Sinice Mrzeżyno. Czy w Mrzeżynie można się kąpać 18.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-18 10:27

Wszystkie plaże w Mrzeżynie zostały dziś, 18 sierpnia, zamknięte ze względu na niebezpieczne warunki panujące w morzu. To efekt gwałtownego ochłodzenia i przejścia frontu atmosferycznego nad Bałtykiem, który przyniósł porywisty wiatr i mocno wzburzył wodę. Choć słońce może kusić do spacerów, czerwone flagi jednoznacznie zakazują dziś wchodzenia do wody na całym lokalnym wybrzeżu.

raport kąpieliskowy - Bałtyk
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Mrzeżyno. Czy w Mrzeżynie można się kąpać 18.08? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Mrzeżynie dziś zamknięte

Chłodny front, który dotarł nad polskie wybrzeże, znacząco pogorszył bezpieczeństwo na kąpieliskach. Nadmorskie stacje meldują o silnym zafalowaniu oraz bardzo groźnych zjawiskach podwodnych. Ratownicy podjęli decyzję o bezwzględnym zakazie kąpieli na wszystkich trzech oficjalnych plażach w Mrzeżynie.

Główną przyczyną wywieszenia czerwonych flag są:

  • Wysoka fala – uniemożliwiająca bezpieczne wejście do wody.
  • Silne prądy wsteczne – niezwykle niebezpieczne zjawisko, które może wciągnąć w głąb morza nawet doświadczonych pływaków.

Oto szczegółowy wykaz zamkniętych kąpielisk (stan na 18 sierpnia 2026 roku):

  • Kąpielisko Mrzeżyno Wschód 1: Temperatura powietrza wynosi 18°C, a wody również 18°C. Wiatr wieje z prędkością 4 m/s. Obowiązuje zakaz kąpieli z powodu wysokiej fali i silnych prądów wstecznych.
  • Kąpielisko Mrzeżyno Wschód 2: Warunki są identyczne – temperatura powietrza i wody to 18°C, przy wietrze 4 m/s. Plaża jest zamknięta z powodu niebezpiecznych fal i prądów wstecznych.
  • Kąpielisko Mrzeżyno Zachód: Podobnie jak po wschodniej stronie rzeki Regi, tutaj również wywieszono czerwoną flagę. Temperatura powietrza i wody wynosi 18°C, a wiatr osiąga prędkość 4 m/s. Powodem zamknięcia są wysokie fale oraz prądy wsteczne.

Chociaż wiatr o sile 4 m/s mierzony na plaży może wydawać się umiarkowany, to silne porywy na otwartym morzu, sięgające według prognoz nawet 55 km/h, wciąż generują niebezpieczne zafalowanie przy brzegu.

Sinice w Mrzeżynie? Sprawdzamy sytuację

Dla osób planujących urlop w Mrzeżynie mamy też jedną bardzo dobrą wiadomość. Na żadnym z lokalnych kąpielisk nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnie oficjalne badania jakości wody potwierdzają, że woda pod względem biologicznym jest czysta i w pełni przydatna do kąpieli. Jedyne, co dziś krzyżuje szyki plażowiczom, to dynamiczna sytuacja hydrologiczna i wysokie fale, a nie kwestie sanitarne.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Mrzeżynie przynosi typowo przejściową, chłodniejszą aurę. Termometry wskazują zaledwie 18°C zarówno w powietrzu, jak i w wodzie, co przy umiarkowanym wietrze sprawia, że warunki sprzyjają raczej spacerom i wdychaniu jodu niż plażowaniu. To wynik napływu chłodniejszego powietrza polarnego nad Bałtyk. Zapowiadana przez synoptyków zmiana pogody stała się faktem.

Złota zasada plażowicza: Pamiętaj, że czerwona flaga to nie sugestia, a bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Nawet jeśli przy brzegu fala wydaje się niegroźna, prądy wsteczne działają pod powierzchnią i są niewidoczne gołym okiem. Zawsze respektuj polecenia ratowników i sprawdzaj komunikaty przed wyjściem na plażę – Twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze!

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