Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Mielnie dziś zamknięte

Dynamiczna zmiana pogody, wywołana przez napływ chłodnego powietrza polarnego morskiego w ślad za frontem atmosferycznym, oraz wiatr wiejący z prędkością 5 m/s sprawiły, że Bałtyk stał się dziś niezwykle groźny. Synoptycy IMGW już wcześniej wydawali prognozy wskazujące na porywisty wiatr i trudne warunki w strefie przybrzeżnej. Ratownicy w Mielnie podjęli jedyną słuszną decyzję o wprowadzeniu bezwzględnego zakazu wchodzenia do wody. Przyczyną zamknięcia plaż jest kumulacja trzech niebezpiecznych czynników: silnego wiatru, wysokiej fali oraz prądów wstecznych.

Czerwona flaga powiewa obecnie na wszystkich strzeżonych kąpieliskach w mieście:

Mielno 216 – zamknięte z powodu silnego wiatru, wysokiej fali i prądów wstecznych.

– zamknięte z powodu silnego wiatru, wysokiej fali i prądów wstecznych. Mielno 218 – zamknięte z powodu silnego wiatru, wysokiej fali i prądów wstecznych.

– zamknięte z powodu silnego wiatru, wysokiej fali i prądów wstecznych. Mielno 219 – zamknięte z powodu silnego wiatru, wysokiej fali i prądów wstecznych.

– zamknięte z powodu silnego wiatru, wysokiej fali i prądów wstecznych. Mielno Floryda – zamknięte z powodu silnego wiatru, wysokiej fali i prądów wstecznych.

– zamknięte z powodu silnego wiatru, wysokiej fali i prądów wstecznych. Mielno Krokus – zamknięte z powodu silnego wiatru, wysokiej fali i prądów wstecznych.

– zamknięte z powodu silnego wiatru, wysokiej fali i prądów wstecznych. Mielno Morska – zamknięte z powodu silnego wiatru, wysokiej fali i prądów wstecznych.

– zamknięte z powodu silnego wiatru, wysokiej fali i prądów wstecznych. Mielno Pionierów – zamknięte z powodu silnego wiatru, wysokiej fali i prądów wstecznych.

Szczególnym zagrożeniem są dziś prądy wsteczne. Powstają one, gdy masy wody uderzające o brzeg wracają w głąb morza wąskimi, niezwykle silnymi strumieniami. Taki prąd potrafi błyskawicznie porwać nawet doświadczonego pływaka daleko od brzegu. Walka z nim jest bezcelowa i prowadzi do szybkiego opadnięcia z sił, dlatego w takich warunkach ratownicy kategorycznie zabraniają zbliżania się do linii wody.

Sinice w Mielnie? Sprawdzamy sytuację

Dla turystów obawiających się letnich plag nad Bałtykiem mamy uspokajającą wiadomość: na monitorowanych kąpieliskach w Mielnie nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnie oficjalne oceny czystości wody przeprowadzone przez sanepid potwierdzają, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Przyczyną dzisiejszych czerwonych flag są wyłącznie niebezpieczne warunki fizyczne – wysokie fale i silne prądy – a nie kwestie mikrobiologiczne czy biologiczne. Gdy tylko sztormowa aura minie, a morze się uspokoi, woda będzie w pełni bezpieczna i gotowa na przyjęcie wczasowiczów.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura nad morzem sprzyja raczej spacerom i wdychaniu jodu niż kąpielom słonecznym. Oto aktualne parametry pogodowe w Mielnie:

Temperatura powietrza: 18°C

18°C Temperatura wody: 17°C

17°C Prędkość wiatru: 5 m/s

Niska temperatura powietrza w połączeniu z chłodną wodą i silnym wiatrem sprawiają, że warunki termiczne są dziś mało komfortowe. Pamiętajmy o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: czerwona flaga to świętość. Nigdy nie wolno ignorować ostrzeżeń i bezwzględnie należy słuchać poleceń ratowników pracujących na kąpieliskach. Ich praca polega na dbaniu o nasze bezpieczeństwo, ale to od naszej odpowiedzialności zależy, czy wakacje nad Bałtykiem będą udane.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie