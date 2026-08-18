Sinice Ustronie Morskie. Czy w Ustroniu Morskim można się kąpać 18.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-18 13:05

18 sierpnia nad Bałtykiem upływa pod znakiem niespokojnej, sztormowej aury, która zmusiła ratowników do podjęcia radykalnych kroków. W Ustroniu Morskim na wszystkich czterech kąpieliskach powiewają dziś czerwone flagi, całkowicie zakazujące wchodzenia do wody. Przyczyną tej decyzji są wysokie fale oraz porywisty wiatr, wywołane przez przetaczający się nad polskim wybrzeżem front atmosferyczny, przed którym ostrzegał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Czerwona flaga na wieży ratowniczej w Ustroniu Morskim. O zakazie kąpieli z powodu sztormu przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Ustronie Morskie. Czy w Ustroniu Morskim można się kąpać 18.08? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Ustroniu Morskim dziś zamknięte

Niestety, amatorzy morskich kąpieli muszą dzisiaj odłożyć swoje plany. Regionalne Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Szczecinie wydało ostrzeżenie przed silnym wiatrem dla Wybrzeża Środkowego, co bezpośrednio przełożyło się na bardzo trudne warunki przy plażach w Ustroniu Morskim. Silny wiatr z kierunków zachodnich generuje wysokie fale na Bałtyku, uniemożliwiające bezpieczną rekreację w wodzie.

Z powodu fali przekraczającej 70 cm czerwone flagi wywieszono na wszystkich lokalnych kąpieliskach:

  • Kąpielisko morskie w Ustroniu Morskim „Centralna” – zamknięte; temperatura powietrza wynosi 19°C, wody 18°C, a wiatr przy brzegu wieje z prędkością 5 m/s.
  • Kąpielisko morskie w Ustroniu Morskim „Fregata” – zamknięte; temperatura powietrza wynosi 19°C, wody 18°C, a wiatr przy brzegu wieje z prędkością 5 m/s.
  • Kąpielisko morskie w Ustroniu Morskim „Muszla” – zamknięte; temperatura powietrza wynosi 19°C, wody 18°C, a wiatr przy brzegu wieje z prędkością 5 m/s.
  • Kąpielisko morskie w Ustroniu Morskim „Nadbrzeżna” – zamknięte; temperatura powietrza wynosi 19°C, wody 18°C, a wiatr przy brzegu wieje z prędkością 5 m/s.

Na wszystkich wymienionych plażach warunki są identyczne. Choć wiatr bezpośrednio przy brzegu ma umiarkowaną prędkość około 5 m/s, to rozkołysane morze i wysokie fale stanowią śmiertelne niebezpieczeństwo dla każdego, kto zdecydowałby się wejść do wody.

Sinice w Ustroniu Morskim? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wiadomości dla osób, które obawiają się zakwitu groźnych mikroorganizmów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Ustroniu Morskim nie odnotowano obecności sinic. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody, przeprowadzona 10 sierpnia, potwierdziła, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Kolejne rutynowe badanie laboratoryjne zaplanowano na dziś, czyli 18 sierpnia, co gwarantuje stały nadzór nad bezpieczeństwem sanitarnym.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Ustroniu Morskim przynosi umiarkowane ochłodzenie z temperaturą powietrza oscylującą wokół 19°C i wodą w Bałtyku mającą 18°C. Chłodny front atmosferyczny, który napłynął nad Polskę, przyniósł kres niedawnym upałom, jednak wciąż stwarza świetne szanse na spacery brzegiem morza i wdychanie cennego jodu.

Pamiętaj o złotej zasadzie bezpieczeństwa: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz kąpieli. Nawet jeśli uważasz się za doskonałego pływaka, silne prądy wsteczne i wysokie fale mogą uwięzić Cię w toni w ułamku sekundy. Zawsze stosuj się do zaleceń ratowników i uważnie obserwuj maszty na kąpieliskach.

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