Sinice Sarbinowie. Czy w Sarbinowie można się kąpać 19.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-19 10:09

Po niedawnym załamaniu pogody i sztormie na Bałtyku, który przyniósł silny wiatr oraz wysokie fale, sytuacja na plażach w Sarbinowie wciąż wymaga szczególnej ostrożności. Dziś, 19 sierpnia, na wszystkich monitorowanych kąpieliskach w mieście obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia do wody z powodu wyjątkowo zdradliwych prądów wstecznych. Choć wiatr na lądzie już ucichł, morze po niedawnej nawałnicy nadal skrywa pod powierzchnią śmiertelne zagrożenie dla kąpiących się.

Czerwona flaga na wieży ratowniczej nad wzburzonym morzem. O zakazie kąpieli w Sarbinowie przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Sarbinowie. Czy w Sarbinowie można się kąpać 19.08? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Sarbinowie dziś zamknięte

Na wszystkich czterech monitorowanych plażach w Sarbinowie wprowadzono dziś całkowity zakaz kąpieli. Czerwona flaga powiewa na masztach z powodu skrajnie niebezpiecznych prądów wstecznych, które powstały jako efekt niedawnego sztormu i silnego falowania w strefie przybrzeżnej. Ratownicy apelują o bezwzględne podporządkowanie się zakazom – prądy te potrafią w ułamku sekundy porwać i wciągnąć w głąb morza nawet osoby o doskonałych umiejętnościach pływackich.

Oto szczegółowa lista zamkniętych kąpielisk wraz z aktualnymi warunkami:

  • Sarbinowo 2 – czerwona flaga (powód: prądy wsteczne); temperatura powietrza: 18°C; temperatura wody: 18°C; prędkość wiatru: 2 m/s.
  • Sarbinowo 211 – czerwona flaga (powód: prądy wsteczne); temperatura powietrza: 18°C; temperatura wody: 18°C; prędkość wiatru: 2 m/s.
  • Sarbinowo 212 – czerwona flaga (powód: prądy wsteczne); temperatura powietrza: 18°C; temperatura wody: 18°C; prędkość wiatru: 2 m/s.
  • Sarbinowo 213B – czerwona flaga (powód: prądy wsteczne); temperatura powietrza: 18°C; temperatura wody: 18°C; prędkość wiatru: 2 m/s.

Warto podkreślić, że choć woda w Bałtyku została oficjalnie oceniona jako przydatna do kąpieli, to dynamiczne i zagrażające życiu warunki fizyczne uniemożliwiają bezpieczne korzystanie z uroków morza.

Sinice w Sarbinowie? Sprawdzamy sytuację

Są bardzo dobre wieści w kwestii czystości biologicznej wody. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Sarbinowie nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnie oficjalne badania sanitarne potwierdzają pełną zdatność wody pod kątem biologicznym i mikrobiologicznym. Jedyną barierą odcinającą plażowiczów od kąpieli pozostają wyłącznie niebezpieczne prądy wsteczne generowane przez niedawne zjawiska sztormowe.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Sarbinowie przynosi wyrównane warunki termiczne. Zarówno temperatura powietrza, jak i wody wynosi dokładnie 18°C. Choć wiatr na plaży znacznie osłabł i wieje z prędkością zaledwie 2 m/s, to spokojna z pozoru aura nie powinna uśpić czujności urlopowiczów. Warto pamiętać o złotej zasadzie każdego bezpiecznego turysty: czerwona flaga oznacza absolutny zakaz wchodzenia do wody. Należy bezwzględnie słuchać poleceń ratowników i nigdy nie ryzykować życia na niestrzeżonych odcinkach wybrzeża.

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