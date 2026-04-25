Wielka erekcja w centrum europejskiej stolicy! Turyści nie mogą oderwać wzroku

Erekcja na pięć pięter – skandal, satyra i sztuka w jednym

„Friede sei mit Dir” („Pokój z tobą”), znane również jako „Pimmel über Berlin” („Siusiak nad Berlinem”), to monumentalna instalacja autorstwa Petera Lenka. Powstała w 2009 roku i zajmuje całą fasadę dawnej siedziby dziennika „taz” – „Die Tageszeitung” (dosł. „Gazeta Codzienna”), lewicowego, niezależnego tytułu znanego z satyrycznego i krytycznego podejścia do polityki oraz mediów.

Centralną postacią instalacji jest karykatura byłego redaktora naczelnego „Bilda”, Kai Diekmanna – z groteskowo wydłużonym penisem ciągnącym się przez pięć kondygnacji budynku. Ale to dopiero początek. Cała fasada to gęsto upakowana satyra polityczno‑medialna, w której Lenk umieścił dziesiątki postaci, symboli i aluzji.

Widać tam m.in. miniaturowych polityków wspinających się po fallusie jak po drabinie kariery, groteskowe twarze przedstawiające medialnych gigantów, a także liczne nawiązania do afer, procesów i konfliktów, które wstrząsały niemiecką sceną publiczną. Są też elementy typowe dla stylu Lenka: wykrzywione uśmiechy, przerysowane ciała, satyryczne dymki i drobne detale, które można odkrywać jak w komiksie.

Całość przypomina gigantyczny, piętrowy pamflet, który jednocześnie śmieszy, zawstydza i wbija szpilę w świat mediów.

Tuż obok Checkpoint Charlie – nie sposób jej nie zauważyć

Instalacja znajduje się zaledwie 130 metrów od Checkpoint Charlie, jednego z najbardziej znanych symboli zimnej wojny. To sprawia, że codziennie mijają ją tysiące turystów – wielu z nich zatrzymuje się, robi zdjęcia, a niektórzy… czerwienią się z wrażenia.

Dokładny adres to Rudi-Dutschke-Straße 23, w dzielnicy Mitte. Wystarczy przejść kilkadziesiąt kroków od słynnego przejścia granicznego między wschodnim i zachodnim Berlinie, by zobaczyć fasadę, której nie da się pomylić z żadną inną.

Berlin kocha kontrowersje – to nie jedyne takie „dzieło”

Stolica Niemiec od lat słynie z odważnej sztuki ulicznej. „Friede sei mit Dir” idealnie wpisuje się w tę tradycję.

W mieście znajdziemy m.in.:

„Molecule Man” – gigantyczne perforowane sylwetki stojące w Sprewie,

East Side Gallery – murale na pozostałościach Muru Berlińskiego, w tym słynny „Braterski pocałunek”,

liczne instalacje satyryczne i polityczne, które pojawiają się i znikają w przestrzeni miejskiej.

Peter Lenk sam ma na koncie wiele prowokacyjnych prac – jego styl to połączenie groteski, satyry i bezlitosnego komentarza społecznego. „Friede sei mit Dir” jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych przykładów tej estetyki.

Jak znaleźć „Friede sei mit Dir”?

Znalezienie kontrowersyjnej instalacji jest bardzo proste:

Dojdź do Checkpoint Charlie.

Stań twarzą w stronę muzeum przy przejściu.

Skręć w Rudi-Dutschke-Straße.

Po kilkudziesięciu metrach zobaczysz fasadę, której… nie da się przeoczyć.

Dla turystów korzystających z komunikacji miejskiej ważna wskazówka: tuż obok znajduje się stacja U-Bahn „Kochstraße / Checkpoint Charlie” (linia U6). Wychodzisz z metra, robisz kilka kroków – i już jesteś pod słynną instalacją.

Atrakcja, która nie miała być atrakcją

Choć „Friede sei mit Dir” powstało jako satyryczny komentarz do medialnych wojen, dziś żyje własnym życiem. Turyści robią sobie przy nim selfie, przewodnicy wspominają o nim w swoich trasach, a Berlin – jak to Berlin – przyjmuje kontrowersję z otwartymi ramionami.

Jedno jest pewne: takiej erekcji w centrum miasta nie zobaczycie nigdzie indziej.

Kim jest Peter Lenk, twórca „Siusiaka nad Berlinem"?

Peter Lenk (ur. 1947) to jeden z najbardziej rozpoznawalnych niemieckich artystów satyrycznych. Pochodzi z Konstancji i od lat tworzy rzeźby oraz instalacje, które celnie punktują polityków, media i celebrytów. Jego styl to połączenie groteski, komiksowej przesady i ostrego komentarza społecznego.

Do najbardziej znanych prac Lenka należą m.in. „Imperia” w Konstancji – monumentalna figura kobiety trzymającej w dłoniach miniaturowych papieża i cesarza – oraz liczne satyryczne reliefy rozsiane po południowych Niemczech.

Artysta nie unika kontrowersji, a wręcz je kolekcjonuje. „Friede sei mit Dir” to jeden z jego najbardziej medialnych projektów, który idealnie wpisuje się w jego filozofię: sztuka ma prowokować, śmieszyć i wywoływać dyskusję.

