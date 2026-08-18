Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Łazach dziś zamknięte

Choć słońce może momentami przebijać się przez chmury, wejście do morza jest dziś absolutnie wykluczone. Na plażach Łazy 223B, Łazy 224 oraz Łazy 225B obowiązuje bezwzględny zakaz kąpieli. Przyczyną tej decyzji są ekstremalnie trudne i dynamiczne warunki hydrologiczne wywołane przez porywy wiatru dochodzące w strefie brzegowej nawet do 7 stopni w skali Beauforta:

Bardzo wysokie fale: Na całym odcinku wybrzeża w Łazach formują się długie fale pokryte białą pianą, których wysokość dochodzi do około 2 metrów . Taka siła uderzenia wody potrafi w ułamku sekundy powalić nawet dorosłego, silnego człowieka.

Na całym odcinku wybrzeża w Łazach formują się długie fale pokryte białą pianą, których wysokość dochodzi do około . Taka siła uderzenia wody potrafi w ułamku sekundy powalić nawet dorosłego, silnego człowieka. Zabójcze prądy wsteczne: Wysokiej fali towarzyszy wyjątkowo silny prąd wsteczny (tzw. prąd strugowy). To niewidzialny i niezwykle groźny żywioł, który wciąga pływaków w głąb morza i jest jedną z najczęstszych przyczyn utonięć na Bałtyku.

Wszystkie trzy kąpieliska są pod stałym nadzorem ratowników, którzy apelują o bezwzględne respektowanie czerwonej flagi. Choć woda jest czysta i zdatna do kąpieli pod kątem biologicznym, fizyczne warunki panujące w morzu uniemożliwiają bezpieczną rekreację.

Sinice w Łazach? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się letnich zakwitów toksycznych glonów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Łazach nie odnotowano obecności sinic. Ostatnie badania laboratoryjne próbek wody potwierdzają jej pełną przydatność do kąpieli. Gdy tylko wysokie fale i niebezpieczne prądy opadną, woda będzie w pełni bezpieczna pod względem sanitarnym. Obecne zamknięcie plaż ma charakter wyłącznie prewencyjny i wynika z mechanicznej siły żywiołu, a nie zanieczyszczenia biologicznego.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Łazach nie sprzyjają komfortowemu plażowaniu – temperatura powietrza wynosi 18°C, a woda w Bałtyku ma 17°C. Silny wiatr wiejący z prędkością 8 m/s (co na otwartej przestrzeni potęguje uczucie chłodu) wymaga szczególnej ostrożności. Pamiętajmy o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: czerwona flaga to nie sugestia, lecz kategoryczny zakaz kąpieli. Nigdy nie wchodźmy do wody, gdy ratownicy zabraniają kąpieli – prądy wsteczne potrafią zaskoczyć nawet najlepszych pływaków, a brawura w starciu z dwumetrową falą niemal zawsze kończy się tragicznie.

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