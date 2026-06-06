Ukradł plastikowe butelki i zaatakował gazem! Teraz grozi mu więzienie

Nowy trend po wprowadzeniu kaucji

System kaucyjny w Polsce działa dopiero od kilku miesięcy, a już generuje nieoczekiwane problemy. Plastikowe butelki, które można oddać za pieniądze, stały się łakomym kąskiem dla złodziei. Policjanci w całym kraju odnotowują pierwsze przypadki kradzieży worków z pustymi opakowaniami, ale sytuacja ze Stargardu przechodzi do historii — bo zakończyła się użyciem gazu pieprzowego.

Do zdarzenia doszło 31 maja. 28‑letni mężczyzna ukradł dwa worki wypełnione plastikowymi butelkami. Wartość? Niewielka. Ale dla złodzieja — wystarczająca, by ryzykować przestępstwo kradzieży rozbójniczej.

Złodziej użył gazu, by utrzymać łup

Zachowanie sprawcy zauważył przechodzień, który postanowił go zatrzymać. Wtedy 28‑latek, chcąc utrzymać się w posiadaniu skradzionych butelek, użył wobec niego gazu pieprzowego.

Mimo agresji i próby ucieczki, mężczyzna został ujęty, a na miejsce wezwano patrol policji. Funkcjonariusze zatrzymali go i doprowadzili do jednostki.

Policja: „To kradzież rozbójnicza”

Zebrany materiał dowodowy pozwolił przedstawić 28‑latkowi zarzut kradzieży rozbójniczej. Grozi mu za to długi pobyt za więziennymi murami.

- Przypominamy, że użycie przemocy lub groźby jej natychmiastowego użycia w celu utrzymania się w posiadaniu skradzionego mienia stanowi przestępstwo kradzieży rozbójniczej, za które grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności — podkreśla mł. asp. Ewa Majdzińska z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie.

Wobec mężczyzny zastosowano policyjny dozór. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

Dlaczego butelki stały się cenne?

Po wejściu w życie systemu kaucyjnego każda plastikowa butelka PET objęta kaucją ma realną wartość — zwykle 50 groszy. Dwa worki pełne opakowań mogą więc oznaczać kilkadziesiąt złotych łatwego zysku. Dla niektórych to wystarczająca motywacja, by łamać prawo.

To przykład nowego rodzaju przestępczości, który pojawił się po wprowadzeniu systemu kaucyjnego. Puste butelki i inne opakowania zwrotne stają się przedmiotem kradzieży, a sprawcy potrafią używać przemocy, by utrzymać się w ich posiadaniu.

Za zabójstwo grozi dożywocie. A wiesz, ile można dostać za inne przestępstwa? Pytanie 1 z 12 Jaka kara więzienia grozi za kradzież w włamaniem? od 1 roku do 3 lat od 1 roku do 5 lat od 1 roku do 10 lat Następne pytanie