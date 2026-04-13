Pobili, związali taśmą i okradli. Brutalny napad na kuriera

Atak na kuriera w Świnoujściu

Do dramatycznych wydarzeń doszło 24 czerwca 2025 roku. Kurier wykonywał rutynowe doręczenia, gdy – jak ustalili śledczy – został zaatakowany przez dwóch mężczyzn. Sprawcy użyli niebezpiecznego narzędzia, grozili mu pozbawieniem życia, a w rękach jednego z nich znajdował się przedmiot przypominający broń palną.

Napastnicy zabrali pokrzywdzonemu telefon, kluczyki do samochodu, kilka tysięcy złotych oraz służbowy skaner. Następnie obezwładnili go taśmą izolacyjną i zostawili w części ładunkowej pojazdu.

– Pokrzywdzony doznał obrażeń ciała trwających poniżej siedmiu dni, jednak sposób działania sprawców wskazuje na wyjątkową brutalność i determinację – podkreśla prok. Julia Szozda z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Oskarżeni staną przed sądem

Prokurator Rejonowy w Świnoujściu skierował akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Szczecinie. Oskar L. i Mariusz K. odpowiedzą za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia, czyli czyn z art. 280 § 2 kodeksu karnego.

To jednak nie koniec zarzutów. Oskar L. ma dodatkowo odpowiadać za posłużenie się cudzym paszportem, który – według ustaleń śledczych – wykorzystał do zakupu trzech kart SIM.

– Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie obu podejrzanym zarzutów o charakterze zbrodni. W toku postępowania stosowano wobec nich tymczasowe aresztowanie – informuje prok. Szozda.

Jeden się przyznał, drugi zaprzeczył

38‑letni Oskar L. przyznał się do winy. Nigdy wcześniej nie był karany sądownie.

36‑letni Mariusz K. nie przyznał się do zarzucanych czynów. Był już wcześniej karany – za przestępstwo przeciwko mieniu.

– Ocena wiarygodności wyjaśnień podejrzanych będzie należała do sądu. Prokuratura stoi na stanowisku, że dowody jednoznacznie wskazują na ich udział w zdarzeniu – dodaje prok. Szozda.

Co grozi za rozbój? Surowe kary

Za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia grozi od 3 lat do nawet 20 lat więzienia. Dodatkowy zarzut dotyczący posłużenia się cudzym dokumentem to przestępstwo zagrożone karą do 2 lat pozbawienia wolności.

Proces wkrótce ruszy przed Sądem Okręgowym w Szczecinie. Prokuratura zapowiada, że będzie domagać się surowych kar.

Za zabójstwo grozi dożywocie. A wiesz, ile można dostać za inne przestępstwa? Pytanie 1 z 12 Jaka kara więzienia grozi za kradzież w włamaniem? od 1 roku do 3 lat od 1 roku do 5 lat od 1 roku do 10 lat Następne pytanie