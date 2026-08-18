Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Sarbinowie dziś zamknięte

Planujący dziś relaks w morskiej wodzie turyści muszą zmienić swoje plany. Służby ratunkowe podjęły decyzję o wprowadzeniu bezwzględnego zakazu kąpieli na całym sarbinowskim wybrzeżu. Czerwona flaga powiewa obecnie na wszystkich czterech oficjalnych kąpieliskach w miejscowości. Decyzja ta jest podyktowana trudną sytuacją na morzu – silny wiatr generuje wysokie fale, a pod powierzchnią wody tworzą się zdradliwe i niezwykle silne prądy wsteczne, które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla życia nawet bardzo doświadczonych pływaków.

Oto lista zamkniętych kąpielisk wraz z panującymi na nich warunkami:

Sarbinowo 2 – czerwona flaga została wywieszona z powodu silnego wiatru, wysokiej fali oraz prądów wstecznych. Temperatura powietrza wynosi 18°C, a wody 17°C. Prędkość wiatru w strefie brzegowej mierzy 5 m/s.

– czerwona flaga została wywieszona z powodu silnego wiatru, wysokiej fali oraz prądów wstecznych. Temperatura powietrza wynosi 18°C, a wody 17°C. Prędkość wiatru w strefie brzegowej mierzy 5 m/s. Sarbinowo 211 – zamknięte z powodu silnego wiatru, wysokich fal i niebezpiecznych prądów wstecznych. Woda ma 17°C, a temperatura powietrza to 18°C. Wiatr wieje z prędkością 5 m/s.

– zamknięte z powodu silnego wiatru, wysokich fal i niebezpiecznych prądów wstecznych. Woda ma 17°C, a temperatura powietrza to 18°C. Wiatr wieje z prędkością 5 m/s. Sarbinowo 212 – zakaz kąpieli obowiązuje ze względu na silny wiatr, wysoką falę i prądy wsteczne. Odnotowano temperaturę powietrza na poziomie 18°C, wody 17°C oraz prędkość wiatru 5 m/s.

– zakaz kąpieli obowiązuje ze względu na silny wiatr, wysoką falę i prądy wsteczne. Odnotowano temperaturę powietrza na poziomie 18°C, wody 17°C oraz prędkość wiatru 5 m/s. Sarbinowo 213B – wywieszono czerwoną flagę (powód: silny wiatr, wysoka fala, prądy wsteczne). Parametry pogodowe: powietrze 18°C, woda 17°C, wiatr 5 m/s.

Sytuacja ta wpisuje się w szerszy kontekst pogodowy na polskim wybrzeżu. Jak informuje Główny Inspektorat Sanitarny, z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych czerwone flagi wywieszono na kilkudziesięciu kąpieliskach w całym regionie. Sytuacja na morzu jest dynamiczna, a ratownicy stale monitorują stan wód.

Sinice w Sarbinowie? Sprawdzamy sytuację

Dobre wieści dotyczą czystości wody. W oficjalnych raportach sanitarnych dla kąpielisk w Sarbinowie nie odnotowano obecności zakwitu sinic. Woda na wszystkich czterech plażach jest sklasyfikowana jako przydatna do kąpieli. Choć obecne warunki meteorologiczne i wysoka fala uniemożliwiają wejście do morza, po uspokojeniu się żywiołu jakość wody nie będzie stała na przeszkodzie, by cieszyć się bezpieczną kąpielą.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Sarbinowie upływa pod znakiem wyraźnego ochłodzenia. Temperatura powietrza wynosi zaledwie 18°C, co w połączeniu z temperaturą wody na poziomie 17°C oraz wiatrem wiejącym z prędkością 5 m/s sprawia, że warunki do plażowania są dalekie od idealnych. Choć wiatr w strefie brzegowej może wydawać się umiarkowany, na otwartym morzu porywy są znacznie silniejsze, co bezpośrednio wpływa na powstawanie niebezpiecznych fal. Warto pamiętać o złotej zasadzie plażowicza: czerwona flaga to nie sugestia, lecz bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Przed wyjściem na plażę należy zawsze sprawdzać oznaczenia na masztach i bezdyskusyjnie stosować się do poleceń ratowników WOPR, którzy dbają o bezpieczeństwo kąpiących się.

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