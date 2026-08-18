Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Pobierowie dziś zamknięte

Sztormowa pogoda i wzburzone morze sprawiły, że na masztach wszystkich sześciu kąpielisk w Pobierowie zawisła dziś czerwona flaga. Przy silnym wietrze i wysokiej fali, powstawanie niebezpiecznych prądów wstecznych stanowi śmiertelne zagrożenie dla kąpiących się. Ratownicy nie pozostawiają złudzeń – wejście do wody jest obecnie kategorycznie zabronione.

Oto lista kąpielisk w Pobierowie, które zostały zamknięte 18 sierpnia z powodu zbyt dużych fal:

Kąpielisko Pobierowo Centrum – zamknięte z powodu zbyt dużych fal. Temperatura wody wynosi 19°C, powietrza 18°C, a wiatr wieje z prędkością 8 m/s.

– zamknięte z powodu zbyt dużych fal. Temperatura wody wynosi 19°C, powietrza 18°C, a wiatr wieje z prędkością 8 m/s. Kąpielisko Pobierowo 2 – zamknięte z powodu zbyt dużych fal. Temperatura wody wynosi 19°C, powietrza 18°C, wiatr 8 m/s.

– zamknięte z powodu zbyt dużych fal. Temperatura wody wynosi 19°C, powietrza 18°C, wiatr 8 m/s. Kąpielisko Pobierowo plaża wschodnia – zamknięte z powodu zbyt dużych fal. Temperatura wody wynosi 19°C, powietrza 18°C, wiatr 8 m/s.

– zamknięte z powodu zbyt dużych fal. Temperatura wody wynosi 19°C, powietrza 18°C, wiatr 8 m/s. Kąpielisko Pobierowo plaża wschodnia 2 – zamknięte z powodu zbyt dużych fal. Temperatura wody wynosi 19°C, powietrza 18°C, wiatr 8 m/s.

– zamknięte z powodu zbyt dużych fal. Temperatura wody wynosi 19°C, powietrza 18°C, wiatr 8 m/s. Kąpielisko Pobierowo plaża zachodnia – zamknięte z powodu zbyt dużych fal. Temperatura wody wynosi 19°C, powietrza 18°C, wiatr 8 m/s.

– zamknięte z powodu zbyt dużych fal. Temperatura wody wynosi 19°C, powietrza 18°C, wiatr 8 m/s. Kąpielisko Pobierowo plaża zachodnia 2 – zamknięte z powodu zbyt dużych fal. Temperatura wody wynosi 19°C, powietrza 18°C, wiatr 8 m/s.

Sinice w Pobierowie? Sprawdzamy sytuację

Wiele osób planujących wypoczynek nad Bałtykiem obawia się nagłego zakwitu sinic, które często paraliżują ruch turystyczny w cieplejsze dni. Mamy jednak doskonałe wiadomości dla osób odpoczywających w Pobierowie – na żadnym z monitorowanych kąpielisk nie odnotowano obecności sinic. Ostatnie oficjalne badania przydatności wody do kąpieli potwierdzają, że woda jest czysta i bezpieczna pod względem biologicznym. Jedyną przeszkodą w korzystaniu z morskich kąpieli jest dzisiaj wyłącznie dynamiczna, sztormowa aura i wysokie fale.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Pobierowie zachęca raczej do spacerów brzegiem morza i wdychania cennego jodu niż do plażowania na kocu. Temperatura powietrza wynosi zaledwie 18°C, z kolei woda w Bałtyku jest minimalnie cieplejsza i ma 19°C. Silny, zachodni i północno-zachodni wiatr wiejący z prędkością 8 m/s potęguje uczucie chłodu.

W takich warunkach niezwykle ważna jest złota zasada każdego bezpiecznego plażowicza: zawsze zwracaj uwagę na kolor flagi powiewającej nad stanowiskiem ratowników. Czerwona flaga to nie sugestia, lecz bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Nawet jeśli potrafisz świetnie pływać, pamiętaj, że prądy wsteczne generowane przez fale potrafią w ułamku sekundy wciągnąć w głąb morza nawet najsilniejszego pływaka. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich najbliższych, a kąpiele odłóż na spokojniejsze, cieplejsze dni.

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