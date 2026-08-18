Sinice Kołobrzeg. Czy w Kołobrzegu można się kąpać 18.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-18 13:10

We wtorek, 18 sierpnia, na wszystkich plażach w Kołobrzegu obowiązuje całkowity zakaz kąpieli z powodu bardzo trudnych warunków na morzu. Silny wiatr na południowym Bałtyku i fale przekraczające 70 centymetrów wysokości skłoniły ratowników do wywieszenia czerwonych flag. To wynik załamania pogody, które przyniosło sztormową aurę i porywisty wiatr na całym środkowym wybrzeżu.

Czerwona flaga na wieży ratowniczej w Kołobrzegu przy wzburzonym morzu. O zakazie kąpieli przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Kołobrzeg. Czy w Kołobrzegu można się kąpać 18.08? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Kołobrzegu dziś zamknięte

Sztormowa aura na Bałtyku nie daje za wygraną. Chociaż woda w Kołobrzegu pod względem sanitarnym jest w pełni bezpieczna i przydatna do kąpieli, to wejście do morza jest dziś absolutnie zabronione ze względu na ekstremalne zagrożenie fizyczne. Silny, północno-zachodni wiatr wiejący z prędkością 8 m/s generuje wysokie, niebezpieczne fale. Na wszystkich dziesięciu monitorowanych plażach ratownicy wywiesili czerwone flagi.

Oto pełna lista zamkniętych kąpielisk wraz z panującymi na nich warunkami:

  • Kąpielisko morskie Kołobrzeg Podczele – czerwona flaga z powodu fali powyżej 70 cm. Temperatura powietrza i wody wynosi 18°C.
  • Kąpielisko morskie Kołobrzeg Wschód Bałtyk – czerwona flaga z powodu fali powyżej 70 cm. Temperatura powietrza i wody wynosi 18°C.
  • Kąpielisko morskie Kołobrzeg Wschód Kamienny Szaniec – czerwona flaga z powodu fali powyżej 70 cm. Temperatura powietrza i wody wynosi 18°C.
  • Kąpielisko morskie Kołobrzeg Wschód Marine Hotel – czerwona flaga z powodu fali powyżej 70 cm. Temperatura powietrza i wody wynosi 18°C.
  • Kąpielisko morskie Kołobrzeg Wschód Molo – czerwona flaga z powodu fali powyżej 70 cm. Temperatura powietrza i wody wynosi 18°C.
  • Kąpielisko morskie Kołobrzeg Wschód Pomnik Zaślubin – czerwona flaga z powodu fali powyżej 70 cm. Temperatura powietrza i wody wynosi 18°C.
  • Kąpielisko morskie Kołobrzeg Wschód Słoneczko – czerwona flaga z powodu fali powyżej 70 cm. Temperatura powietrza i wody wynosi 18°C.
  • Kąpielisko morskie Kołobrzeg Zachód Plaża TRM – czerwona flaga z powodu fali powyżej 70 cm. Temperatura powietrza i wody wynosi 18°C.
  • Kąpielisko morskie Kołobrzeg Zachód Plaża Wojskowa – czerwona flaga z powodu fali powyżej 70 cm. Temperatura powietrza i wody wynosi 18°C.
  • Kąpielisko morskie Kołobrzeg Zachód Radzikowo – czerwona flaga z powodu fali powyżej 70 cm. Temperatura powietrza i wody wynosi 18°C.

Wysoka fala i silne prądy wsteczne stanowią śmiertelne niebezpieczeństwo nawet dla najdoskonalszych pływaków. Dlatego pod żadnym pozorem nie należy ignorować czerwonych flag i poleceń ratowników.

Sinice w Kołobrzegu? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wiadomości dla wszystkich obawiających się nagłego zamknięcia plaż z powodów biologicznych. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Kołobrzegu nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnie badania laboratoryjne próbek wody jednoznacznie potwierdzają, że woda jest czysta i w pełni przydatna do kąpieli. Gdy tylko wiatr i fale opadną, powrót do bezpiecznej rekreacji w morzu będzie możliwy od zaraz.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Kołobrzegu upływa pod znakiem umiarkowanego chłodu i wietrznej aury. Temperatura powietrza zatrzymała się na poziomie 18°C, a woda w Bałtyku ma dokładnie taką samą wartość – 18°C. Północno-zachodni wiatr o prędkości 8 m/s (ok. 29 km/h) potęguje odczucie chłodu. Pamiętajmy o złotej zasadzie każdego plażowicza: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Nawet jeśli brodzenie przy brzegu wydaje się bezpieczne, niespodziewana fala może z łatwością podciąć nogi i wciągnąć człowieka w głąb morza. Dbajmy o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, spędzając ten wietrzny dzień na spacerach promenadą lub zwiedzaniu lokalnych atrakcji.

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