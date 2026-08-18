Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Chłopach dziś zamknięte

To nie są bezpieczne warunki do morskich kąpieli. We wtorek, 18 sierpnia, na obu strzeżonych plażach w Chłopach ratownicy podjęli decyzję o wprowadzeniu bezwzględnego zakazu wchodzenia do wody. Przyczyną zamknięcia kąpielisk są bardzo trudne warunki atmosferyczne i hydrologiczne panujące na Wybrzeżu Środkowym, w tym wysokie fale przekraczające bezpieczne normy oraz niezwykle niebezpieczne prądy wsteczne.

Oto szczegółowy wykaz zamkniętych plaż oraz panujących na nich warunków:

Chłopy 208B: Kąpielisko jest zamknięte (obowiązuje czerwona flaga). Temperatura powietrza wynosi 18°C, natomiast temperatura wody to 17°C. Wiatr wieje z prędkością 5 m/s, co przy obecnym układzie barycznym generuje wysokie, niebezpieczne fale i prądy wsteczne.

Kąpielisko jest (obowiązuje czerwona flaga). Temperatura powietrza wynosi 18°C, natomiast temperatura wody to 17°C. Wiatr wieje z prędkością 5 m/s, co przy obecnym układzie barycznym generuje wysokie, niebezpieczne fale i prądy wsteczne. Chłopy 214: Kąpielisko jest zamknięte (obowiązuje czerwona flaga). Odnotowano tu identyczne parametry: temperatura powietrza to 18°C, temperatura wody wynosi 17°C, a prędkość wiatru to 5 m/s. Powodem zakazu kąpieli są wysokie fale, silny wiatr oraz zdradliwe prądy wsteczne.

Trudna sytuacja na kąpieliskach w Chłopach to część większego załamania pogodowego na Bałtyku. Podobne obostrzenia wprowadzono w sąsiednich miejscowościach, takich jak Mielno, Sarbinowo czy Mielenko. Prądy wsteczne są wyjątkowo zdradliwe – potrafią porwać nawet doświadczonego pływaka w głąb morza w kilka sekund, dlatego pod żadnym pozorem nie należy ignorować czerwonej flagi.

Sinice w Chłopach? Sprawdzamy sytuację

To doskonałe wieści dla wszystkich obawiających się uciążliwych glonów – na monitorowanych kąpieliskach w Chłopach nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnie oficjalne oceny czystości wody, przeprowadzone przez Główny Inspektorat Sanitarny, potwierdzają przydatność wody do kąpieli pod kątem biologicznym. Choć obecny zakaz wchodzenia do Bałtyku wynika wyłącznie z przyczyn pogodowych (falowanie i silny wiatr), to stan sanitarny wody pozostaje bez zarzutu.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Chłopach przynosi umiarkowaną temperaturę powietrza na poziomie 18°C oraz niewiele chłodniejszą wodę w morzu (17°C). Wiatr o prędkości 5 m/s może wydawać się łagodny na lądzie, jednak na otwartym morzu tworzy bardzo niebezpieczne warunki. Warto zawsze pamiętać o złotej zasadzie każdego plażowicza: czerwona flaga to nie sugestia, ale bezwzględny zakaz kąpieli. Bezpieczeństwo jest zawsze na pierwszym miejscu – należy dbać o zdrowie i życie, bezwzględnie stosując się do poleceń wykwalifikowanych ratowników pracujących na kąpieliskach.

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