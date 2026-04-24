Plac Orła Białego coraz bardziej zielony. Dziesiątki nowych drzew i krzewów na Starym Mieście

Pierwsze drzewa już rosną

Prace związane z zagospodarowaniem zieleni trwają od kilku dni, a dziś na plac dotarła pierwsza partia nowych drzew. Od razu rozpoczęto ich sadzenie – część trafiła do specjalnych zbiorników antykompresyjnych, które mają chronić system korzeniowy i poprawiać warunki wzrostu.

– To rozwiązania, które stosujemy w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego. Dzięki nim drzewa mają szansę rozwijać się zdrowo przez wiele lat – podkreśla Piotr Zieliński, rzecznik miasta ds. inwestycji.

Równolegle prowadzone są nasadzenia roślin ozdobnych. Rabaty stopniowo wypełniają się nową roślinnością.

„Kwitnący dywan” od wiosny do jesieni

W ramach inwestycji na placu pojawi się 14 nowych drzew – siedem dębów błotnych i siedem ambrowców amerykańskich. Do tego ponad 16 tysięcy roślin ozdobnych: krzewinki, trawy, byliny i rośliny cebulowe.

Wśród gatunków znajdą się m.in. serduszka okazała, gaura („wirujące motyle”), brunera wielkolistna, astry wieloletnie czy wiązówka błotna.

– Chcemy, by plac żył kolorami. Rośliny zostały dobrane tak, aby kwitnienie trwało od wiosny aż do jesieni – dodaje Zieliński.

Miasto zapewnia, że wszystkie nasadzenia prowadzone są zgodnie ze standardami ogrodniczymi: rośliny trafiają do odpowiednio przygotowanej gleby, są wspierane preparatami ukorzeniającymi i regularnie podlewane.

Plac jako przestrzeń spotkań

Przebudowa Placu Orła Białego to nie tylko zieleń. Powstanie tu nowa, atrakcyjna przestrzeń publiczna wpisująca się w projekt „Nowe Życie Placu”. Zmienią się nawierzchnie, sieci podziemne, oświetlenie i układ komunikacyjny.

W części utwardzonej stanie 25 stylizowanych latarni, a w zielonej – 6 latarni drewnianych. W miejscu dawnego młyna kieratowego powstanie mała scena do kameralnych wydarzeń. Pojawią się też ogródki kawiarniane, ale bez podestów i trwałych wygrodzeń.

Mniej samochodów, więcej pieszych

Nowy układ komunikacyjny zakłada maksymalne ograniczenie ruchu samochodowego. Wjazd będzie możliwy tylko dla dostaw, mieszkańców z miejscami parkingowymi w podwórkach, służb oraz organizatorów wydarzeń.

Znikną bariery architektoniczne – krawężniki zostaną pogrążone, a ulice i chodniki znajdą się na jednym poziomie, co ułatwi poruszanie się pieszym i rowerzystom.

Podział na strefy

Po przebudowie plac zostanie podzielony na kilka funkcjonalnych części:

północna, utwardzona – z fontanną i miejscem na wydarzenia,

południowa, zielona – z rekreacją i małą sceną,

strefa przejściowa przed Pałacem Jońskim,

historyczna ul. Koński Kierat – z nowymi nasadzeniami i oznaczeniem dawnego wodociągu,

deptak łączący dawne rynki,

chodnik ul. Grodzkiej – spójny z placem.

Powrót historycznych elementów

W nowej aranżacji znajdzie się miejsce dla posągu Flory oraz dwóch waz, które niegdyś zdobiły Pałac Grumbkowa. Rzeźby zostaną ustawione tak, by znów tworzyły jeden układ z elewacją budynku. Oznaczony zostanie także przebieg XVIII‑wiecznego wodociągu drewnianego.

Inwestycja za miliony

Prace realizuje Firma Budowlano‑Drogowa MTM S.A. Koszt inwestycji to 16 mln zł brutto, a nadzór prowadzi spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie. Projekt jest współfinansowany z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego.

