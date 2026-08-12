Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Kołobrzegu zapraszają

Warunki na kołobrzeskich plażach są dziś wręcz wymarzone do rekreacji. Choć poranne pomiary wskazywały 19°C, prognozy na resztę dnia zapowiadają wzrost temperatury powietrza nawet do przyjemnych 23°C przy umiarkowanym zachmurzeniu. Przy wyjątkowo słabym wietrze wiejącym z prędkością zaledwie 2 m/s, tafla wody jest spokojna, co zapewnia bezpieczne i komfortowe warunki do pływania. We wszystkich dziesięciu monitorowanych punktach woda została uznana za w pełni przydatną do kąpieli. Oto szczegółowe zestawienie dostępnych kąpielisk, na których czekają na Was białe flagi:

Kołobrzeg Podczele: temperatura powietrza wynosi 19°C, wody 18°C (ostatnia ocena czystości wody z 10 sierpnia);

temperatura powietrza wynosi 19°C, wody 18°C (ostatnia ocena czystości wody z 10 sierpnia); Kołobrzeg Wschód Bałtyk: temperatura powietrza 19°C, wody 18°C (badanie z 10 sierpnia);

temperatura powietrza 19°C, wody 18°C (badanie z 10 sierpnia); Kołobrzeg Wschód Kamienny Szaniec: temperatura powietrza 19°C, wody 18°C (badanie z 10 sierpnia);

temperatura powietrza 19°C, wody 18°C (badanie z 10 sierpnia); Kołobrzeg Wschód Marine Hotel: temperatura powietrza 19°C, wody 18°C (badanie z 10 sierpnia);

temperatura powietrza 19°C, wody 18°C (badanie z 10 sierpnia); Kołobrzeg Wschód Molo: temperatura powietrza 19°C, wody 18°C (badanie z 10 sierpnia);

temperatura powietrza 19°C, wody 18°C (badanie z 10 sierpnia); Kołobrzeg Wschód Pomnik Zaślubin: temperatura powietrza 19°C, wody 18°C (badanie z 10 sierpnia);

temperatura powietrza 19°C, wody 18°C (badanie z 10 sierpnia); Kołobrzeg Wschód Słoneczko: temperatura powietrza 19°C, wody 18°C (badanie z 10 sierpnia);

temperatura powietrza 19°C, wody 18°C (badanie z 10 sierpnia); Kołobrzeg Zachód Plaża TRM: temperatura powietrza 19°C, wody 18°C (badanie z 11 sierpnia);

temperatura powietrza 19°C, wody 18°C (badanie z 11 sierpnia); Kołobrzeg Zachód Plaża Wojskowa: temperatura powietrza 19°C, wody 18°C (badanie z 10 sierpnia);

temperatura powietrza 19°C, wody 18°C (badanie z 10 sierpnia); Kołobrzeg Zachód Radzikowo: temperatura powietrza 19°C, wody 18°C (badanie z 10 sierpnia).

Dzięki tak stabilnej i bezpiecznej sytuacji na całym pasie nadmorskim, mieszkańcy i turyści mogą swobodnie wybierać swoje ulubione miejsca do wypoczynku i cieszyć się urokami Bałtyku bez żadnych przeszkód.

Sinice w Kołobrzegu? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich planujących orzeźwiające kąpiele w Bałtyku mamy doskonałe wiadomości. Oficjalne raporty sanitarne oraz codzienne analizy stanu wody potwierdzają, że na żadnym z kołobrzeskich kąpielisk nie odnotowano zakwitu sinic. Woda jest czysta, przejrzysta i całkowicie bezpieczna pod względem biologicznym. Sytuacja ta dotyczy wszystkich plaż wschodnich, centralnych i zachodnich, co oznacza, że plażowicze mogą bez obaw korzystać z uroków letniego Bałtyku na całym obszarze miasta.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując dzisiejsze warunki: temperatura powietrza oscyluje wokół 19°C–23°C, a woda w Bałtyku ma bardzo stabilne 18°C. Delikatny wiatr o sile 2 m/s sprawia, że odczuwalna temperatura jest bardzo przyjemna, a na morzu nie występują niebezpieczne fale ani prądy wsteczne. Pamiętajmy jednak, że bezpieczny wypoczynek nad wodą zależy przede wszystkim od nas samych. Złotą zasadą każdego plażowicza powinno być zawsze sprawdzanie koloru flagi wywieszonej na stanowisku ratowniczym bezpośrednio przed wejściem do wody oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń i wskazówek ratowników WOPR. Tylko odpowiedzialne zachowanie gwarantuje, że letni relaks pozostawi wyłącznie miłe wspomnienia.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie