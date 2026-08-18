Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Darłowie dziś zamknięte

Sztormowa aura sprawiła, że wejście do morza na terenie całego kurortu jest dziś śmiertelnie niebezpieczne. Silne prądy wsteczne oraz fale rozbijające się o brzegi zmusiły ratowników do wywieszenia czerwonych flag na wszystkich ośmiu monitorowanych kąpieliskach.

Oto lista zamkniętych plaż pogrupowana według lokalizacji:

Darłówko Wschodnie

Darłówko Wschodnie – kąpielisko nr 1 – zamknięte z powodu wysokich fal; temperatura wody i powietrza wynosi 17°C, wiatr wieje z prędkością 5 m/s.

– zamknięte z powodu wysokich fal; temperatura wody i powietrza wynosi 17°C, wiatr wieje z prędkością 5 m/s. Kąpielisko Darłówko Wschodnie – kąpielisko nr 2 – zamknięte z powodu wysokich fal; temperatura wody i powietrza wynosi 17°C, wiatr wieje z prędkością 5 m/s.

– zamknięte z powodu wysokich fal; temperatura wody i powietrza wynosi 17°C, wiatr wieje z prędkością 5 m/s. Darłówko Wschodnie – kąpielisko nr 3 – zamknięte z powodu wysokich fal; temperatura wody i powietrza wynosi 17°C, wiatr wieje z prędkością 5 m/s.

– zamknięte z powodu wysokich fal; temperatura wody i powietrza wynosi 17°C, wiatr wieje z prędkością 5 m/s. Darłówko Wschodnie – kąpielisko nr 4 – zamknięte z powodu wysokich fal; temperatura wody i powietrza wynosi 17°C, wiatr wieje z prędkością 5 m/s.

Darłówko Zachodnie

Darłówko Zachodnie – kąpielisko numer 2 – zamknięte z powodu wysokich fal; temperatura wody i powietrza wynosi 17°C, wiatr wieje z prędkością 5 m/s.

– zamknięte z powodu wysokich fal; temperatura wody i powietrza wynosi 17°C, wiatr wieje z prędkością 5 m/s. Darłówko Zachodnie – kąpielisko numer 3 – zamknięte z powodu wysokich fal; temperatura wody i powietrza wynosi 17°C, wiatr wieje z prędkością 5 m/s.

– zamknięte z powodu wysokich fal; temperatura wody i powietrza wynosi 17°C, wiatr wieje z prędkością 5 m/s. Darłówko Zachodnie – kąpielisko numer 4 – zamknięte z powodu wysokich fal; temperatura wody i powietrza wynosi 17°C, wiatr wieje z prędkością 5 m/s.

– zamknięte z powodu wysokich fal; temperatura wody i powietrza wynosi 17°C, wiatr wieje z prędkością 5 m/s. Darłówko Zachodnie – kąpielisko numer 5 – zamknięte z powodu wysokich fal; temperatura wody i powietrza wynosi 17°C, wiatr wieje z prędkością 5 m/s.

Sinice w Darłowie? Sprawdzamy sytuację

Mamy dobre wieści dla urlopowiczów obawiających się uciążliwego zakwitu glonów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Darłowie nie odnotowano obecności sinic. Stan sanitarny wody pod tym względem jest bez zarzutu, a jedyną przeszkodą w bezpiecznej kąpieli pozostaje dziś wyłącznie niespokojny stan morza i wysoka fala.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Darłowie nie zachęca do plażowania. Zarówno temperatura powietrza, jak i wody wynosi zaledwie 17°C, a chłodny wiatr wiejący z prędkością 5 m/s (z porywami sztormowymi na otwartym morzu) potęguje uczucie zimna.

Złota zasada plażowicza: Czerwona flaga to nie sugestia, lecz kategoryczny zakaz wchodzenia do wody. Bałtyk przy wysokich falach i prądach wstecznych staje się śmiertelną pułapką, co niestety potwierdziły tragiczne wydarzenia z ostatnich godzin w tym regionie. Zawsze stosuj się do poleceń ratowników i pod żadnym pozorem nie lekceważ ich ostrzeżeń. Bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich jest najważniejsze!

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