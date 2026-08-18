Sinice Dziwnów. Czy w Dziwnowie można się kąpać 18.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-18 13:22

18 sierpnia nadmorskie plaże w Dziwnowie i okolicach zmagają się z trudnymi warunkami pogodowymi, przez co na wszystkich lokalnych kąpieliskach wywieszono czerwone flagi. Silne podmuchy wiatru oraz wysokie, niebezpieczne fale to efekt ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem dla Zatoki Pomorskiej, w porywach osiągającym nawet 7 stopni w skali Beauforta. Choć woda jest czysta, ratownicy apelują o bezwzględne przestrzeganie zakazu kąpieli ze względu na ogromne zagrożenie dla życia.

Drewniana wieżyczka ratownicza z czerwoną flagą na plaży w Dziwnowie. O zakazie kąpieli przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Dziwnów. Czy w Dziwnowie można się kąpać 18.08? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Dziwnowie dziś zamknięte

Sytuacja na wybrzeżu w Dziwnowie jest dziś wyjątkowo trudna. Zgodnie z prognozami morskimi IMGW, silny wiatr północno-zachodni i zachodni powoduje gwałtowne falowanie w rejonie Zatoki Pomorskiej, co bezpośrednio przełożyło się na decyzje ratowników o zamknięciu kąpielisk. Choć temperatura wody wynosi zachęcające 19–20°C, to porywy wiatru dochodzące na plażach do 7–9 m/s wykluczają bezpieczne pływanie.

Wszystkie monitorowane plaże zostały objęte całkowitym zakazem kąpieli (czerwona flaga). Ze względu na przyczyny zamknięcia kąpieliska możemy podzielić na dwie grupy:

Kąpieliska zamknięte z powodu silnego wiatru i wysokich fal:
  • Kąpielisko morskie Dziwnów Słoneczne – temperatura powietrza wynosi 17°C, temperatura wody to 19°C, a wiatr wieje z prędkością 9 m/s. Ostatnia ocena czystości wody z 10 sierpnia potwierdza jej przydatność do kąpieli, a kolejne badanie zaplanowano na 19 sierpnia.
  • Kąpielisko morskie Dziwnów – odnotowano tu temperaturę powietrza 17°C oraz wody 19°C. Wiatr osiąga prędkość 9 m/s. Woda jest przydatna do kąpieli (ostatnie badanie: 10 sierpnia, następne: 19 sierpnia).
  • Kąpielisko morskie Dziwnów Przymorze – parametry są identyczne: temperatura powietrza 17°C, wody 19°C, wiatr wieje z prędkością 9 m/s. Woda spełnia wymogi sanitarne (badanie 10 sierpnia, kolejne 19 sierpnia).
  • Kąpielisko morskie Dziwnów Spadochroniarzy Polskich – temperatura powietrza to 17°C, wody 19°C, a wiatr osiąga 9 m/s. Woda jest bezpieczna mikrobiologicznie (ocena z 10 sierpnia, kolejne badanie 19 sierpnia).
Kąpieliska zamknięte z powodu wysokich fal:
  • Kąpielisko morskie Łukęcin "Spacerowa" – przy wietrze wiejącym z prędkością 7 m/s, temperatura powietrza wynosi 17°C, a woda ma najcieplejsze dziś 20°C. Badania wody z 10 sierpnia potwierdzają jej czystość, a kolejne testy odbędą się 19 sierpnia.
  • Kąpielisko morskie Dziwnówek – panują tu zbliżone warunki: wiatr o prędkości 7 m/s, temperatura powietrza 17°C oraz wody 20°C. Stan sanitarny wody jest bez zarzutu (ocena 10 sierpnia, kolejne badanie 19 sierpnia).

Sinice w Dziwnowie? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się letniej plagi Bałtyku – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Dziwnowie, Dziwnówku i Łukęcinie nie odnotowano obecności sinic. Oficjalne raporty sanitarno-epidemiologiczne potwierdzają, że woda na całym analizowanym obszarze jest całkowicie wolna od niebezpiecznych zakwitów i w pełni przydatna do kąpieli. Obecna sytuacja na plażach wynika wyłącznie z dynamicznych warunków sztormowych i silnego falowania morza, a nie z zagrożeń biologicznych.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dziś na wybrzeżu w okolicach Dziwnowa dominuje chłodniejsza aura – temperatura powietrza wynosi zaledwie 17°C, co w połączeniu z wiatrem wiejącym w porywach do 9 m/s sprawia, że odczucie chłodu jest jeszcze większe. Co ciekawe, woda w Bałtyku jest cieplejsza od powietrza i wynosi od 19°C do 20°C. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopowicza: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Choć morze w czasie sztormowej aury wygląda spektakularnie, to prądy wsteczne i wysoka fala mogą uderzyć z ogromną siłą. Zawsze respektujmy polecenia ratowników i dbajmy o bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich.

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