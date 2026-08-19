Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Sarbinowie dziś zamknięte

Na wszystkich czterech monitorowanych plażach w Sarbinowie wprowadzono dziś całkowity zakaz kąpieli. Czerwona flaga powiewa na masztach z powodu skrajnie niebezpiecznych prądów wstecznych, które powstały jako efekt niedawnego sztormu i silnego falowania w strefie przybrzeżnej. Ratownicy apelują o bezwzględne podporządkowanie się zakazom – prądy te potrafią w ułamku sekundy porwać i wciągnąć w głąb morza nawet osoby o doskonałych umiejętnościach pływackich.

Oto szczegółowa lista zamkniętych kąpielisk wraz z aktualnymi warunkami:

Sarbinowo 2 – czerwona flaga (powód: prądy wsteczne); temperatura powietrza: 18°C; temperatura wody: 18°C; prędkość wiatru: 2 m/s.

– czerwona flaga (powód: prądy wsteczne); temperatura powietrza: 18°C; temperatura wody: 18°C; prędkość wiatru: 2 m/s. Sarbinowo 211 – czerwona flaga (powód: prądy wsteczne); temperatura powietrza: 18°C; temperatura wody: 18°C; prędkość wiatru: 2 m/s.

– czerwona flaga (powód: prądy wsteczne); temperatura powietrza: 18°C; temperatura wody: 18°C; prędkość wiatru: 2 m/s. Sarbinowo 212 – czerwona flaga (powód: prądy wsteczne); temperatura powietrza: 18°C; temperatura wody: 18°C; prędkość wiatru: 2 m/s.

– czerwona flaga (powód: prądy wsteczne); temperatura powietrza: 18°C; temperatura wody: 18°C; prędkość wiatru: 2 m/s. Sarbinowo 213B – czerwona flaga (powód: prądy wsteczne); temperatura powietrza: 18°C; temperatura wody: 18°C; prędkość wiatru: 2 m/s.

Warto podkreślić, że choć woda w Bałtyku została oficjalnie oceniona jako przydatna do kąpieli, to dynamiczne i zagrażające życiu warunki fizyczne uniemożliwiają bezpieczne korzystanie z uroków morza.

Sinice w Sarbinowie? Sprawdzamy sytuację

Są bardzo dobre wieści w kwestii czystości biologicznej wody. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Sarbinowie nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnie oficjalne badania sanitarne potwierdzają pełną zdatność wody pod kątem biologicznym i mikrobiologicznym. Jedyną barierą odcinającą plażowiczów od kąpieli pozostają wyłącznie niebezpieczne prądy wsteczne generowane przez niedawne zjawiska sztormowe.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Sarbinowie przynosi wyrównane warunki termiczne. Zarówno temperatura powietrza, jak i wody wynosi dokładnie 18°C. Choć wiatr na plaży znacznie osłabł i wieje z prędkością zaledwie 2 m/s, to spokojna z pozoru aura nie powinna uśpić czujności urlopowiczów. Warto pamiętać o złotej zasadzie każdego bezpiecznego turysty: czerwona flaga oznacza absolutny zakaz wchodzenia do wody. Należy bezwzględnie słuchać poleceń ratowników i nigdy nie ryzykować życia na niestrzeżonych odcinkach wybrzeża.

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