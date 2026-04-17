Szczecin wprowadził Strefę Czystego Transportu. Co zmieni się w centrum miasta? Podajemy fakty i obalamy mity

Gdzie działa SCT w Szczecinie?

Strefa Czystego Transportu obejmuje Stare Miasto, dokładnie ten sam obszar, który dziś funkcjonuje jako Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania. To teren ograniczony ulicami:

Tkacką,

Wyszyńskiego,

Nabrzeżem Wieleckim,

Trasą Zamkową.

Na granicach pojawiły się nowe znaki D‑54 (wjazd) i D‑55 (wyjazd). To one informują kierowców, że wjeżdżają do obszaru objętego zasadami SCT. Strefa nie obejmuje głównych szlaków komunikacyjnych znajdujących się wokół Starego Miasta.

Kto może wjechać bez ograniczeń?

Lista wyjątków jest tak długa, że część mieszkańców żartuje o „strefie z dziurami”. Fakty są jednak proste — większość kierowców nie odczuje żadnych zmian. Bez ograniczeń wjadą m.in.:

mieszkańcy strefy rozliczający PIT w Szczecinie,

posiadacze abonamentów ŚSPP lub PPN Dolny Taras,

firmy i instytucje mające siedzibę w granicach SCT,

osoby z kartami parkingowymi dla niepełnosprawnych,

motocykle, motorowery, skutery, quady i trójkołowce,

pojazdy elektryczne, wodorowe i na CNG,

auta benzynowe spełniające normę Euro 3 (od 2000 r.),

diesle spełniające normę Euro 4 (od 2005 r.).

W praktyce oznacza to, że zdecydowana większość samochodów poruszających się po Szczecinie spełnia wymagania.

Kto nie może wjechać?

Dotyczy przede wszystkim najstarszych pojazdów:

benzynowych sprzed 2000 r.,

diesli sprzed 2005 r.

Ale nawet właściciele takich aut nie są całkowicie wykluczeni — mogą wjechać 30 razy w roku, np. w sytuacjach wyjątkowych.

Zasady wjazdu: co trzeba wiedzieć?

Nie trzeba żadnych naklejek ani rejestracji, jeśli pojazd jest zarejestrowany w Polsce.

System weryfikuje uprawnienia na podstawie danych z CEPiK.

W przypadku niektórych pojazdów (np. spoza Polski) stosowane są specjalne naklejki.

Uprawnienia wynikają z norm emisji, abonamentów parkingowych lub miejsca zamieszkania.

Wątpliwości budzi jednak kwestia kontroli. Straż miejska przyznaje, że nie ma narzędzi do liczenia liczby wjazdów. Operator strefy — NiOL — ma odpowiadać za weryfikację, ale jego możliwości są ograniczone. To oznacza, że system będzie działał głównie na podstawie danych o pojeździe, a nie ścisłego monitoringu każdego przejazdu.

Po co wprowadzono SCT?

Oficjalnie — dla:

poprawy jakości powietrza,

zmniejszenia hałasu,

ochrony zabytkowej części miasta.

Nieoficjalnie, ale potwierdzone przez władze miasta — chodzi również o zwiększenie szans na pozyskanie unijnych funduszy na nowoczesne autobusy i tramwaje.

To właśnie możliwość zdobycia środków na ekologiczny tabor była jednym z kluczowych argumentów za wprowadzeniem strefy.

Mity o SCT. Co jest prawdą, a co nie?

W mediach społecznościowych i w przekazach niektórych środowisk politycznych pojawiło się wiele narracji, które eksperci określają jako bezpodstawne.

Najczęściej powtarzane mity to:

„SCT zablokuje pół miasta” – nieprawda. Strefa obejmuje niewielki obszar Starego Miasta, przez który nie przebiegają trasy o znaczeniu tranzytowym. To w większości spokojne uliczki, które służą przede wszystkim jako dojazd do posesji.

„Większość kierowców nie wjedzie do centrum” – nieprawda. Zdecydowana większość aut spełnia normy.

„To ukryty sposób na wyciąganie pieniędzy” – nie ma dodatkowych opłat za wjazd, a celem jest spełnienie wymogów unijnych i poprawa jakości powietrza.

„To koniec życia na starówce” – strefa ma uporządkować ruch i ograniczyć parkowanie w historycznym centrum, które od lat pełni rolę wielkiego parkingu. Obszary staromiejskie są zazwyczaj wyłączone z ruchu kołowego, co wpływa na ich atrakcyjność. W Szczecinie jest wręcz odwrotnie - turyści muszą przeciskać się między zaparkowanymi samochodami.

Eksperci podkreślają, że część tych narracji ma na celu wywołanie niepokoju, a nie rzetelne informowanie o zasadach działania strefy.

Ile grozi za kradzież lub zniszczenie znaku?

Podobnie jak wcześniej m.in. w Krakowie, również w Szczecinie w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się apele o niszczenie lub usuwanie znaków drogowych wyznaczających wjazd do SCT. To nie tylko skrajnie nieodpowiedzialne, ale przede wszystkim nielegalne.

Jakie grożą za to konsekwencje?

Uszkadzanie lub niszczenie znaków drogowych jest traktowane jako wykroczenie z art. 85 Kodeksu wykroczeń – grozi za to areszt, ograniczenie wolności albo grzywna do 5 tys. zł.

Jeśli działanie spowoduje zagrożenie bezpieczeństwa ruchu, może zostać zakwalifikowane jako przestępstwo z art. 288 Kodeksu karnego (zniszczenie mienia) – zagrożone karą do 5 lat więzienia.

Dodatkowo sprawca może zostać obciążony kosztami naprawy lub wymiany znaku, co w przypadku oznakowania specjalistycznego (jak D‑54 i D‑55) może oznaczać nawet kilka tysięcy złotych.

Krótko mówiąc - nie opłaca się ryzykować wysokiej grzywny lub pobytu za kratkami dla czegoś, co nie ma większego wpływu na sytuację zmotoryzowanych.

Kto realnie straci?

W praktyce — niewiele osób. Ograniczenia dotyczą głównie właścicieli najstarszych aut, którzy i tak mogą wjechać 30 razy w roku.

Dla większości kierowców zmieni się niewiele. Dla miasta — to szansa na uporządkowanie i ożywienie Starego Miasta, gdzie od lat planowane są kolejne ograniczenia ruchu kołowego. To także - pośrednio, dzięki zwiększeniu szans na pieniądze z UE - możliwość poprawy komfortu podróżowania komunikacją miejską, która pozostawia wiele do życzenia.

Jak sprawdzić, czy możesz wjechać do SCT?

Każdy kierowca może to zrobić w kilka sekund:

Wejdź na rządowy formularz na stronie gov.pl: sprawdz-norme-euro.

Wpisz numer rejestracyjny swojego pojazdu.

System automatycznie pobierze dane z CEPiK i wyświetli normę Euro, którą spełnia auto.

Na tej podstawie dowiesz się, czy możesz wjechać do SCT w Szczecinie, a także wielu innych miastach, które wprowadziły to rozwiązanie.

