu. Brak falowania i spokojne morze zachęcają do brodzenia w wodzie, jednak zawsze warto pamiętać o złotej zasadzie każdego plażowicza: przed wejściem do wody bezwzględnie należy sprawdzić kolor flagi wywieszonej na stanowisku ratowniczym. Sytuacja pogodowa lub mikrobiologiczna nad Bałtykiem potrafi ulec zmianie w ciągu kilku godzin, dlatego zaufanie do ratowników i stosowanie się do ich poleceń to klucz do bezpiecznego urlopu.

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