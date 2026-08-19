Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Mielnie dziś zamknięte

Choć nadmorska aura może zachęcać do spacerów, to wejście do wody na terenie Mielna jest dzisiaj absolutnie wykluczone. Decyzja ratowników o wprowadzeniu bezwzględnego zakazu kąpieli to bezpośrednia reakcja na śmiertelnie niebezpieczne warunki hydrologiczne na Bałtyku. Choć lokalny wiatr znacznie osłabł, pod wodą wciąż formują się zdradliwe, silne prądy wsteczne (rozrywające), które stanowią śmiertelną pułapkę nawet dla bardzo doświadczonych pływaków.

Eksperci ostrzegają, że prąd wsteczny potrafi porwać człowieka w ułamku sekundy, nawet jeśli brodzi w wodzie jedynie po kolana. Ostatnia tragedia w pobliskim Darłówku, gdzie w wyniku działania tych potężnych sił zginął plażowicz, dobitnie pokazuje, jak dramatyczne konsekwencje niesie za sobą lekceważenie czerwonych flag. Silny odpływ wody od brzegu tworzy wąskie, niewidoczne na pierwszy rzut oka korytarze, z którymi nie ma szans wygrać żaden człowiek.

Poniżej znajduje się pełna lista zamkniętych kąpielisk w Mielnie według stanu na 19 sierpnia 2026 roku – na każdym z nich powiewa obecnie czerwona flaga:

Mielno 216 – kąpielisko zamknięte (czerwona flaga). Powód: prądy wsteczne . Temperatura powietrza: 18°C, woda: 18°C. Wiatr: 2 m/s.

– kąpielisko zamknięte (czerwona flaga). Powód: . Temperatura powietrza: 18°C, woda: 18°C. Wiatr: 2 m/s. Mielno 218 – kąpielisko zamknięte (czerwona flaga). Powód: prądy wsteczne . Temperatura powietrza: 18°C, woda: 18°C. Wiatr: 2 m/s.

– kąpielisko zamknięte (czerwona flaga). Powód: . Temperatura powietrza: 18°C, woda: 18°C. Wiatr: 2 m/s. Mielno 219 – kąpielisko zamknięte (czerwona flaga). Powód: prądy wsteczne . Temperatura powietrza: 18°C, woda: 18°C. Wiatr: 2 m/s.

– kąpielisko zamknięte (czerwona flaga). Powód: . Temperatura powietrza: 18°C, woda: 18°C. Wiatr: 2 m/s. Mielno Floryda – kąpielisko zamknięte (czerwona flaga). Powód: prądy wsteczne . Temperatura powietrza: 18°C, woda: 18°C. Wiatr: 2 m/s.

– kąpielisko zamknięte (czerwona flaga). Powód: . Temperatura powietrza: 18°C, woda: 18°C. Wiatr: 2 m/s. Mielno Krokus – kąpielisko zamknięte (czerwona flaga). Powód: prądy wsteczne . Temperatura powietrza: 18°C, woda: 18°C. Wiatr: 2 m/s.

– kąpielisko zamknięte (czerwona flaga). Powód: . Temperatura powietrza: 18°C, woda: 18°C. Wiatr: 2 m/s. Mielno Morska – kąpielisko zamknięe (czerwona flaga). Powód: prądy wsteczne . Temperatura powietrza: 18°C, woda: 18°C. Wiatr: 2 m/s.

– kąpielisko zamknięe (czerwona flaga). Powód: . Temperatura powietrza: 18°C, woda: 18°C. Wiatr: 2 m/s. Mielno Pionierów – kąpielisko zamknięte (czerwona flaga). Powód: prądy wsteczne. Temperatura powietrza: 18°C, woda: 18°C. Wiatr: 2 m/s.

Sinice w Mielnie? Sprawdzamy sytuację

Dobre wieści czekają na wszystkich, którzy obawiają się nagłego zakwitu glonów – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Mielnie nie odnotowano obecności sinic. Oficjalne oceny czystości wody potwierdzają, że pod względem sanitarnym woda w Bałtyku w tym rejonie jest w pełni przydatna do kąpieli. Sytuacja ta jest zbieżna z ogólnymi komunikatami dla całego województwa zachodniopomorskiego, gdzie problem sinic w pasie nadmorskim obecnie nie występuje. Jedyną przeszkodą w bezpiecznym wypoczynku pozostają więc ekstremalnie niebezpieczne prądy wodne.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Warunki pogodowe w Mielnie są dziś umiarkowane – termometry wskazują 18°C w powietrzu oraz tyle samo, czyli 18°C, w wodzie. Choć wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s może stwarzać iluzję pełnego bezpieczeństwa i spokoju na plaży, pozory te bywają śmiertelnie groźne. Prądy wsteczne działają pod powierzchnią wody, niezależnie od aktualnej siły wiatru przy brzegu.

Złota zasada plażowicza: Czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody – bez żadnych wyjątków! Jeśli znajdziesz się pod wpływem prądu wstecznego, pod żadnym pozorem nie wolno z nim walczyć ani próbować płynąć prosto do brzegu. Należy starać się płynąć równolegle do plaży, dopóki nie nastąpi wydostanie się z silnego nurtu, a przede wszystkim bezwzględnie słuchać poleceń ratowników WOPR i monitorować ich komunikaty na bieżąco.

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