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Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Mielnie dziś zamknięte
Dynamiczna zmiana pogody, wywołana przez napływ chłodnego powietrza polarnego morskiego w ślad za frontem atmosferycznym, oraz wiatr wiejący z prędkością 5 m/s sprawiły, że Bałtyk stał się dziś niezwykle groźny. Synoptycy IMGW już wcześniej wydawali prognozy wskazujące na porywisty wiatr i trudne warunki w strefie przybrzeżnej. Ratownicy w Mielnie podjęli jedyną słuszną decyzję o wprowadzeniu bezwzględnego zakazu wchodzenia do wody. Przyczyną zamknięcia plaż jest kumulacja trzech niebezpiecznych czynników: silnego wiatru, wysokiej fali oraz prądów wstecznych.
Czerwona flaga powiewa obecnie na wszystkich strzeżonych kąpieliskach w mieście:
- Mielno 216 – zamknięte z powodu silnego wiatru, wysokiej fali i prądów wstecznych.
- Mielno 218 – zamknięte z powodu silnego wiatru, wysokiej fali i prądów wstecznych.
- Mielno 219 – zamknięte z powodu silnego wiatru, wysokiej fali i prądów wstecznych.
- Mielno Floryda – zamknięte z powodu silnego wiatru, wysokiej fali i prądów wstecznych.
- Mielno Krokus – zamknięte z powodu silnego wiatru, wysokiej fali i prądów wstecznych.
- Mielno Morska – zamknięte z powodu silnego wiatru, wysokiej fali i prądów wstecznych.
- Mielno Pionierów – zamknięte z powodu silnego wiatru, wysokiej fali i prądów wstecznych.
Szczególnym zagrożeniem są dziś prądy wsteczne. Powstają one, gdy masy wody uderzające o brzeg wracają w głąb morza wąskimi, niezwykle silnymi strumieniami. Taki prąd potrafi błyskawicznie porwać nawet doświadczonego pływaka daleko od brzegu. Walka z nim jest bezcelowa i prowadzi do szybkiego opadnięcia z sił, dlatego w takich warunkach ratownicy kategorycznie zabraniają zbliżania się do linii wody.
Sinice w Mielnie? Sprawdzamy sytuację
Dla turystów obawiających się letnich plag nad Bałtykiem mamy uspokajającą wiadomość: na monitorowanych kąpieliskach w Mielnie nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnie oficjalne oceny czystości wody przeprowadzone przez sanepid potwierdzają, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Przyczyną dzisiejszych czerwonych flag są wyłącznie niebezpieczne warunki fizyczne – wysokie fale i silne prądy – a nie kwestie mikrobiologiczne czy biologiczne. Gdy tylko sztormowa aura minie, a morze się uspokoi, woda będzie w pełni bezpieczna i gotowa na przyjęcie wczasowiczów.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Dzisiejsza aura nad morzem sprzyja raczej spacerom i wdychaniu jodu niż kąpielom słonecznym. Oto aktualne parametry pogodowe w Mielnie:
- Temperatura powietrza: 18°C
- Temperatura wody: 17°C
- Prędkość wiatru: 5 m/s
Niska temperatura powietrza w połączeniu z chłodną wodą i silnym wiatrem sprawiają, że warunki termiczne są dziś mało komfortowe. Pamiętajmy o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: czerwona flaga to świętość. Nigdy nie wolno ignorować ostrzeżeń i bezwzględnie należy słuchać poleceń ratowników pracujących na kąpieliskach. Ich praca polega na dbaniu o nasze bezpieczeństwo, ale to od naszej odpowiedzialności zależy, czy wakacje nad Bałtykiem będą udane.