46-latek pobił młodego chłopaka. Mariusz K. zadawał ciosy w głowę

Brutalny atak na terenie szkoły

Do zdarzenia doszło 11 października 2025 r. wieczorem. Według ustaleń śledczych Mariusz K. podszedł do 15‑latka i zadał mu szereg uderzeń w głowę. Nastolatek doznał m.in. stłuczeń oraz wstrząśnienia mózgu.

— Oskarżony działał publicznie, bez powodu i okazując rażące lekceważenie porządku prawnego — przekazuje prok. Julia Szozda z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Akt oskarżenia już w sądzie

Prokurator Rejonowy Szczecin–Zachód skierował do Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód akt oskarżenia przeciwko 46‑latkowi. Mężczyzna usłyszał zarzut z art. 157 § 1 kodeksu karnego — spowodowanie obrażeń ciała na okres powyżej 7 dni.

— Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na jednoznaczne ustalenie przebiegu zdarzenia oraz roli oskarżonego — podkreśla prok. Szozda.

Co ważne, Mariusz K. przyznał się do winy. Jak ustalono, był już wcześniej karany.

Grozi mu nawet 5 lat więzienia — a może więcej

Za przestępstwo z art. 157 § 1 kk grozi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Jednak w przypadku czynu o charakterze chuligańskim sąd musi wymierzyć karę nie niższą niż dolna granica ustawowego zagrożenia zwiększona o połowę.

To oznacza, że kara dla Mariusza K. może być wyższa niż w standardowych przypadkach tego typu przestępstw.

Prokuratura: „To nie był przypadek, to było chuligaństwo”

— Oskarżony działał w sposób typowy dla występku chuligańskiego — publicznie, bez powodu, z rażącym lekceważeniem prawa. Tego typu zachowania muszą spotykać się ze stanowczą reakcją wymiaru sprawiedliwości — zaznacza prok. Julia Szozda.

Akt oskarżenia trafił już do sądu. Wkrótce zapadnie decyzja, jaką karę poniesie 46‑latek.

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