Ponad 500 opinii o hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Nie wszyscy zadowoleni

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-08-19 8:59

Oficjalne otwarcie Hotelu Gołębiewski w Pobierowie miało miejsce w czerwcu, tuż przed startem sezonu wakacyjnego. Ponieważ wielkimi krokami zbliża się wrzesień, postanowiliśmy sprawdzić, w jaki sposób odwiedzający ten luksusowy nadmorski obiekt podsumowali swoje wizyty. Profil hotelu w Google zgromadził do tej pory już przeszło pół tysiąca komentarzy.

Nowoczesna fasada Hotelu Gołębiewski w Pobierowie. O opiniach gości po wakacjach przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: Archiwum prywatne

Hotel Gołębiewski Pobierowo przyciągnął tłumy gości

W trakcie ostatnich miesięcy hotel Gołębiewski zlokalizowany w Pobierowie zyskał miano jednego z chętniej wybieranych miejsc noclegowych na polskim wybrzeżu. Początek działalności obiektu zgromadził rzesze turystów, a my również mieliśmy szansę uczestniczyć w tym wydarzeniu, by móc ocenić funkcjonowanie tego potężnego ośrodka od samego startu. Pełną relację z tamtych chwil można znaleźć pod tytułem: Byłam w Hotelu Gołębiewski Pobierowo. To resort premium, jakiego w Polsce jeszcze nie było.

Pojawia się jednak pytanie, jak to nowo otwarte miejsce zostało przyjęte przez samych turystów? Odpowiedzi na to dostarcza lektura ocen zamieszczonych na specjalnej wizytówce w wyszukiwarce Google.

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Tak oceniają Gołębiewskiego po wakacjach. Sprawdziliśmy Google

Według stanu na 19 sierpnia, profil hotelu Gołębiewski w usłudze Google zgromadził 529 opinii, osiągając przy tym średnią notę na poziomie 4,3 gwiazdki. Choć nie jest to wynik fatalny, biorąc pod uwagę rozmiar inwestycji, jej architekturę i proponowane wygody, można by oczekiwać odrobinę wyższej średniej. Co dokładnie piszą w internecie klienci tego luksusowego przybytku? Jak łatwo zgadnąć, opinie o hotelu bywają mocno zróżnicowane i nie zawsze jednomyślne.

Byliśmy tu z mężem i córką 5 dni na początku sierpnia. Hotel na najwyższym poziomie, pokoje olbrzymie i czyściutkie. Widok na morze obłędny, zresztą całe położenie hotelu jest wyjątkowe. Jedzenie pyszne i duży wybór.

Właśnie wróciliśmy z weekendu z dziećmi. Z czystym sumieniem możemy polecić hotel. Pod względem atrakcji dla dzieci, to najlepsze miejsce w jakim byliśmy. Sala zabaw i zewnętrzny plac zabaw, to raj na ziemi dla dzieci. Jeżeli chodzi o jedzenie, to i śniadania i obiady i room service - wszystko bardzo smaczne.

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Pobyty rodzinny z dzieckiem - hotel na najwyższym poziomie. Pokój ogromny w innych hotelach za taki metraż trzeba wynająć apartament! Komfort na najwyższym poziomie.

Nie wszystkie komentarze są przepełnione tak dużym entuzjazmem ze strony odwiedzających:

Hotel z daleka prezentuje sie jak wiekszosci duży hoteli - nic ciekawego. Z bliska jeszcze gorzej.Jedzenie to niestety nieporozumienie - zamówiliśmy standardowe tajskie potrawy tj. green curry i pad thai w niczym ani jedno ani drugie nie przypominało tradycyjnych potraw (czego oczekiwalismy)Niestety bardzo przekombinowane.

W pobierowie tragedia, hotel otwarty a do okola syf i brud, woda stoi przy chodnikach narzędzia się walają, drzewa wywalone, piętra nie pokończone, za 1500 zł za dobę trochę żal.

Dno I 3 metry mułu. W Dubaju w 5* hoteli mieszkałam tydzień za cenę 1 doby w tym badziewiu.

Zajrzeliśmy do pokoi w hotelu Gołębiewski w Pobierowie [ZDJĘCIA]

Hotel Gołębiewski pokoje
Galeria zdjęć 17

Gołębiewski Pobierowo poprawił opinie. Widać wyraźny skok

Zaskakującym faktem może być to, że jeszcze w czerwcu średnia ocena w wizytówce Google oscylowała w granicach zaledwie 3,9 gwiazdki, co oznacza, że obecnie obserwujemy zauważalny progres. Wygląda na to, że zarząd hotelu z upływem czasu poradził sobie z rozwiązaniem problemów, które leżały w ich kompetencjach, co w naturalny sposób zaowocowało spadkiem liczby nieprzychylnych recenzji ze strony gości.

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