Sinice Świnoujście. Czy w Świnoujściu można się kąpać 18.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-18 10:23

Po niedawnym załamaniu pogody i silnym falowaniu, które w ostatnich dniach wymusiło zamknięcie wielu kąpielisk w pasie nadmorskim, sytuacja w Świnoujściu 18 sierpnia wciąż jest bardzo poważna. Choć wiatr nad samym brzegiem wyraźnie osłabł, to w wodzie nadal utrzymuje się śmiertelne niebezpieczeństwo w postaci prądów wstecznych. Z tego powodu na wszystkich lokalnych plażach obowiązuje dziś bezwzględny zakaz wchodzenia do morza.

Czerwona flaga przy pustej wieży ratowniczej na tle wzburzonego morza. O zakazach w Świnoujściu przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Świnoujście. Czy w Świnoujściu można się kąpać 18.08? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Świnoujściu dziś zamknięte

Choć słoneczna i spokojna aura może zachęcać do morskich kąpieli, wejście do Bałtyku w Świnoujściu jest obecnie surowo zabronione. Decyzja ta nie wynika z kaprysu ratowników, ale z realnego zagrożenia hydrologicznego, jakim są niewidoczne z brzegu, niezwykle silne prądy wsteczne. Zjawisko to potrafi porwać nawet doświadczonego pływaka i błyskawicznie wciągnąć go w głąb morza, dlatego ignorowanie zakazów może skończyć się tragicznie.

Poniżej znajduje się szczegółowe zestawienie warunków na poszczególnych, monitorowanych plażach w Świnoujściu:

  • Kąpielisko morskie Świnoujście - Uznam: ZAMKNIĘTE (czerwona flaga). Przyczyną zakazu są silne prądy wsteczne. Temperatura powietrza wynosi 18°C, wody 19°C, a wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s.
  • Kąpielisko morskie Świnoujście Bałtycka: ZAMKNIĘTE (czerwona flaga). Powodem wywieszenia flagi są prądy wsteczne. Temperatura powietrza to 18°C, wody 19°C, prędkość wiatru wynosi 2 m/s.
  • Kąpielisko morskie Świnoujście Interferie: ZAMKNIĘTE (czerwona flaga) z uwagi na prądy wsteczne. Odnotowano temperaturę powietrza 18°C, temperaturę wody 19°C oraz wiatr o sile 2 m/s.
  • Kąpielisko morskie Świnoujście Przytór: ZAMKNIĘTE (czerwona flaga) z powodu niebezpiecznych prądów wstecznych. Temperatura powietrza osiąga 18°C, woda ma 19°C, a wiatr wieje z prędkością 2 m/s.

Warto pamiętać, że prąd wsteczny powstaje najczęściej wtedy, gdy silny wiatr pcha masy wody ku lądowi, a ta, wracając do morza, żłobi głębokie rynny w dnie. Nawet gdy wiatr cichnie, te potężne strumienie wody mogą utrzymywać się przez dłuższy czas, tworząc śmiertelną pułapkę.

Sinice w Świnoujściu? Sprawdzamy sytuację

Pojawiły się bardzo dobre wiadomości dotyczące czystości wody w regionie. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Świnoujściu nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnie oficjalne oceny czystości wody potwierdzają, że pod względem biologicznym woda jest w pełni bezpieczna i przydatna do kąpieli. Gdyby nie zagrożenie ze strony prądów wstecznych, warunki sanitarne pozwoliłyby na bezpieczną rekreację w morzu.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Pogoda w Świnoujściu sprzyja spacerom i relaksowi na piasku – temperatura powietrza wynosi 18°C, woda ma przyjemne 19°C, a wiatr jest niemal nieodczuwalny (2 m/s). Warto jednak pamiętać o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopowicza: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Jeśli mimo spokojnej tafli wody widoczne jest czerwone płótno na maszcie, należy zrezygnować z kąpieli i podziwiać Bałtyk wyłącznie z bezpiecznej odległości na brzegu. Należy bezwzględnie słuchać poleceń ratowników i nie narażać życia swojego oraz osób niosących pomoc.

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