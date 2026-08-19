Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Ustroniu Morskim zapraszają

Wszystkie cztery wyznaczone strefy kąpielowe w gminie działają dziś bez żadnych przeszkód. Choć pogoda nie rozpieszcza upałami, a temperatura powietrza oscyluje wokół 17°C przy temperaturze wody na poziomie 18°C, bardzo słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 1 m/s sprawia, że morze jest wyjątkowo spokojne. Warto jednak pamiętać, że według morskich prognoz IMGW po południu wiatr na Bałtyku Środkowym ma wzrosnąć do 5-6 stopni w skali Beauforta, co może przynieść większe fale i zmianę warunków na plażach. Obecnie jednak plażowicze mają do dyspozycji bezpieczne i w pełni przygotowane miejsca:

Kąpielisko Centralna: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 17°C, wody 18°C, wiatr 1 m/s.

woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 17°C, wody 18°C, wiatr 1 m/s. Kąpielisko Fregata: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 17°C, wody 18°C, wiatr 1 m/s.

woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 17°C, wody 18°C, wiatr 1 m/s. Kąpielisko Muszla: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 17°C, wody 18°C, wiatr 1 m/s.

woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 17°C, wody 18°C, wiatr 1 m/s. Kąpielisko Nadbrzeżna: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 17°C, wody 18°C, wiatr 1 m/s.

Wszystkie te kąpieliska pomyślnie przeszły kontrole sanitarne, co gwarantuje pełne bezpieczeństwo podczas wypoczynku w wodzie.

Sinice w Ustroniu Morskim? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu turystów spędzających wakacje nad polskim morzem, obecność toksycznych cyjanobakterii to kluczowy czynnik przy wyborze plaży. W tym sezonie letnim wysokie temperatury wielokrotnie zmuszały sanepid do tymczasowego zamykania niektórych kąpielisk w innych rejonach kraju. Na monitorowanych kąpieliskach w Ustroniu Morskim nie odnotowano zakwitu sinic. Woda we wszystkich lokalizacjach jest całkowicie czysta i bezpieczna. Można więc bez obaw planować wejście do wody, pamiętając jednak, by zawsze monitorować stan wody na bieżąco u dyżurujących ratowników.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki sprzyjają bardziej spacerom i aktywnemu wypoczynkowi niż wielogodzinnemu opalaniu. Przy temperaturze powietrza 17°C i wody 18°C, woda może wydawać się nieco chłodniejsza, a prognozy zapowiadają przelotne opady deszczu w ciągu dnia. Złotą zasadą każdego bezpiecznego plażowicza pozostaje jednak czujność. Sytuacja pogodowa na Bałtyku potrafi zmienić się niezwykle dynamicznie, zwłaszcza pod wpływem nadchodzącego frontu niżowego. Zawsze sprawdzajmy kolor flagi wywieszonej przez ratowników na maszcie – biała oznacza bezpieczną kąpiel, natomiast czerwona bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Słuchajmy poleceń służb ratunkowych, aby nasz letni wypoczynek był nie tylko przyjemny, ale przede wszystkim bezpieczny.

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