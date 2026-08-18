Sinice Grzybowo. Czy w Grzybowie można się kąpać 18.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-18 13:08

Silny, porywisty wiatr i wysokie fale sprawiły, że 18 sierpnia wypoczynek nad wodą w Grzybowie wymaga szczególnej ostrożności. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla Wybrzeża Środkowego ostrzeżenia przed silnym wiatrem, który w porywach może osiągać do 7 stopni w skali Beauforta. Z powodu niebezpiecznych warunków na lokalnej plaży powiewa czerwona flaga, oznaczająca całkowity zakaz wchodzenia do wody.

Czerwona flaga na wieży ratowniczej nad wzburzonym morzem. O zakazie kąpieli w Grzybowie przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Grzybowo. Czy w Grzybowie można się kąpać 18.08? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Grzybowie dziś zamknięte

Trudne warunki pogodowe na Bałtyku zmusiły ratowników do podjęcia zdecydowanych kroków w trosce o bezpieczeństwo wczasowiczów. Na jedynym oficjalnym kąpielisku w miejscowości obowiązuje obecnie bezwzględny zakaz kąpieli.

Szczegółowe warunki na plaży prezentują się następująco:

  • Kąpielisko GrzybowoZAMKNIĘTE (czerwona flaga). Powodem wywieszenia czerwonej flagi jest silny wiatr o prędkości 11 m/s oraz wysoka fala. Przy takich podmuchach na morzu powstają niebezpieczne prądy wsteczne, które potrafią wciągnąć w głąb toni nawet wprawnych pływaków.
  • Temperatura powietrza: 17°C – niska temperatura w połączeniu z silnym wiatrem znacznie obniża komfort termiczny na plaży.
  • Temperatura wody: 18°C.

Decyzja o zamknięciu kąpieliska bezpośrednio wiąże się z ostrzeżeniami meteorologicznymi dla Bałtyku Południowego, gdzie porywy wiatru mogą stwarzać ogromne zagrożenie dla osób przebywających w wodzie.

Sinice w Grzybowie? Sprawdzamy sytuację

Na monitorowanym kąpielisku w Grzybowie nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody z 6 sierpnia potwierdza, że jest ona w pełni bezpieczna i przydatna do kąpieli. Choć obecnie wejściu do morza sprzeciwiają się siły natury, stan sanitarny wody nie budzi żadnych zastrzeżeń. Sytuacja pod tym względem na zachodniopomorskich plażach jest w pełni stabilna.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Grzybowie zdecydowanie bardziej sprzyja pieszym wędrówkom niż morskim kąpielom. Chłodne powietrze o temperaturze 17°C w połączeniu z porywistym wiatrem osiągającym 11 m/s sprawia, że odczuwalna temperatura jest znacznie niższa niż wskazania termometrów. Temperatura wody wynosi 18°C. Kluczowa zasada każdego bezpiecznego urlopu brzmi: zawsze przed wejściem na plażę należy sprawdzać kolor flagi i bezwzględnie słuchać poleceń ratowników. Czerwona flaga to kategoryczny zakaz kąpieli, który ratuje ludzkie życie!

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata
Pytanie 1 z 10
Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to...
Wakacje bez stresu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki