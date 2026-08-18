Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Ustroniu Morskim dziś zamknięte

Niestety, amatorzy morskich kąpieli muszą dzisiaj odłożyć swoje plany. Regionalne Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Szczecinie wydało ostrzeżenie przed silnym wiatrem dla Wybrzeża Środkowego, co bezpośrednio przełożyło się na bardzo trudne warunki przy plażach w Ustroniu Morskim. Silny wiatr z kierunków zachodnich generuje wysokie fale na Bałtyku, uniemożliwiające bezpieczną rekreację w wodzie.

Z powodu fali przekraczającej 70 cm czerwone flagi wywieszono na wszystkich lokalnych kąpieliskach:

Kąpielisko morskie w Ustroniu Morskim „Centralna” – zamknięte; temperatura powietrza wynosi 19°C, wody 18°C, a wiatr przy brzegu wieje z prędkością 5 m/s.

– zamknięte; temperatura powietrza wynosi 19°C, wody 18°C, a wiatr przy brzegu wieje z prędkością 5 m/s. Kąpielisko morskie w Ustroniu Morskim „Fregata” – zamknięte; temperatura powietrza wynosi 19°C, wody 18°C, a wiatr przy brzegu wieje z prędkością 5 m/s.

– zamknięte; temperatura powietrza wynosi 19°C, wody 18°C, a wiatr przy brzegu wieje z prędkością 5 m/s. Kąpielisko morskie w Ustroniu Morskim „Muszla” – zamknięte; temperatura powietrza wynosi 19°C, wody 18°C, a wiatr przy brzegu wieje z prędkością 5 m/s.

– zamknięte; temperatura powietrza wynosi 19°C, wody 18°C, a wiatr przy brzegu wieje z prędkością 5 m/s. Kąpielisko morskie w Ustroniu Morskim „Nadbrzeżna” – zamknięte; temperatura powietrza wynosi 19°C, wody 18°C, a wiatr przy brzegu wieje z prędkością 5 m/s.

Na wszystkich wymienionych plażach warunki są identyczne. Choć wiatr bezpośrednio przy brzegu ma umiarkowaną prędkość około 5 m/s, to rozkołysane morze i wysokie fale stanowią śmiertelne niebezpieczeństwo dla każdego, kto zdecydowałby się wejść do wody.

Sinice w Ustroniu Morskim? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wiadomości dla osób, które obawiają się zakwitu groźnych mikroorganizmów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Ustroniu Morskim nie odnotowano obecności sinic. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody, przeprowadzona 10 sierpnia, potwierdziła, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Kolejne rutynowe badanie laboratoryjne zaplanowano na dziś, czyli 18 sierpnia, co gwarantuje stały nadzór nad bezpieczeństwem sanitarnym.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Ustroniu Morskim przynosi umiarkowane ochłodzenie z temperaturą powietrza oscylującą wokół 19°C i wodą w Bałtyku mającą 18°C. Chłodny front atmosferyczny, który napłynął nad Polskę, przyniósł kres niedawnym upałom, jednak wciąż stwarza świetne szanse na spacery brzegiem morza i wdychanie cennego jodu.

Pamiętaj o złotej zasadzie bezpieczeństwa: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz kąpieli. Nawet jeśli uważasz się za doskonałego pływaka, silne prądy wsteczne i wysokie fale mogą uwięzić Cię w toni w ułamku sekundy. Zawsze stosuj się do zaleceń ratowników i uważnie obserwuj maszty na kąpieliskach.

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