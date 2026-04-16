Zwłoki 38-latki znalezione w mieszkaniu. Wcześniej rodzina zgłosiła jej zaginięcie

Zaginięcie 38-latki i dramatyczne odkrycie w Szczecinie

W szczecińskim mieszkaniu przy ulicy Malczewskiego natrafiono na zwłoki 38-letniej ofiary

Bliscy zmarłej wcześniej zawiadomili służby o jej zniknięciu, ponieważ urwał się z nią kontakt i nie wróciła na noc

Osoba podejrzewana o udział w tym tragicznym zdarzeniu została zlokalizowana i ujęta poza granicami Polski

Ciało kobiety ujawniono w poniedziałek w jednym z mieszkań przy ul. Malczewskiego w Szczecinie. Wcześniej rodzina 38-latki poinformowała policję, że kobieta nie wróciła do domu, nie odbiera telefonów od najbliższych i nie wiadomo, gdzie przebywa. – Policjanci ustalili adres, pod którym miała przebywać kobieta. Dzięki monitoringowi ustalono, że nie opuściła ona miejsca, w którym nocowała – przekazał rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie podkomisarz Piotr Jaworski.

Na miejscu zdarzenia zabezpieczono liczne ślady, a w trakcie działań ustalono, że mężczyzna mogący mieć związek ze zgonem kobiety udał się w stronę granicy polsko-niemieckiej. Został on namierzony i zatrzymany.

Prokuratura Okręgowa w Szczecinie skierowała do sądu wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania mężczyzny. Strona niemiecka wdrożyła procedurę ekstradycyjną. Po przekazaniu mężczyzny do Polski zostaną przeprowadzone z nim czynności procesowe. Ciało 38-latki zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych. Przyczyny jej śmierci nie są jeszcze znane.