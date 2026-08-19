Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Kołobrzegu zapraszają

Po niespokojnym wtorku, kiedy to wysokie fale dochodzące do 70 centymetrów zmusiły ratowników do wywieszenia czerwonych flag, aura nad morzem uległa całkowitej odmianie. Dzisiejsze pomiary wskazują na bezwietrzną pogodę (0 m/s), co gwarantuje płaską taflę wody i doskonałe warunki do bezpiecznej kąpieli. Zarówno temperatura powietrza, jak i wody wynosi obecnie stabilne 18°C. Wszystkie kołobrzeskie plaże są otwarte, a woda w nich jest w pełni przydatna do kąpieli.

Planując dzisiejszy wypoczynek, należy jednak pamiętać o kluczowej zmianie organizacyjnej. Środa, 19 sierpnia, to ostatni dzień funkcjonowania trzech kąpielisk strzeżonych: Molo, Słoneczko oraz Plaża Wojskowa. Od czwartku, 20 sierpnia, na tych odcinkach nie spotkamy już ratowników, dlatego osoby poszukujące stałego nadzoru powinny od jutra wybierać pozostałe siedem plaż, które będą strzeżone do końca miesiąca.

Oto szczegółowy raport z kołobrzeskich kąpielisk (stan na 19 sierpnia):

Kąpielisko morskie Kołobrzeg Podczele: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 18°C, temperatura wody 18°C, wiatr 0 m/s. Bezpieczny, strzeżony odcinek aż do 31 sierpnia.

woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 18°C, temperatura wody 18°C, wiatr 0 m/s. Bezpieczny, strzeżony odcinek aż do 31 sierpnia. Kąpielisko morskie Kołobrzeg Wschód Bałtyk: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 18°C, temperatura wody 18°C, bezwietrznie. Nadzór ratowników zapewniony do końca miesiąca.

woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 18°C, temperatura wody 18°C, bezwietrznie. Nadzór ratowników zapewniony do końca miesiąca. Kąpielisko morskie Kołobrzeg Wschód Kamienny Szaniec: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 18°C, temperatura wody 18°C, wiatr 0 m/s. Bezpieczna strefa strzeżona do 31 sierpnia.

woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 18°C, temperatura wody 18°C, wiatr 0 m/s. Bezpieczna strefa strzeżona do 31 sierpnia. Kąpielisko morskie Kołobrzeg Wschód Marine Hotel: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 18°C, temperatura wody 18°C, bezwietrznie. Kąpielisko strzeżone do 31 sierpnia.

woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 18°C, temperatura wody 18°C, bezwietrznie. Kąpielisko strzeżone do 31 sierpnia. Kąpielisko morskie Kołobrzeg Wschód Molo: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 18°C, temperatura wody 18°C, wiatr 0 m/s. Uwaga: 19 sierpnia to ostatni dzień z obecnością ratowników na tym kąpielisku!

woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 18°C, temperatura wody 18°C, wiatr 0 m/s. Kąpielisko morskie Kołobrzeg Wschód Pomnik Zaślubin: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 18°C, temperatura wody 18°C, bezwietrznie. Bezpieczna, strzeżona plaża do 31 sierpnia.

woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 18°C, temperatura wody 18°C, bezwietrznie. Bezpieczna, strzeżona plaża do 31 sierpnia. Kąpielisko morskie Kołobrzeg Wschód Słoneczko: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 18°C, temperatura wody 18°C, wiatr 0 m/s. Uwaga: od jutra (20 sierpnia) plaża staje się niestrzeżona.

woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 18°C, temperatura wody 18°C, wiatr 0 m/s. Kąpielisko morskie Kołobrzeg Zachód Plaża TRM: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 18°C, temperatura wody 18°C, bezwietrznie. Po niedawnych tymczasowych problemach mikrobiologicznych woda jest już całkowicie czysta i bezpieczna. Ratownicy dyżurują tu do 31 sierpnia.

woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 18°C, temperatura wody 18°C, bezwietrznie. Po niedawnych tymczasowych problemach mikrobiologicznych woda jest już całkowicie czysta i bezpieczna. Ratownicy dyżurują tu do 31 sierpnia. Kąpielisko morskie Kołobrzeg Zachód Plaża Wojskowa: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 18°C, temperatura wody 18°C, wiatr 0 m/s. Uwaga: to ostatni dzień funkcjonowania tego stanowiska ratowniczego w tym sezonie.

woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 18°C, temperatura wody 18°C, wiatr 0 m/s. Kąpielisko morskie Kołobrzeg Zachód Radzikowo: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 18°C, temperatura wody 18°C, wiatr 0 m/s. Dozór ratowników zapewniony do 31 sierpnia.

Sinice w Kołobrzegu? Sprawdzamy sytuację

Temat sinic co roku elektryzuje turystów planujących urlop nad polskim morzem. Mamy jednak doskonałe wieści dla wszystkich wypoczywających w naszym regionie: na żadnym z kołobrzeskich kąpielisk nie odnotowano zakwitu sinic. Woda we wszystkich strefach jest czysta, przejrzysta i w pełni bezpieczna dla zdrowia. Służby sanitarne potwierdzają, że otwarte wody Bałtyku w okolicach Kołobrzegu są całkowicie wolne od tych niebezpiecznych mikroorganizmów. Można więc bez obaw korzystać z uroków morskich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Choć dzisiejsze temperatury powietrza i wody na poziomie 18°C nie zwiastują upałów, a niebo może przynieść przelotną mżawkę, warunki do morskich kąpieli są stabilne i bezpieczne. Najważniejsza zasada każdego plażowicza pozostaje jednak niezmienna: zawsze przed wejściem do wody sprawdzajmy kolor wywieszonej flagi i bezwzględnie stosujmy się do poleceń ratowników. Ze względu na to, że od 20 sierpnia trzy kołobrzeskie kąpieliska przestają być strzeżone, planując wejście do wody w kolejnych dniach, wybierajmy wyłącznie te miejsca, gdzie nad naszym bezpieczeństwem wciąż czuwają profesjonaliści. Odpowiedzialność i zdrowy rozsądek to klucz do udanego, bezpiecznego urlopu nad Bałtykiem!

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