Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Dąbkach dziś zamknięte

Niestety, 18 sierpnia turyści wypoczywający w Dąbkach nie skorzystają z uroków morskich kąpieli. Ratownicy podjęli decyzję o wywieszeniu czerwonych flag, zamykając wszystkie cztery strefy rekreacyjne w tej miejscowości:

Dąbki Wschód – kąpielisko I

Dąbki Wschód – kąpielisko II

Dąbki Zachód – kąpielisko I

Dąbki Zachód – kąpielisko II

Główną przyczyną wprowadzenia tego zakazu są wyjątkowo trudne warunki hydrologiczne. Na wszystkich wymienionych kąpieliskach odnotowano fale o wysokości przekraczającej 70 cm oraz bardzo silne prądy wsteczne. Prądy te są niezwykle zdradliwe, ponieważ potrafią błyskawicznie wciągnąć w głąb morza nawet silnych pływaków, a walka z nimi jest śmiertelnym zagrożeniem. Sytuacji nie poprawia niska temperatura powietrza wynosząca zaledwie 17°C, temperatura wody na poziomie 18°C oraz wiatr o prędkości 6 m/s.

Sinice w Dąbkach? Sprawdzamy sytuację

Na szczęście, mimo niesprzyjającej aury, turyści nie muszą obawiać się toksycznych zakwitów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Dąbkach nie odnotowano obecności sinic. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody jednoznacznie wskazuje, że woda jest przydatna do kąpieli. Oznacza to, że gdy tylko wysokie fale opadną, a prądy wsteczne osłabną, powrót do bezpiecznych kąpieli będzie możliwy bez żadnych obaw o stan sanitarny.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Chłodny wiatr i wzburzone morze to efekt ostrzeżeń IMGW przed sztormem dla Bałtyku Południowego i Wybrzeża Środkowego. Choć temperatura wody (18°C) jest minimalnie wyższa niż temperatura powietrza (17°C), dzisiejszy dzień zdecydowanie lepiej przeznaczyć na spacery lub inne formy aktywności. Pamiętajmy o złotej zasadzie bezpieczeństwa: czerwona flaga to kategoryczny zakaz wchodzenia do wody, którego lekceważenie może skończyć się tragicznie, o czym boleśnie przypominają niedawne doniesienia o wypadkach nad Bałtykiem. Zawsze słuchajmy poleceń ratowników pracujących na kąpieliskach.

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