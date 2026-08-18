Sinice Pogorzelica. Czy w Pogorzelicy można się kąpać 18.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-18 13:16

We wtorek, 18 sierpnia, nad polskim wybrzeżem rozbudowuje się klin wyżu, jednak wciąż odczuwalny jest wpływ zatoki niżowej znad Finlandii. Z powodu niebezpiecznych warunków na morzu oraz ostrzeżeń przed silnym wiatrem, wszystkie kąpieliska w Pogorzelicy zostały dziś zamknięte. Choć woda pod względem sanitarnym jest czysta, wysoka fala uniemożliwia bezpieczne korzystanie z uroków Bałtyku.

Czerwona flaga na wieży ratowniczej w Pogorzelicy. O zakazie kąpieli z powodu fal przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Pogorzelica. Czy w Pogorzelicy można się kąpać 18.08? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Pogorzelicy dziś zamknięte

Dzisiejsze warunki na plażach w Pogorzelicy są niezwykle wymagające. Nad Bałtykiem wciąż odczuwalne są skutki zatoki niżowej, a IMGW wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem z kierunków północno-zachodnich i zachodnich, który w porywach może osiągać nawet 7 stopni w skali Beauforta. Przekłada się to na stan morza określany na 3 do 4. Na lokalnych plażach odnotowano wiatr o prędkości 8 m/s, temperaturę powietrza na poziomie 18°C oraz temperaturę wody wynoszącą 19°C. Tak silne porywy generują wysokie, spienione fale, które stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia kąpiących się.

Z tego powodu ratownicy podjęli decyzję o wywieszeniu czerwonych flag na wszystkich czterech kąpieliskach w miejscowości:

  • Kąpielisko Pogorzelica Centrum – zamknięte z powodu zbyt dużych fal. Temperatura powietrza wynosi 18°C, temperatura wody 19°C, a wiatr wieje z prędkością 8 m/s.
  • Kąpielisko Pogorzelica 2 – zamknięte z powodu zbyt dużych fal. Warunki termiczne i wiatrowe są identyczne (powietrze 18°C, woda 19°C, wiatr 8 m/s).
  • Kąpielisko Pogorzelica plaża wschodnia – zamknięte z powodu zbyt dużych fal przy temperaturze powietrza 18°C, wody 19°C i wietrze 8 m/s.
  • Kąpielisko Pogorzelica plaża zachodnia – zamknięte z powodu zbyt dużych fal. Na miejscu odnotowano temperaturę powietrza 18°C, wody 19°C oraz wiatr 8 m/s.

Choć ostatnia oficjalna ocena jakości wody z 11 sierpnia potwierdza jej pełną przydatność do kąpieli, to dynamiczna sytuacja nautyczna zmusiła służby ratunkowe do wprowadzenia bezwzględnego zakazu wchodzenia do morza.

Sinice w Pogorzelicy? Sprawdzamy sytuację

Pojawiły się bardzo dobre wiadomości dla wszystkich wczasowiczów spędzających urlop w tej malowniczej miejscowości. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Pogorzelicy nie odnotowano zakwitu sinic. Woda pod względem biologicznym jest w pełni bezpieczna i czysta, co potwierdzają dotychczasowe oceny sanitarne. Jedynym powodem, dla którego nie można dziś wejść do morza, są wyłącznie ekstremalne warunki falowe i porywisty wiatr.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując dzisiejsze warunki: temperatura powietrza w Pogorzelicy wynosi 18°C, a woda w Bałtyku ma 19°C. Silny, zachodni wiatr wiejący z prędkością 8 m/s potęguje uczucie chłodu, a stan morza uniemożliwia bezpieczną rekreację. Warto pamiętać o najważniejszej zasadzie bezpiecznego wypoczynku: czerwona flaga to kategoryczny zakaz wchodzenia do wody. Prądy wsteczne, które towarzyszą tak silnemu falowaniu, potrafią wciągnąć w głąb morza nawet najbardziej doświadczonych pływaków, dlatego zawsze bezwzględnie należy słuchać poleceń ratowników.

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