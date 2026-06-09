Soft opening hotelu Gołębiewski w Pobierowie

Soft opening to etap poprzedzający pełne uruchomienie hotelu. Pozwala on na sprawdzenie wszystkich procedur operacyjnych, funkcjonowania infrastruktury oraz pracy zespołu w warunkach rzeczywistego pobytu gości.

Jak podkreślają przedstawiciele hotelu, przygotowania do uruchomienia obiektu były procesem długim i wymagającym. Kluczowym założeniem pozostaje filozofia wypracowana przez założyciela marki, Tadeusza Gołębiewskiego, oparta na stawianiu komfortu gości na pierwszym miejscu.

Zgodnie z przyświecającą nam od wielu lat dewizą, wypracowana jeszcze przez Tadeusza Gołębiewskiego -dobro Gości ponad wszystko, starannie przygotowywaliśmy się na ten moment - informuje nas zespół prasowy hotelu.

Gołębiewski Pobierowo gotowy na pierwszych odwiedzających

Według zapewnień przedstawicieli inwestora, hotel jest już przygotowany do przyjęcia pierwszych odwiedzających. Personel zakończył ostatnie etapy przygotowań, a obiekt rozpoczyna działalność tuż przed startem sezonu letniego.

Dla branży turystycznej regionu oznacza to pojawienie się nowego, dużego gracza na mapie polskiego wybrzeża. Hotel ma szansę przyciągnąć zarówno rodziny z dziećmi, jak i gości poszukujących wypoczynku nad Bałtykiem w nowoczesnym obiekcie o rozbudowanej ofercie.

10 czerwca, ma miejsce tak zwany soft opening, Hotel w Pobierowie przyjmie swoich pierwszychGości. A pierwszy sezon wakacyjny rusza 26 czerwca. Jesteśmy wszyscy gotowi na przyjęcie naszych Gości - informuje nas zespół prasowy hotelu. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Tak wyglądają pokoje w hotelu Gołębiewski w Pobierowie [ZDJĘCIA]

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Współpraca z lokalną społecznością

Przedstawiciele sieci podkreślają również znaczenie relacji z lokalnym otoczeniem. Jak mówią, wszystkie hotele marki Gołębiewski od lat współpracują z przedsiębiorcami, dostawcami i organizacjami działającymi w regionach, w których funkcjonują.

To podejście ma być kontynuowane także w Pobierowie. Hotel deklaruje udział w lokalnych wydarzeniach oraz wsparcie dla inicjatyw ważnych dla mieszkańców i rozwoju regionu.

Nasze hotele zawsze ściele współpracowały i współpracują z lokalnymi społecznościami, w tym przedsiębiorcami i dostawcami. Jesteśmy ważną częścią lokalnej społeczności. Uczestniczymy w lokalnychwydarzeniach i wspieramy ważne inicjatywy - informuje nas zespół prasowy hotelu.

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