Choć sierpniowa pogoda nad Bałtykiem bywa kapryśna, to Świnoujście wciąż przyciąga rzesze wczasowiczów poszukujących morskich kąpieli. Obecna sytuacja wymaga jednak dużej czujności. Silny wiatr i specyficzne ukształtowanie dna morskiego doprowadziły do wywieszenia czerwonych flag na części miejskich plaż z powodu skrajnie niebezpiecznych prądów wstecznych. Na szczęście nie wszystkie kąpieliska zostały objęte zakazem.

Gdzie można się kąpać w Świnoujściu? Lista otwartych plaż

Dla osób pragnących schłodzić się w morzu, ratownicy udostępnili bezpieczne strefy, na których panują łagodne warunki. Na poniższych kąpieliskach nie wywieszono czerwonej flagi i woda jest w pełni bezpieczna:

Kąpielisko morskie Świnoujście - Uznam: To jedno z najpopularniejszych miejsc na odpoczynek. Ostatni pomiar z 19 sierpnia wskazuje, że temperatura powietrza wynosi 19°C , a woda ma przyjemne 19°C . Słaby wiatr o prędkości 1 m/s stwarza idealne i bezpieczne warunki do rekreacji. Ostatnia ocena jakości wody z 17 sierpnia potwierdza, że jest ona w pełni zdatna do kąpieli (kolejne badanie zaplanowano na 21 sierpnia).

To jedno z najpopularniejszych miejsc na odpoczynek. Ostatni pomiar z 19 sierpnia wskazuje, że temperatura powietrza wynosi , a woda ma przyjemne . Słaby wiatr o prędkości stwarza idealne i bezpieczne warunki do rekreacji. Ostatnia ocena jakości wody z 17 sierpnia potwierdza, że jest ona w pełni zdatna do kąpieli (kolejne badanie zaplanowano na 21 sierpnia). Kąpielisko morskie Świnoujście Przytór: Doskonała alternatywa dla osób szukających spokoju. Temperatura powietrza i wody wynosi tu stabilne 19°C, a wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s. Woda została oceniona jako przydatna do kąpieli 18 sierpnia, a kolejne próbki zostaną pobrane 21 sierpnia.

Tu obowiązuje zakaz kąpieli. Lista zamkniętych plaż w Świnoujściu

Na dwóch kąpieliskach wywieszono czerwoną flagę, co oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Decyzja ta podyktowana jest troską o życie i zdrowie wczasowiczów, ponieważ w tych miejscach uaktywnił się śmiertelnie groźny żywioł.

Zamknięte z powodu silnych prądów wstecznych:

Kąpielisko morskie Świnoujście Bałtycka: Pomiary z 18 sierpnia wykazały temperaturę powietrza 18°C i wody 19°C przy wietrze 2 m/s . Choć woda jest biologicznie czysta (ocena z 17 sierpnia), to kąpiel jest tu zabroniona z uwagi na niezwykle silne, niewidoczne z brzegu prądy wsteczne, które potrafią porwać nawet dorosłego człowieka.

Pomiary z 18 sierpnia wykazały temperaturę powietrza i wody przy wietrze . Choć woda jest biologicznie czysta (ocena z 17 sierpnia), to kąpiel jest tu zabroniona z uwagi na niezwykle silne, niewidoczne z brzegu prądy wsteczne, które potrafią porwać nawet dorosłego człowieka. Kąpielisko morskie Świnoujście Interferie: Podobnie jak na sąsiedniej plaży Bałtyckiej, warunki z 18 sierpnia (powietrze 18°C, woda 19°C, wiatr 2 m/s) zmusiły ratowników do wywieszenia czerwonej flagi. Powodem są te same, zdradliwe prądy wsteczne. Choć stan sanitarny wody jest bez zarzutu, wejście do morza grozi tragedią.

Sinice w Świnoujściu? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się nagłego zamknięcia kąpielisk z powodów sanitarnych. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Świnoujściu nie odnotowano zakwitu sinic. Zarówno badania laboratoryjne próbek wody przeprowadzone przez sanepid, jak i codzienne obserwacje ratowników potwierdzają, że woda pod kątem mikrobiologicznym jest całkowicie bezpieczna i czysta. Problem z sinicami w regionie dotyczy obecnie jedynie odległych kąpielisk śródlądowych, co oznacza, że morski brzeg w Świnoujściu pozostaje wolny od tych uciążliwych mikroorganizmów.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Świnoujściu charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami – zarówno powietrze, jak i woda w Bałtyku osiągają około 18°C do 19°C. Choć wiatr bezpośrednio przy brzegu wydaje się słaby, to na otwartym morzu panują trudniejsze warunki, które generują silne fale oraz niebezpieczne prądy wsteczne.

Wybierając się na plażę, pamiętaj o złotej zasadzie każdego plażowicza: przed wejściem do wody zawsze sprawdź kolor flagi na stanowisku ratowniczym. Czerwona flaga to nie sugestia, lecz bezwzględny zakaz, którego zignorowanie może kosztować życie. Nawet jeśli woda przy brzegu wydaje się spokojna, prądy wsteczne potrafią błyskawicznie wciągnąć człowieka w głąb morza. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, kąpiąc się wyłącznie w miejscach strzeżonych i ściśle stosując się do poleceń ratowników.

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