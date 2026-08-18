Sinice Trzęsacz. Czy w Trzęsaczu można się kąpać 18.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-18 13:17

We wtorek, 18 sierpnia, na plażowiczów w Trzęsaczu czeka niemiła niespodzianka – na obu tutejszych kąpieliskach powiewają czerwone flagi. Wszystko przez zatokę niżową znad Finlandii, która sprowadziła nad południowy Bałtyk silny wiatr, co poskutkowało oficjalnymi ostrzeżeniami IMGW i gwałtownym wzrostem wysokości fal. Ratownicy apelują o bezwzględne przestrzeganie zakazów i niewchodzenie do wody.

Czerwona flaga na wieży ratowniczej w Trzęsaczu przy wzburzonym morzu. O zakazie kąpieli przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Trzęsacz. Czy w Trzęsaczu można się kąpać 18.08? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Trzęsaczu dziś zamknięte

Złe warunki atmosferyczne pokrzyżowały plany urlopowiczom wypoczywającym w tej malowniczej miejscowości. Choć badania laboratoryjne potwierdzają czystość mikrobiologiczną wody, to fizyczne zjawiska panujące na morzu uniemożliwiają bezpieczną kąpiel.

Zamknięte z powodu zbyt dużych fal

Zgodnie z najnowszymi pomiarami z 18 sierpnia 2026 roku, oba monitorowane kąpieliska w Trzęsaczu zostały tymczasowo wyłączone z użytku ze względu na niebezpiecznie wysokie fale:

  • Kąpielisko Trzęsacz – czerwona flaga została wywieszona z powodu zbyt dużych fal. Temperatura powietrza wynosi 18°C, natomiast temperatura wody to 19°C. Wiatr wieje z prędkością 8 m/s.
  • Kąpielisko Trzęsacz plaża wschodnia – tu również obowiązuje zakaz kąpieli wywołany zbyt dużymi falami. Parametry pogodowe są identyczne: temperatura powietrza wynosi 18°C, wody 19°C, a prędkość wiatru to 8 m/s.

Sinice w Trzęsaczu? Sprawdzamy sytuację

Na monitorowanych kąpieliskach w Trzęsaczu nie odnotowano obecnie zakwitu sinic. Zarówno na głównym kąpielisku, jak i na plaży wschodniej, ostatnia oficjalna ocena jakości wody potwierdziła, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Choć tymczasową przeszkodą są wysokie fale, po ich opadnięciu będzie można bezpiecznie korzystać z morza bez obaw o toksyczne glony.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Trzęsaczu wymaga od turystów szczególnej ostrożności. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 18°C i wietrze o prędkości 8 m/s, odczuwalna temperatura może być znacznie niższa. Choć woda o temperaturze 19°C wydaje się zachęcająca, wzburzony Bałtyk stwarza ogromne zagrożenie.

Złota zasada każdego plażowicza brzmi: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Nawet jeśli potrafimy doskonale pływać, silne prądy wsteczne, które często towarzyszą wysokim falom, mogą wciągnąć w głąb morza w zaledwie kilka sekund. Zawsze należy bezwzględnie słuchać poleceń ratowników i wybierać wyłącznie strzeżone plaże.

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