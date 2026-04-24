Wielkie sprzątanie Iny z okazji Dnia Ziemi. Po raz pierwszy zadbają też o ten dopływy

Nowy cel sprzątania z okazji Dnia Ziemi w Goleniowie
Tegoroczna odsłona wydarzenia organizowana jest pod hasłem „Spotkajmy się nad rzeką!”. Tym razem wolontariusze zadbają nie tylko o samą Inę, ale również o jej dopływ. Taki ruch ma uświadamiać, że dbanie o środowisko należy zaczynać od najmniejszych strumyków.
- Chcemy pokazać, że każda rzeczka jest ważna – to właśnie te niepozorne strumyki i potoki zasilają największe rzeki – mówi Magdalena Urlich z Fundacji Rewilding Pomerania.
Jak będzie wyglądać sprzątanie Iny i Strugi Goleniowskiej?
Zbiórkę zaplanowano na godzinę 10:00 przed siedzibą Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie. Po szybkiej odprawie uczestnicy udzielą się w sprzątaniu wybranych fragmentów Iny i Strugi Goleniowskiej. Zaopatrzeni w worki i rękawice, będą przemieszczać się brzegami, usuwając odpady z zarośli, skarp i okolic koryta.
W akcji wezmą udział m.in. harcerze, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń oraz całe rodziny. Organizatorzy zaznaczają, że przedsięwzięcie łączy cel ekologiczny z integracją mieszkańców, dając szansę na pożyteczne spędzenie czasu na łonie natury.
Finałem sprzątania będzie ognisko nad Iną, przy ulicy Spacerowej. Na uczestników czekać będzie pieczywo z Piekarni Sowno oraz poczęstunek przygotowany przez organizatorów Spływów Kajakowych Iną. Będzie to również okazja do dyskusji o przemianach w lokalnym środowisku naturalnym.
Plan akcji sprzątania w sobotę, 25 kwietnia
- 10:00 – spotkanie organizacyjne przed Urzędem Gminy i Miasta w Goleniowie
- 10:15 – start sprzątania Iny i Strugi Goleniowskiej
- 12:30 – spotkanie przy ognisku
- 14:00 – finał wydarzenia
Liczne organizacje wspierają sprzątanie Iny
Patronat nad akcją objął Burmistrz Goleniowa. W realizację przedsięwzięcia włączyły się liczne instytucje, w tym goleniowski hufiec ZHP, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Goleniowski Dom Kultury oraz miejscowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.