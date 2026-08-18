Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Grzybowie dziś zamknięte

Trudne warunki pogodowe na Bałtyku zmusiły ratowników do podjęcia zdecydowanych kroków w trosce o bezpieczeństwo wczasowiczów. Na jedynym oficjalnym kąpielisku w miejscowości obowiązuje obecnie bezwzględny zakaz kąpieli.

Szczegółowe warunki na plaży prezentują się następująco:

Kąpielisko Grzybowo – ZAMKNIĘTE (czerwona flaga). Powodem wywieszenia czerwonej flagi jest silny wiatr o prędkości 11 m/s oraz wysoka fala. Przy takich podmuchach na morzu powstają niebezpieczne prądy wsteczne, które potrafią wciągnąć w głąb toni nawet wprawnych pływaków.

– (czerwona flaga). Powodem wywieszenia czerwonej flagi jest silny wiatr o prędkości 11 m/s oraz wysoka fala. Przy takich podmuchach na morzu powstają niebezpieczne prądy wsteczne, które potrafią wciągnąć w głąb toni nawet wprawnych pływaków. Temperatura powietrza: 17°C – niska temperatura w połączeniu z silnym wiatrem znacznie obniża komfort termiczny na plaży.

17°C – niska temperatura w połączeniu z silnym wiatrem znacznie obniża komfort termiczny na plaży. Temperatura wody: 18°C.

Decyzja o zamknięciu kąpieliska bezpośrednio wiąże się z ostrzeżeniami meteorologicznymi dla Bałtyku Południowego, gdzie porywy wiatru mogą stwarzać ogromne zagrożenie dla osób przebywających w wodzie.

Sinice w Grzybowie? Sprawdzamy sytuację

Na monitorowanym kąpielisku w Grzybowie nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody z 6 sierpnia potwierdza, że jest ona w pełni bezpieczna i przydatna do kąpieli. Choć obecnie wejściu do morza sprzeciwiają się siły natury, stan sanitarny wody nie budzi żadnych zastrzeżeń. Sytuacja pod tym względem na zachodniopomorskich plażach jest w pełni stabilna.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Grzybowie zdecydowanie bardziej sprzyja pieszym wędrówkom niż morskim kąpielom. Chłodne powietrze o temperaturze 17°C w połączeniu z porywistym wiatrem osiągającym 11 m/s sprawia, że odczuwalna temperatura jest znacznie niższa niż wskazania termometrów. Temperatura wody wynosi 18°C. Kluczowa zasada każdego bezpiecznego urlopu brzmi: zawsze przed wejściem na plażę należy sprawdzać kolor flagi i bezwzględnie słuchać poleceń ratowników. Czerwona flaga to kategoryczny zakaz kąpieli, który ratuje ludzkie życie!

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