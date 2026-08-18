Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Niechorzu dziś zamknięte

Sytuacja na całym wybrzeżu w Niechorzu jest dzisiaj jednolita – warunki atmosferyczne zmusiły ratowników do wywieszenia czerwonych flag na każdym kroku. Powodem tej decyzji są zbyt duże fale, które przy obecnym wietrze o sile 8 m/s stanowią bezpośrednie zagrożenie dla życia. Na morzu panuje silne falowanie, a stan Bałtyku w tym rejonie określa się na 3 do 4 w skali Beauforta. Taka aura to efekt przechodzącego nad Polską chłodnego frontu atmosferycznego, który przyniósł znaczne ochłodzenie oraz przelotne opady deszczu.

Oto lista wszystkich zamkniętych dziś kąpielisk w Niechorzu, pogrupowanych według przyczyn:

Zamknięte z powodu zbyt wysokich fal:

Kąpielisko Niechorze Centrum (temp. powietrza: 18°C, temp. wody: 19°C, prędkość wiatru: 8 m/s)

(temp. powietrza: 18°C, temp. wody: 19°C, prędkość wiatru: 8 m/s) Kąpielisko Niechorze 2 (temp. powietrza: 18°C, temp. wody: 19°C, prędkość wiatru: 8 m/s)

(temp. powietrza: 18°C, temp. wody: 19°C, prędkość wiatru: 8 m/s) Kąpielisko Niechorze plaża wschodnia (temp. powietrza: 18°C, temp. wody: 19°C, prędkość wiatru: 8 m/s)

(temp. powietrza: 18°C, temp. wody: 19°C, prędkość wiatru: 8 m/s) Kąpielisko Niechorze plaża zachodnia (temp. powietrza: 18°C, temp. wody: 19°C, prędkość wiatru: 8 m/s)

(temp. powietrza: 18°C, temp. wody: 19°C, prędkość wiatru: 8 m/s) Niechorze plaża zachodnia 2 (temp. powietrza: 18°C, temp. wody: 19°C, prędkość wiatru: 8 m/s)

Wszystkie powyższe plaże są pod stałym nadzorem ratowników wodnych, którzy bezwzględnie egzekwują zakaz wchodzenia do wody.

Sinice w Niechorzu? Sprawdzamy sytuację

To bardzo dobre wiadomości dla wszystkich obawiających się uciążliwych glonów – na monitorowanych kąpieliskach w Niechorzu nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnie oficjalne badania jakości wody z 11 sierpnia potwierdzają, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Dzisiejszy zakaz wchodzenia do morza wynika wyłącznie z przyczyn fizycznych, czyli groźnego falowania i silnego wiatru, a nie z obecności niebezpiecznych mikroorganizmów czy toksycznych zakwitów.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura nie sprzyja tradycyjnemu plażowaniu. Termometry w Niechorzu wskazują zaledwie 18°C w cieniu, natomiast woda w Bałtyku ma 19°C. Choć morze jest minimalnie cieplejsze od otaczającego je powietrza, chłodny wiatr wiejący z prędkością 8 m/s (którego porywy na wybrzeżu mogą dochodzić do 55 km/h) potęguje uczucie chłodu.

W takich warunkach obowiązuje najważniejsza zasada bezpieczeństwa: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz kąpieli. Silny wiatr i wysokie fale tworzą śmiertelnie niebezpieczne prądy wsteczne, które potrafią wciągnąć pod wodę nawet najbardziej doświadczonych pływaków. Należy bezwzględnie słuchać poleceń ratowników i podziwiać potęgę sztormowego Bałtyku wyłącznie z bezpiecznej odległości na suchym piasku.

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