Sinice Międzyzdroje. Czy w Międzyzdrojach można się kąpać 18.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-18 10:28

Przejście chłodnego frontu atmosferycznego nad Polską przyniosło gwałtowne załamanie pogody nad Bałtykiem. Z tego powodu we wtorek, 18 sierpnia, na obu plażach w Międzyzdrojach ratownicy wywiesili czerwone flagi, całkowicie zakazując kąpieli. Przyczyną tak zdecydowanej decyzji są bardzo wysokie fale i skrajnie niebezpieczne prądy wsteczne.

Czerwona flaga na wieży ratowniczej przy wzburzonym morzu. O zakazie kąpieli w Międzyzdrojach przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Międzyzdroje. Czy w Międzyzdrojach można się kąpać 18.08? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Międzyzdrojach dziś zamknięte

Planujący wtorkowy odpoczynek nad wodą muszą zmienić swoje plany, gdyż wejście do morza jest obecnie niemożliwe. Z powodu przechodzącego frontu atmosferycznego, który przyniósł silny wiatr i ochłodzenie nad całym polskim wybrzeżem, ratownicy podjęli decyzję o zamknięciu obu kąpielisk w mieście.

Przyczyna: Wysoka fala i silne prądy wsteczne

Dynamiczna sytuacja meteorologiczna sprawiła, że na Bałtyku pojawiły się wysokie fale, którym towarzyszą niewidoczne z brzegu, lecz śmiertelnie niebezpieczne prądy wsteczne. Z tego powodu na obu strzeżonych plażach obowiązuje bezwzględny zakaz kąpieli:

  • Kąpielisko morskie Międzyzdroje Wschód (obszar o długości 920 m na wschód od molo) – na maszcie powiewa czerwona flaga. Prędkość wiatru wynosi 7 m/s, temperatura powietrza to 18°C, a wody 19°C.
  • Kąpielisko morskie Międzyzdroje Zachód (obszar o długości 1086 m na zachód od molo) – również obowiązuje tu czerwona flaga. Warunki są identyczne: wiatr 7 m/s, temperatura powietrza 18°C, a wody 19°C.

Warto zaznaczyć, że choć ostatnia ocena czystości wody z 11 sierpnia potwierdza jej przydatność do kąpieli, to względy bezpieczeństwa fizycznego zmusiły służby do zamknięcia akwenów.

Sinice w Międzyzdrojach? Sprawdzamy sytuację

Na szczęście w Międzyzdrojach nie odnotowano zakwitu sinic na żadnym z monitorowanych kąpielisk. Ostatnie badania laboratoryjne oraz codzienne obserwacje ratowników nie wskazują na obecność niebezpiecznych mikroorganizmów w wodzie. Oznacza to, że po uspokojeniu się fal i cofnięciu prądów wstecznych, woda będzie w pełni gotowa na powrót plażowiczów.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Wtorek przynosi niezbyt sprzyjającą aurę do plażowania – temperatura powietrza w Międzyzdrojach wynosi zaledwie 18°C, natomiast woda w Bałtyku ma 19°C. Silny wiatr osiągający w porywach 7 m/s sprawia, że odczuwalna temperatura jest jeszcze niższa. Przypominamy o kluczowej zasadzie bezpieczeństwa: zawsze sprawdzaj kolor flagi przed wejściem na plażę i bezwzględnie słuchaj poleceń ratowników. Czerwona flaga to jasny komunikat, że wejście do wody grozi tragedią – nie ryzykuj swojego życia!

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