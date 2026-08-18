Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Rewalu dziś zamknięte

Planujący dzisiejszy relaks w morskiej wodzie będą musieli zmienić swoje plany. Bałtyk pokazuje dziś swoje surowe oblicze – silny wiatr z kierunków zachodnich i północno-zachodnich, wiejący z prędkością 8 m/s, wywołał bardzo wysokie i niebezpieczne fale. W związku z tym ratownicy na wszystkich czterech monitorowanych plażach w gminie zdecydowali o wywieszeniu czerwonej flagi. Oznacza to bezwzględny zakaz wchodzenia do morza. Sytuacja ta jest bezpośrednią konsekwencją przejścia chłodnego frontu atmosferycznego nad polskim wybrzeżem.

Oto szczegółowy wykaz kąpielisk w Rewalu objętych zakazem kąpieli w dniu 18 sierpnia:

Kąpielisko Rewal 2 – zamknięte z powodu zbyt dużych fal. Temperatura powietrza wynosi 18°C, natomiast temperatura wody to 19°C. Wiatr wieje z prędkością 8 m/s.

– zamknięte z powodu zbyt dużych fal. Temperatura powietrza wynosi 18°C, natomiast temperatura wody to 19°C. Wiatr wieje z prędkością 8 m/s. Kąpielisko Rewal Centrum – zamknięte z powodu zbyt dużych fal. Odnotowano tu temperaturę powietrza na poziomie 18°C, temperaturę wody 19°C oraz wiatr o sile 8 m/s.

– zamknięte z powodu zbyt dużych fal. Odnotowano tu temperaturę powietrza na poziomie 18°C, temperaturę wody 19°C oraz wiatr o sile 8 m/s. Kąpielisko Rewal plaża wschodnia – zamknięte z powodu zbyt dużych fal. Warunki na plaży to 18°C w cieniu, woda ma 19°C, a wiatr osiąga 8 m/s.

– zamknięte z powodu zbyt dużych fal. Warunki na plaży to 18°C w cieniu, woda ma 19°C, a wiatr osiąga 8 m/s. Kąpielisko Rewal plaża zachodnia – zamknięte z powodu zbyt dużych fal. Temperatura powietrza wynosi 18°C, wody 19°C, a wiatr wieje z prędkością 8 m/s.

Pamiętajmy, że ignorowanie czerwonej flagi w takich warunkach to skrajna nieodpowiedzialność. Wysoka fala potrafi w ułamku sekundy porwać nawet doświadczonego pływaka, a silne prądy wsteczne przy brzegu stanowią śmiertelne zagrożenie.

Sinice w Rewalu? Sprawdzamy sytuację

Mamy dobre wieści dla osób, które obawiają się letnich zakwitów toksycznych glonów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Rewalu nie odnotowano obecności sinic. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody, przeprowadzona przez inspekcję sanitarną, potwierdza, że woda na plażach Rewal 2, Rewal Centrum, plaży wschodniej oraz plaży zachodniej jest w pełni przydatna do kąpieli. Choć dziś wejściu do morza sprzeciwia się wysoka fala i czerwona flaga, czystość biologiczna wody nie budzi żadnych zastrzeżeń. Możemy być spokojni – gdy tylko wiatr ucichnie, a morze się uspokoi, bezpieczna kąpiel znów będzie możliwa.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Rewalu przynosi typowo rześką, bałtycką aurę. Temperatura powietrza wynosi zaledwie 18°C, co w połączeniu z wiatrem o prędkości 8 m/s sprawia, że odczuwalnie jest dość chłodno. Co ciekawe, woda w morzu jest dziś cieplejsza od powietrza i ma 19°C. Z powodu chłodnego frontu napływającego nad wybrzeże, turyści muszą przygotować się na przejściowe zachmurzenie oraz lokalne, przelotne opady deszczu.

Bez względu na to, jak kusząco wygląda wzburzone morze, najważniejsza zasada bezpiecznego wypoczynku brzmi: zawsze respektuj kolory flag na kąpieliskach i bezwzględnie słuchaj poleceń ratowników WOPR. Czerwona flaga to nie sugestia, lecz kategoryczny zakaz wchodzenia do wody. Dbajmy o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, wybierając dziś spacer wzdłuż brzegu zamiast ryzykownej kąpieli.

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